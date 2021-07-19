«Отложенная смертность»: почему в России массово закрываются ИП

За полгода в России закрылось почти вдвое больше индивидуальных предпринимателей, чем за тот же период коронавирусного 2020 года, подсчитали аналитики на основании данных ФНС. Это восьмилетний пик: чаще бизнесы закрывались лишь в 2013 году. Как пояснили «Газете.Ru» эксперты, в этих цифрах почти половина — «мертвые души», брошенные еще во время первой-второй коронавирусных «волн» бизнесы.

За первое полугодие 2021 года в России закрылись 545,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, что в 1,8 раза больше, чем за «ковидно-шоковую» первую половину 2020 года, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году, тогда закрылось еще больше ИП – почти 600 тысяч.

В большинстве регионов число закрытых ИП превзошло число открытых. Больше всех в абсолютном выражении потеряли столичные регионы: Москва (закрылось 47,8 тыс. ИП, открылось 37,3 тыс.), Санкт-Петербург (27 тыс. закрытых против 18,9 тыс. открытых) и Московская область (38,9 тыс. закрытых против 31,2 тыс. открытых).

Однако в отличие от прошлого крупного кризиса, ковидная волна смертности бизнеса имеет особенность: многие из этих закрытий — отложенные, и на самом деле случились гораздо раньше — год-полтора назад. С осени 2020 по март 2021 ФНС, получившая полномочия не только ликвидировать ИП, но и вычеркивать их из реестров ИП и юрлиц, занималась их чисткой от мертвых душ.

«В целом по стране около половины закрывшихся ИП были ликвидированы именно по инициативе ФНС, а по ряду регионов доля вычеркнутых из реестра оказалась еще выше: в Чечне, Дагестане и Ингушетии – порядка 70%, в Москве, Санкт-Петербурге и Пермском крае – в районе 60%», — поясняет президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Закрытия же по инициативе самих предпринимателей в целом остаются стабильными, за исключением двукратного роста в декабре 2020 года. В FinExpertiza объяснили это желанием владельцев закрыть неприбыльный бизнес до конца года. Директор Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова связывает это со второй волной Covid-19, которую не смогли пережить те, кто еще весной растратил подушку безопасности и не смог получить деньги от государства на выплаты зарплат сотрудникам.

Малый бизнес серьезно пострадал в непродуктовом ритейле, также очень сильно условия пандемии сказались на индустрии красоты и развлечений. В этих сферах часть и нанимателей, и сотрудников вынужденно сменили форму занятости, отмечает эксперт.

«Многие ИП из тех, кто не имел штата и закрылся в прошлом году, стали самозанятыми, произошел переток. И часть ИП закрылась как раз из-за того, что их специалисты перешли на надомный труд и не вернулись», — пояснила «Газете.Ru» Комиссарова.

Косвенно это подтверждается тем, что количество самозанятых в первые полгода 2021 выросло в 1,5 раза, при этом статус ИП и самозанятого совмещает около 7% зарегистрированных, приводят данные ФНС в «Корпорации МСП».

И несмотря на печальную статистику по «смертности» бизнеса, «рождаемость» ее все же опережает.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, это число в последние месяцы выросло. По данным все того же Единого реестра субъектов МСП, на 10 июля этого года их количество составило 3,366 млн, тогда как на 10 января было зарегистрировано 3,313 млн. Как видим, количество немного, на 1,6%, но выросло», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По данным FinExpertiza, «бум рождаемости» и чистый прирост ИП отмечен в семи регионах, и по крайней мере часть из них объясняется стимулированием внутреннего туризма, например, на Алтае и в Крыму.

«Невозможно предсказать, будет ли твоя ниша существовать через 2 месяца»

Главной бедой для малого и среднего бизнеса остается неопределенность в краткосрочной перспективе, говорит Комиссарова. И здесь дело даже не в том, когда грянет очередная коронавирусная «волна» с сопутствующими ограничениями, и сколько она продлится. Даже хорошая подушка безопасности уже не дает уверенности, что бизнес сможет выжить после очередного мягкого или жесткого локдауна, отмечает эксперт.

«Крайне сложно спрогнозировать потребление товаров и услуг, несмотря на предсказуемость поведения людей в кризис. Крупные технологические компании создают новые сервисы и бизнесы, которые забирают себе рынок, и вот это для малого и среднего бизнеса сейчас тяжелее всего», — резюмирует она.