«За месяц пять продаж»: почему забуксовала программа туристического кэшбека

Четвертый туристический кешбэк, который выдается уже месяц и распространяется на туры с 1 октября по 24 декабря, «завис» и приносит в среднем около 10% продаж, в отличие от 25% в среднем в предыдущие волны, выяснила «Газета.Ru». Как отмечают туроператоры, исторически люди бронируют осенне-зимний отдых позже, а в пандемию — и вовсе впритык к поездкам, что может привести к провалу этапа программы.

Четвертый этап туристического кешбэка стартовал 16 июня, закончится 31 июля и пока что демонстрирует низкую эффективность, сообщают туроператоры. У кого-то это единичные продажи, у кого-то до 15%, но все опрошенные «Газетой.Ru» компании сходятся на том, что у этой «волны» программы крайне неудачные даты начала — разгар лета, а требуемая глубина продаж — несколько месяцев вперед.

«Фактически им никто не пользуется, потому что представить себе человека, который в июле заказывает путешествие в нашем нестабильном мире на октябрь, ноябрь и декабрь, очень сложно.

И этот кешбэк фактически завис. За месяц было буквально пять продаж», — говорит «Газете.Ru» генеральный директор «Клуба путешественников Орфей» Михаил Романов.

Третий этап кешбэка запустился в середине марта, и чтобы получить 20% от стоимости тура по России, необходимо было купить его с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. В рамках четвертого этапа туристы должны принять решение о поездке поздней осенью в разгар лета. Это прямо противоречит и традиционным практикам, и привычкам людей в пандемийный сезон, указывают туроператоры.

Как поясняет вице-президент АТОР и генеральный директор турагентства «Алеан» Илья Уманский,

на осенний период и начало зимы активные продажи исторически начинаются позже — с середины августа. Тем более что открытие популярных зарубежных направлений — Турции и Египта — может спутать карты российским туроператорам и организаторам путешествий.

«Загрузка межсезонья даже с учетом кешбэка может оказаться не такой хорошей. Скорее всего, даже хуже прошлого года», — прогнозирует Уманский.

С ним согласен генеральный директор агентства «Дельфин» Сергей Ромашкин, по словам которого даже «лето затормозилось»: очень плохо продается август, а это пик сезона. Неудачно, что период кешбэка совпал с нарастанием коронавирусной паники, считает он. Туристы сейчас в любой сезон предпочитают очень короткие бронирования, за неделю-две до предполагаемой поездки.

«К сожалению, четвертый кешбэк предлагает туристам вкладываться на длительный срок, и туристов это пугает», — добавляет Ромашкин.

Кешбэк помогает увеличить спрос, но не глубину бронирования, обращает внимание руководитель Союза организаторов детского активного туризма, директор консалтинговой юридической компании «Природный кодекс» Марина Грицун. По ее мнению, включение в программу новогодних праздников могло бы привлечь больше туристов, но это уже противоречит целям властей простимулировать спрос именно в низкий сезон.

То, что кешбэк работал в мае-июне, было нужно, чтобы поддержать спрос на российское предложение на фоне закрытия Турции и «вхождения в сезон» в июне, и в итоге продажи в этом месяце оказались очень хорошими, а доля туров по кешбэку составила порядка четверти от проданных в рамках третьего этапа, уточняет Сергей Ромашкин.

Сейчас же самым большим спросом пользуются речные круизы — единственный вид отдыха, который можно забронировать сейчас на даты с 1 сентября по 1 октября. Спешные корректировки в программу Ростуризму пришлось вносить, когда компании-операторы напомнили, что 1 октября судоходство заканчивается и целый сектор из программы просто выпадет. По данным АТОР, пенсионеры уже выкупили половину люкса в речных круизах с осенним кешбэком. Особенно эффект от кешбэка виден в бронировании недорогих лоукостеров, коротких круизов и круизов выходного дня, билеты на которые обычно приобретаются в последний момент. Но и здесь операторы не видят доковидного уровня активности и беспокоятся, что до 31 июля очень многие потенциальные клиенты еще «не дозреют» до покупки.

«Самая эффективная мера из всех, что мы видели»

Тем не менее в целом программу кешбэка и ее роль в поднятии продаж все туроператоры оценивают очень высоко.

«Я считаю, что более эффективной меры поддержки еще не было. Думаю, что она дополнительно увеличила спрос где-то процентов на 20%», — говорит вице-президент АТОР Илья Уманский.

Программой туристического кешбэка с 18 марта по конец июня воспользовались около 1,5 миллиона россиян, было куплено путевок на 27 миллиардов рублей, 5 миллиардов уже получено в виде возврата, заявляла глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

Тем не менее, программа проходит небезупречно, и здесь речь не только о неудачном выборе дат и низкой эффективности четвертого этапа. Туроператоры считают, что Ростуризму стоит уделить больше внимания медийному освещению текущего этапа, а также учесть в последующих годах (программа включена в нацпроект по туризму и закреплена в бюджете) ошибки этого сезона.

Самая критичная из них — и финансовая, и техническая — при планировании кешбэка была допущена при распространении программы на детские лагеря, считает Грицун. Не была просчитана сумма кешбэка, и это привело к росту социальной напряженности, фактически к конфликту с родителями и претензиям к организаторам, говорит она. О программе было заявлено в период, когда многие родители уже купили путевки детям и захотели их вернуть, чтобы купить заново уже с возвратом части средств.

Подлило масла в огонь и то, что требования Ростуризма к детским лагерям было сложно выполнить технически: о программе было объявлено под майские праздники и были поставлены очень сжатые сроки. По мнению Грицун, этот опыт стоит учесть на будущее, а также привлекать к информационной кампании о детском туризме министерство просвещения.