article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенного коронавируса 00:01
Стоимость авиабилетов в Турцию за неделю снизилась на 21% 00:00
В Киеве заявили, что военное вмешательство НАТО поможет Украине «вернуть»... 14.07.2021, 23:57
В Казахстане решили построить морг с фитнес-залом 14.07.2021, 23:53
Отстраненные российские пловцы остаются в заявке на Игры в Токио 14.07.2021, 23:50
В России подешевели фрукты и овощи 14.07.2021, 23:41
В Германии нашли способ устранить разногласия из-за «Северного потока—2» 14.07.2021, 23:35
Экс-жена Мамаева подала в суд на футболиста из-за алиментов 14.07.2021, 23:33
В Китае родители нашли сына, похищенного 24 года назад 14.07.2021, 23:27
На Украине переименовали воинский праздник ради гендерного равенства 14.07.2021, 23:23
Бизнес

«Остается только замотать шланги»: почему резко подорожал бензин

Минэнерго рекомендовало компаниям ТЭК увеличить производство бензина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Второй день подряд биржевые индексы бензина марки Аи-92 обновляют рекорды. Цены растут вслед за нефтью и спросом в отпускной сезон. В Минэнерго сообщили «Газете.Ru», что рекомендовали производителям топлива нарастить объемы, добавив, что отгрузки бензина в этом году и так выше допандемийных значений.

Цена бензина выросла за день на 0,2%, до 56,12 тыс. руб. за т. С начала месяца рост составил 2,6%. Рекорды также обновляют сжиженные углеводородные газы (СУГ): они подорожали на 0,8%, до 39,17 тыс. руб. за т. В июле стоимость поднялась на 10,6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Сложился целый ряд негативных факторов, которые давят на рынок, говорят аналитики. Помимо высоких цен на нефть, что делает экспорт более привлекательной альтернативой продажам на внутреннем рынке, есть еще неопределенность по сделке ОПЕК+ и внутренние факторы. В агентстве Argus недостаточное предложение топлива связывают с проведением летних ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах в Астрахани, Ачинске, Антипино, Самаре и в Нижнекамске.

Как заявили «Газете.Ru» в Минэнерго, министерство довело до нефтекомпаний рекомендации по повышению производства, и Минэнерго России уже фиксирует повышенные объемы производства и поставок на внутренний рынок.

«Ежесуточные отгрузки по бензинам на внутренний рынок с начала июля находятся на уровнях в 55,9 тыс. тонн по АИ-92 и 42,7 тыс. тонн по бензину АИ-95, что превышает уровень аналогичного периода 2019 года», — сообщили в пресс-службе министерства.

При этом в Минэнерго подчеркивают, что на бирже дефицита товара нет и кроме того «успешно работает демпферный механизм». Демпфер частично покрывает разницу между внутренней оптовой и экспортной ценой за счет бюджета, чтобы даже при высоких экспортных ценах нефтекомпании поставляли топливо внутри РФ и не слишком поднимали цены.

В июне федеральная казна перечислила нефтяникам почти 100 млрд рублей, следует из данных Минфина, и половину от этой суммы (51,2 млрд рублей) составили выплаты по демпферу на бензин и дизель, а еще 46,8 млрд пришлось на обратный акциз. В общей сложности с начала года бюджет доплатил нефтяным компаниям 125,1 млрд рублей в рамках системы, введенной в ответ на бензиновый кризис 2018 года.
Но цены растут несмотря на выплаты нефтяникам.

Как заявили «Газете.Ru» эксперты,

на биржу попадает слишком мало бензина при высоком спросе в сезон отпусков и сельхозработ.

«Российский топливный союз, который представляет независимых игроков топливного рынка, лоббирует указ о повышении квот по выставлению продуктов на биржу и запрет специализированным компаниям рынка участвовать в сессиях, чтобы они не покупали сами у себя», — говорит создатель платформы по онлайн-покупке топлива Benzuber Артем Скворцов.

Проект совместного приказа ФАС и Минэнерго об увеличении нормативов биржевых продаж нефтепродуктов для доминирующих компаний на 1% сейчас проходит стадию публичных обсуждений. Текст приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Чиновники хотят повысить нормы продаж на бирже для бензина — с 11% до 12% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива — с 7,5% до 8,5%.

Как поясняет Скворцов, сейчас оптовая цена на бирже находится очень близко к розничной цене на АЗС, при этом повышать отпускные цены в рознице заправки не могут из-за негласных договоренностей держать рост наравне с инфляцией или нарваться на проверки ФАС в случае нарушений. Это ставит в неравное положение розничные компании с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), которым принадлежат НПЗ и которые могут компенсировать убытки за счет экспорта нефти и других источников дохода.

К концу июня, по данным Росстата, цены на бензин увеличились на 4,4% при инфляции в 4,2%. Такой подход приводит к убыточности розничного бизнеса как у нефтекомпаний, так и у независимых игроков.

«Если так будет продолжаться, то независимым игрокам в топливной рознице остается только замотать шланги и плакать», — говорит Скворцов, предупреждая, что «первым взвоет Дальний Восток», где много независимых сетей АЗС.

Как писал «Ъ», Российский топливный союз (РТС, объединяет независимые сети АЗС) в письме к премьеру Михаилу Мишустину на прошлой неделе сообщил, что с середины декабря 2020 года биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 25,6% и 29,7%, а розничные — лишь на 4,6–4,9%. И предупредил, что резкий рост оптовых цен, в разы превысивший уровень текущей инфляции, в условиях ограничения роста розничных цен индексом инфляции привел к длительному периоду работы розничных операторов в убыток, риску банкротства и закрытию независимых сетей.

Если вертикально-интегрированные нефтяные компании обяжут больше продукции продавать через биржу, то это может стабилизировать оптовые цены или даже опустить их, считает создатель платформы по онлайн-покупке топлива Benzuber Скворцов. Но при текущем положении дел он не видит факторов для снижения цен в обозримой перспективе.

Рыночные аналитики прогнозируют продолжение роста цен на бензин как минимум до осени, т.е. конца «высокого» сезона.

«Пока дефицита бензина нет и, скорее всего, не будет на внутреннем рынке, но вопрос сглаживания оптовых и розничных цен остается открытым. Рост цен может продолжиться до середины августа или сентября, после чего будет снижение», — надеется главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Что позволяет считать армию России самой современной в мире
Шойгу заявил о высочайшем уровне оснащения ВС РФ современной техникой и оружием
Смягчение и компромиссы: чего ждать от встречи Меркель и Байдена
Байден и Меркель проведут переговоры в США 15 июля
Как получить медотвод от вакцинации
Глава Минздрава Мурашко перечислил возможные основания для медотвода от вакцинации
На Украине переименовали воинский праздник ради гендерного равенства
В США призвали устроить бомбардировку Кубы
В Германии нашли способ устранить разногласия из-за «Северного потока—2»
В России подешевели фрукты и овощи
Новости и материалы
Президент «Реала» Перес назвал экс-тренера команды тупицей
Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенного коронавируса
Стоимость авиабилетов в Турцию за неделю снизилась на 21%
В Киеве заявили, что военное вмешательство НАТО поможет Украине «вернуть» Крым
В Казахстане решили построить морг с фитнес-залом
Отстраненные российские пловцы остаются в заявке на Игры в Токио
Экс-жена Мамаева подала в суд на футболиста из-за алиментов
В Китае родители нашли сына, похищенного 24 года назад
МИД РФ назвал «пропагандистским залпом» материал CNN о «преступлениях» россиян в ЦАР
Украинского тренера приговорили к семи годам тюрьмы за растление малолетнего
Скончался экс-президент Пакистана Мамнун Хусейн
Экс-глава ОКР Жуков назвал тревожным отстранение пловцов Андрусенко и Кудашева
Всероссийская федерация плавания будет отстаивать права отстраненных спортсменов
Температура в Москве вновь побила рекорд
Вице-премьер России Чернышенко и Джон Керри провели встречу в Москве
Раскрыта реакция Пугачевой на смерть ее бывшего мужа Стефановича
Президенту Бразилии может потребоваться срочная операция
Вдова Макафи опубликовала его предсмертную записку
Все новости
ОПЕК+ отдал добычу Эмиратам
Bloomberg сообщил о достижении компромисса между ОАЭ и ОПЕК+ по добыче нефти
«Беззаконие»: Ресторатор с «Версуса» возмутился решением суда по Хованскому
Блогера Юрия Хованского оставили под стражей до 8 августа
На кухню к звезде: чему учит Пэрис Хилтон
Звезды шоу-бизнеса заводят кулинарные шоу на фоне пандемии
Расставить по ГОСТу: как будут бороться с «неправильными» камерами
Правительство поддержало отмену части штрафов для водителей
Забыть Била: суд отстранил скандального блогера от пранков
Блогер Эдвард Бил избежал тюрьмы после громкой аварии
Как получить выплату на сбор ребенка в школу
Минтруд объяснил порядок получения выплаты на ребенка школьного возраста
Nokia создала смартфон-«кирпич»
Эксперт назвал ориентировочную стоимость смартфона Nokia повышенной прочности
«Это аморально»: типография отказалась печатать фото BTS
Что говорят участники гей-скандала с типографией в Екатеринбурге
«Настоящий бунт»: почему пенсионеры штурмовали Раду
На Украине бывшие силовики и военные вышли на протест из-за низких пенсий
Антропологи развеяли еще один миф об острове Пасхи
Жителей Пасхи погубила не вырубка лесов
В Twitter появилась кнопка «редактировать». Но исправлять ошибки все еще нельзя
Twitter разрешил ограничивать реплаи на твиты после публикации
Количество туристических направлений для россиян увеличится с 24 июля
Россия на взаимной основе возобновляет полеты во Францию и Чехию
Королева фолка и звезда «Голоса»: Пелагее — 35
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях