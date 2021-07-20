Однушка в Сочи по цене виллы в Греции

За два коронавирусных года с практически закрытыми границами спрос на посуточную аренду в туристических локациях внутри России увеличился на 85%, а цены на самых популярных курортах за год поднялись на треть, подсчитали аналитики Циан. За те же деньги, что стоит снять однушку на третьей линии в Сочи, можно арендовать на ночь яхту в Португалии или маленькую виллу с виноградником в Греции, выяснила «Газета.Ru».

Спрос на посуточную аренду в туристических локациях в России увеличился на 85% по сравнению с 2019-м и на 60% — по сравнению с «высокой базой» 2020-го года, когда почти весь высокий сезон были закрыты все популярные у россиян зарубежные направления, выяснили аналитики Циан.

Самые высокие цены на посуточный съем жилья в Краснодарском крае, который прошлым летом посетили более 6 млн человек. В этом году также отмечается высокий спрос, несмотря на антиковидные ограничения. Так, в Сочи за сутки в среднем придется отдать 3,89 тыс. рублей (аналитики не учитывали самые дешевые и самые дорогие варианты). Это абсолютный максимум среди всех анализируемых туристических локаций. Еще один популярный черноморский курорт — Геленджик — тоже входит в тройку мест с самой дорогой посуточной арендой: ночь здесь обойдется в 3,44 тыс. рублей за ночь.

За кубанскими курортами следует Калининград и его окрестности: Зеленоградск (3,78 тыс. рублей в сутки) и Светлогорск (3,43 тыс. рублей).

Также более 3 тыс. рублей за сутки придется отдать в богатых достопримечательностями столицах — Москве (3,16 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (3,18 тыс. рублей).

Вслед за спросом поднялись и цены. Максимально подорожала посуточная аренда на курортах Калининградской области и Кисловодские минеральные воды: в Светлогорске - +34,5%, Минеральных Водах (+33,9%), Зеленоградске (+26,9%) и Пятигорске (+26,1%). Посуточная аренда в них подорожала даже сильнее, чем в Сочи и других черноморских городах — так, в Сочи рост на 23,5%, в Геленджике - на 23,4%, подсчитали в Циан.

Загородная недвижимость — популярный сегмент на Черном море и в Калининградской области

Самым большим спросом для посуточной аренды обычно пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, поясняет руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин. Если говорить о сегменте загородной недвижимости, то наибольшее количество предложений на август можно найти в Калининграде (1 778) и Сочи (876). Самым популярным предложением в этом сегменте являются дома, а меньше всего предложений у дач и таунхаусов.

Дачи — самый дешевый вариант — судя по всему, размели первыми. Цены на них находятся в пределах от 2 000 рублей — Сочи, до 4 000 рублей — Зеленоградск. Примерно в этой же ценовой категории находятся коттеджи. Их цены начинаются от 2 000 рублей в сутки в Кисловодске до 5 500 рублей в Геленджике. Несколько дороже обойдется аренда дома - от 2 000 рублей в Ессентуках и Железноводске, до 9 000 рублей в Калининграде. Дороже всего стоит посуточная аренда таунхаусов. Здесь цены начинаются от 3 000 рублей в сутки (Керчь, Геленджик) и доходят до 8 500 рублей в Калининграде.

«Говоря о том, какие факторы являются мотивирующими в выборе того или иного объекта, можно сказать, что практически все люди, арендующие жилье для отдыха на море, в первую очередь обращают внимание на состояние квартиры или дома, его удаленность от пляжей и зон отдыха, наличие инфраструктуры и бытовых удобств», — поясняет Кромочкин.

Отели дороже посуточных квартир в среднем на 78%

«За последний год внутренний туризм в России получил значительное развитие. Помимо Краснодарского края и Крымского полуострова есть множество других интересных локаций, где можно отдохнуть существенно дешевле. Сделать путешествие еще более доступным позволит аренда жилья у частников, т.к. номер в отеле обойдется в среднем на 78% дороже», — комментирует руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.

Ощутимее всего для кошелька будет разница между номером отеля и квартирой на сутки в Светлогорске, где отели выставляют ценник в 2,5 раза выше. Существенно дешевле будет арендовать жилье, чем взять номер в отеле и в других городах Калининградской области — Калининграде (2,3 раза) и Зеленоградске (2,1 раза), на курортах Кавказских Минеральных Вод — в Кисловодске (2,1 раза) и Ессентуках (1,8 раза).

Минимальные различия между отелем и посуточным жильем в Москве, где номер в отеле стоит в среднем на 10,4% дороже, чем съем квартиры. Аналитики Циан связывают это с большим выбором обоих типов размещения, а значит – с высокой конкуренцией на рынке.

Стоимость проживания в апарт-отелях на черноморском побережье еще выше, выяснили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Там по запросу «Газеты.ру» сравнили среднюю стоимость ночи в квартирах и отелях категории «три звезды» по уже совершённым бронированиям в Сочи, Геленджике, Анапе, Калининграде и Минеральных Водах на август этого года.

Оказалось, что сутки в апартаментах в Сочи обошлись клиентам в среднем в 7700 рублей, что на 38% дороже ночи в трехзвездочном отеле, говорит руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова. Похожая тенденция наблюдается в Минеральных Водах — переночевать в апартаментах курортного города в среднем на 4% дороже, чем в отеле категории «три звезды» (3000 рублей).

А вот в Геленджике, наоборот, апартаменты обходятся в среднем дешевле гостиниц на 3% (3800 рублей). Аналогичная ситуация в Анапе — ночь в квартире на курорте в августе будет стоить порядка 4000 рублей (на 30% меньше, чем в отеле ***). В самом западном городе России — Калининграде — тоже дешевле снять апартаменты (3400 рублей за ночь, на 26% выгоднее отеля категории «три звезды»).

Однушка в Сочи или вилла в Греции встанут в одни и те же деньги

За ту же сумму, что и квартиру на второй-третьей линии в Сочи, можно, например, снять через Airbnb маленькую виллу с террасой и виноградником на греческом острове Закинтос в 13 км от местного аэропорта. Самый дешевый прямой рейс до Закинтоса, по данным сервиса Туту.ру, обойдется примерно в 14,5 тыс. рублей.

Из вариантов в категории до 4 тысяч рублей в сутки на AirBnB можно также найти яхту в Будве, Черногория, или лодку в Порто, Португалия. Или пожить в доме на дереве во французской деревушке или снять целое шале в Бургундии.

Правда, во многих отелях в стоимость включен завтрак и удобства вроде парковки, кондиционера, сейфа, Wi-Fi и т.д. Кроме того, они чаще располагаются в более выгодных локациях внутри города. При условии поездки на продолжительный срок (не 2-3 дня, а 1-2 недели и более) преимуществом отеля также является уборка, замена белья и полотенец, при съеме квартиры это предлагается не всегда.