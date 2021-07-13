«За месяц пять продаж»: почему забуксовала программа туристического кэшбека

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Раде предупредили о возможных последствиях отставки Авакова 20:44
Экс-генсек РФС объяснил, почему клубы выступили против нового формата чемпионата России 20:41
Эксперт спрогнозировала падение доллара до 70,5 рублей 20:41
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников написал явку с повинной 20:34
В Роскосмосе назвали пиаром суборбитальный полет Брэнсона 20:32
Бывший генсек РФС призвал уволить руководство Российской премьер-лиги 20:27
Футболист «Зенита» перешел в «Шальке» 20:26
Клишас оценил решение ЕСПЧ по регистрации брака однополых пар в России 20:22
Ученые назвали продукты, повышающие иммунитет 20:15
В Киеве рассказали, какие санкции эффективны против «Северного потока —... 20:12
Бизнес

«За месяц пять продаж»: почему забуксовала программа туристического кэшбека

Туроператоры сообщили о низких продажах по четвертому кэшбэку

close
100%
Отдыхающие на центральном пляже Геленджика, 2021 год

Отдыхающие на центральном пляже Геленджика, 2021 год

Эрик Романенко/ТАСС
Четвертый туристический кешбэк, который выдается уже месяц и распространяется на туры с 1 октября по 24 декабря, «завис» и приносит в среднем около 10% продаж, в отличие от 25% в среднем в предыдущие волны, выяснила «Газета.Ru». Как отмечают туроператоры, исторически люди бронируют осенне-зимний отдых позже, а в пандемию — и вовсе впритык к поездкам, что может привести к провалу этапа программы.

Четвертый этап туристического кешбэка стартовал 16 июня, закончится 31 июля и пока что демонстрирует низкую эффективность, сообщают туроператоры. У кого-то это единичные продажи, у кого-то до 15%, но все опрошенные «Газетой.Ru» компании сходятся на том, что у этой «волны» программы крайне неудачные даты начала — разгар лета, а требуемая глубина продаж — несколько месяцев вперед.

«Фактически им никто не пользуется, потому что представить себе человека, который в июле заказывает путешествие в нашем нестабильном мире на октябрь, ноябрь и декабрь, очень сложно.

И этот кешбэк фактически завис. За месяц было буквально пять продаж», — говорит «Газете.Ru» генеральный директор «Клуба путешественников Орфей» Михаил Романов.

Третий этап кешбэка запустился в середине марта, и чтобы получить 20% от стоимости тура по России, необходимо было купить его с 18 марта по 15 июня, а поездку совершить до 30 июня. В рамках четвертого этапа туристы должны принять решение о поездке поздней осенью в разгар лета. Это прямо противоречит и традиционным практикам, и привычкам людей в пандемийный сезон, указывают туроператоры.

Как поясняет вице-президент АТОР и генеральный директор турагентства «Алеан» Илья Уманский,

на осенний период и начало зимы активные продажи исторически начинаются позже — с середины августа. Тем более что открытие популярных зарубежных направлений — Турции и Египта — может спутать карты российским туроператорам и организаторам путешествий.

«Загрузка межсезонья даже с учетом кешбэка может оказаться не такой хорошей. Скорее всего, даже хуже прошлого года», — прогнозирует Уманский.

С ним согласен генеральный директор агентства «Дельфин» Сергей Ромашкин, по словам которого даже «лето затормозилось»: очень плохо продается август, а это пик сезона. Неудачно, что период кешбэка совпал с нарастанием коронавирусной паники, считает он. Туристы сейчас в любой сезон предпочитают очень короткие бронирования, за неделю-две до предполагаемой поездки.

«К сожалению, четвертый кешбэк предлагает туристам вкладываться на длительный срок, и туристов это пугает», — добавляет Ромашкин.

Кешбэк помогает увеличить спрос, но не глубину бронирования, обращает внимание руководитель Союза организаторов детского активного туризма, директор консалтинговой юридической компании «Природный кодекс» Марина Грицун. По ее мнению, включение в программу новогодних праздников могло бы привлечь больше туристов, но это уже противоречит целям властей простимулировать спрос именно в низкий сезон.

То, что кешбэк работал в мае-июне, было нужно, чтобы поддержать спрос на российское предложение на фоне закрытия Турции и «вхождения в сезон» в июне, и в итоге продажи в этом месяце оказались очень хорошими, а доля туров по кешбэку составила порядка четверти от проданных в рамках третьего этапа, уточняет Сергей Ромашкин.

Сейчас же самым большим спросом пользуются речные круизы — единственный вид отдыха, который можно забронировать сейчас на даты с 1 сентября по 1 октября. Спешные корректировки в программу Ростуризму пришлось вносить, когда компании-операторы напомнили, что 1 октября судоходство заканчивается и целый сектор из программы просто выпадет. По данным АТОР, пенсионеры уже выкупили половину люкса в речных круизах с осенним кешбэком. Особенно эффект от кешбэка виден в бронировании недорогих лоукостеров, коротких круизов и круизов выходного дня, билеты на которые обычно приобретаются в последний момент. Но и здесь операторы не видят доковидного уровня активности и беспокоятся, что до 31 июля очень многие потенциальные клиенты еще «не дозреют» до покупки.

«Самая эффективная мера из всех, что мы видели»

Тем не менее в целом программу кешбэка и ее роль в поднятии продаж все туроператоры оценивают очень высоко.

«Я считаю, что более эффективной меры поддержки еще не было. Думаю, что она дополнительно увеличила спрос где-то процентов на 20%», — говорит вице-президент АТОР Илья Уманский.

Программой туристического кешбэка с 18 марта по конец июня воспользовались около 1,5 миллиона россиян, было куплено путевок на 27 миллиардов рублей, 5 миллиардов уже получено в виде возврата, заявляла глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

Тем не менее, программа проходит небезупречно, и здесь речь не только о неудачном выборе дат и низкой эффективности четвертого этапа. Туроператоры считают, что Ростуризму стоит уделить больше внимания медийному освещению текущего этапа, а также учесть в последующих годах (программа включена в нацпроект по туризму и закреплена в бюджете) ошибки этого сезона.

Самая критичная из них — и финансовая, и техническая — при планировании кешбэка была допущена при распространении программы на детские лагеря, считает Грицун. Не была просчитана сумма кешбэка, и это привело к росту социальной напряженности, фактически к конфликту с родителями и претензиям к организаторам, говорит она. О программе было заявлено в период, когда многие родители уже купили путевки детям и захотели их вернуть, чтобы купить заново уже с возвратом части средств.

Подлило масла в огонь и то, что требования Ростуризма к детским лагерям было сложно выполнить технически: о программе было объявлено под майские праздники и были поставлены очень сжатые сроки. По мнению Грицун, этот опыт стоит учесть на будущее, а также привлекать к информационной кампании о детском туризме министерство просвещения.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
ЕСПЧ призвал РФ легализовать однополые браки. Москва против
Песков заявил, что Конституция России запрещает признавать однополые браки
Конкурент F-35: каким будет первый российский однодвигательный истребитель
«Принципиально новый» боевой самолет России создается на базе концерна МиГ
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
Путин и Лукашенко договорились не индексировать цену газа для Белоруссии в 2022 году
Зеленский выдвинул кандидата на пост главы МВД Украины
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников написал явку с повинной
Диснейленд изменил классический аттракцион после обвинений в расизме
Новости и материалы
В Раде предупредили о возможных последствиях отставки Авакова
Экс-генсек РФС объяснил, почему клубы выступили против нового формата чемпионата России
Эксперт спрогнозировала падение доллара до 70,5 рублей
В Роскосмосе назвали пиаром суборбитальный полет Брэнсона
Бывший генсек РФС призвал уволить руководство Российской премьер-лиги
Футболист «Зенита» перешел в «Шальке»
Клишас оценил решение ЕСПЧ по регистрации брака однополых пар в России
Ученые назвали продукты, повышающие иммунитет
В Киеве рассказали, какие санкции эффективны против «Северного потока — 2»
«Милан» согласовал переход игрока ЦСКА
Франция ответила Захаровой, раскритиковавшей дискриминационные высказывания о вакцинах
Умирающему ребенку отказали в помощи со словами «мы не грузоперевозки»
Бывший генсек РФС объяснил, в чем плюсы нового формата чемпионата России
Боярский призвал Дзюбу извиниться перед главным тренером сборной Италии
СМИ: один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был информатором ведомства США
В Верховной раде оценили статью Путина
Долги «Нижнего Новгорода» перед футболистами составляют 120 миллионов рублей
На дне Балтийского моря найдена подлодка времен Великой Отечественной войны
Все новости
Почти как в Европе: на что будет похож российский футбол после реформы
У каких стран РФС позаимствовал новый формат чемпионата России
Французский автопром вложится в калужский завод
Завод Peugeot и Citroen в Калуге увеличит штат сотрудников
ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях
Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам
«Космический джем» Леброна, «Пороховой коктейль» со звездой «Игры престолов», оживший Ван Гог
Что выходит в кино на этой неделе
Apple изменит дизайн iPad mini
СМИ: новый iPad mini выйдет осенью
«Важно выждать»: можно ли мешать вакцины от гриппа и COVID-19
Врачи рассказали, как безопасно привиться от гриппа и коронавируса в одно время
Ревновал и избивал жену. Подробности инцидента в Иркутске
Угрожавшему скинуть с балкона ребенка может грозить до 10 лет лишения свободы
Спасение от спама: как защититься от навязчивых звонков
Почти 90% россиян страдают от спам-звонков
«Люди ведомы эмоциями»: муфтий осудил массовую драку мигрантов
Муфтий напомнил о запрете на агрессию в месяц Зуль-хиджа после драки мигрантов в Москве
«Не по-братски»: как на Украине воприняли статью Путина
Зеленский похвалил статью Путина и предложил обсудить ее лично
Пять причин плача: в Испании создали переводчик детских криков
Испанский стартап нашел способ определять, почему плачут младенцы
Маск покидает Землю
Глава SpaceX Илон Маск купил билет на космический корабль Брэнсона
Мощный взрыв в гостинице в Геленджике
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях