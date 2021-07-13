Доходы россиян не догнали инфляцию

В первом полугодии доходы россиян в среднем увеличились на 4,1%, узнала «Газета.Ru». При этом зарплаты росли медленнее инфляции. Самая благоприятная ситуация оказалась в сфере IT, строительства, продуктов питания. А вот хуже всего динамика была в области химической промышленности.

В первом полугодии 2021 года рост зарплат россиян по-прежнему не успевал за инфляцией, говорится в исследовании Банка данных заработных плат hh.ru (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Такая же ситуация была и в 2020 году.

«Результаты анализа зарплат в России находятся в тренде прошлого года, который показывает небольшой рост зарплат на рынке труда, не успевающий за инфляцией, — отметили аналитики. — Только в 2019 году в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям уровня инфляции (5%), но начиная с 2020 года они находятся ниже прогнозных инфляционных показателей».

«В I полугодии 2021 ситуация сохраняется – рост совокупного дохода российских работников составил от 3,9% до 4,7%, в зависимости от уровня работника (среднее значение – 4,1%), что не достигает оценок Минэкономразвития по инфляции на уровне выше 5% в январе-апреле 2021 года», — говорится в исследовании.

Речь в данном случае идет о медианном показателе: когда у половины зарплата выше этого уровня, у половины – ниже.

По данным hh.ru, больше всего зарплаты выросли у сотрудников начального уровня: их совокупный доход увеличился на 4,7%, до 35 103 руб. (по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году). А вот самый низкий прирост совокупного дохода наблюдался у специалистов — 3,7%, до 53 532 руб. Аналитики объяснили это кризисными последствиями пандемии. У линейных руководителей совокупный доход вырос на 3,9%, до 126 591 руб., у ведущих специалистов – на 4,1%, до 85 209 руб.

«Если в начале 2021 года можно было говорить об обратной пропорциональности роста доходов специалистов в зависимости от их роли – от начальной к руководящей, — то к середине года такая тенденция не наблюдается. В 2021 году темпы прироста равны темпам прироста аналогичного периода прошлого года», — подчеркнули в hh.ru.

По регионам самую лучшую динамику по росту зарплат показал Северо-Кавказский федеральный округ: совокупный доход там вырос на 13%, до 40 432 руб. (рассматривались категории «специалист» и «ведущий специалист»). Однако средний уровень зарплат здесь остается самым низким. На втором месте — Уральский федеральный округ (12%, 63 171 руб.). Худшие показатели прироста — в Северо-Западном федеральном округе (0%, 42 104 руб.).

В Москве и Московской области совокупный доход сотрудников вырос на 2%, до 99 908 руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 7%, до 79 523 руб.

По отраслям самые высокие зарплаты получали работники в сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» — 108 260 руб. (11%). На втором месте «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» — 88 874 руб. (2%), на третьем «Продукты питания» — 72 771 руб. (2%).

Внизу рейтинга оказались сферы «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование» — 60 572 руб. (2%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» — 58 658 руб. (3%), «Финансовый сектор» — 54 314 руб. (3%). Всего в списке 17 отраслей.

Отрицательная динамика по зарплатам оказалась в сфере химического производства и удобрения: совокупный доход сотрудников уменьшился на 1% до 60 993 руб.

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По профессиональным областям самые высокие зарплаты в сферах:

• Разработка ПО — 174 742 руб. (9,1%).

• Финансы и экономика — 117 025 руб. (2,9%).

• Маркетинг, связи с общественностью, реклама — 108 731 руб. (0,6%).

• Эксплуатация информационных систем — 104 346 руб. (4,7%).

• Продажи — 102 260 руб. (2,3%).

• Дизайн, верстка, иллюстрация — 101 147 руб. (4,1%).

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В рамках исследования hh.ru были проанализировали данные фактических зарплат в разрезе совокупного дохода, фиксированных и переменных частей, которые ежеквартально предоставляют свыше 600 российских компаний-работодателей более чем по 5 тыс. позициям в 14 значимых отраслях и более чем в 60 городах. Порядка 230 компаний, чьи данные были внесены в онлайн-систему «Банка» в течение I полугодия 2021 года, составили «ядро» исследования.

В другом сервисе — Superjob.ru — сообщили «Газете.Ru», что наибольший прирост зарплат за первое полугодие 2021 года также был в сфере информационных технологий: в номинальном выражении (без учета инфляции) зарплаты выросли на 13,8%. На втором месте — строительство (9,8%). На третьем — сфера маркетинга, рекламы и PR (8,6%). В сфере кадров зарплаты выросли на 8,4%, банковского дела – на 7,3%, медицины – на 6,9%.

Зарплаты по должностям:

• Программист Java – медианная 230 000 руб. (максимальная – 500 000 руб.).

• Программист PHP – 190 000 руб. (400 000 руб.).

• Разработчик iOS – 230 000 руб. (400 000 руб.).

• Инженер-проектировщик ОВиК – 110 000 руб. (200 000 руб.).

• Инженер ПТО – 100 000 руб. (250 000 руб.).

• Инженер по техническому надзору – 105 000 руб. (200 000 руб.).

• Менеджер по маркетингу – 95 000 руб. (200 000 руб.).

• Менеджер по контекстной рекламе – 100 000 руб. (200 000 руб.).

• PR-менеджер — 90 000 руб. (150 000 руб.).

В докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2021 года говорится, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за январь-апрель составила 53 096 руб. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году она выросла на 8,6%. Реальные зарплаты выросли на 2,9%.

По отраслям самые высокие доходы были в сфере финансовой и страховой деятельности – 119 674 руб. (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году рост на 9%), добычи полезных ископаемых – 95 661 руб. (9,2%), информации и связи – 91 523 руб. (8,7%). А вот самые низкие зарплаты у сотрудников в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 30 604 руб. (10,1%) сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 34 337 руб. (8,5%), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 37 621 руб. (6,8%).

В пресс-службе Минэкономразвития заявили «Газете.Ru» со ссылкой на данные Росстата, что в большинстве отраслей экономики темпы реальной зарплаты «уверенно превышают уровни 2019 года» (докризисного).

«Наиболее высокие темпы роста реальной заработной платы в период января–апреля текущего года по отношению к 4 месяцам 2019 г. отмечаются в деятельности в области информации и связи – рост на 12,0% (рост на 3,0% к 4 месяцам 2020 г.), сельском хозяйстве – на 10,4% (2,8% г/г), профессиональной, научной и технической деятельности – на 10,2% (5,0% г/г), строительстве – на 10,2% (7,0% г/г)», — говорится в сообщении.

«Восстановление также наблюдается в отраслях, наиболее сильно ощутивших на себе влияние пандемии: в гостиничном бизнесе рост реальных заработных плат в январе–апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 7,9% (8,7% г/г), в общественном питании – показатели на уровне января–апреля 2019 г. – 0,0% (3,2% г/г)», — добавили в Минэкономразвития.

В пресс-службе также уточнили, что несмотря на то, что в административной деятельности, а также транспортировке и хранении зафиксировано снижение показателей 4 месяцев 2021 г. к 4 месяцам 2020 года (на -4,2% г/г и на -1,9% г/г соответственно), показатели по отношению к 4 месяцам 2019 г. выросли (3,0% в обоих случаях).

«С учетом данных по итогам 4 месяцев текущего года, а также более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления экономики оценка динамики реальных заработных плат повышена до 3,2% (с 2,0% в марте)», — добавили в Минэкономразвития.