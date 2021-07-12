Под парусом на Ладоге или «5 звезд» в Египте: где отдохнуть вдвоем на 100 тысяч рублей

Пройти под парусом по озерам Карелии или слетать в Турцию на «все включено», совершить этнотур по Дагестану или отдохнуть в «3-4 звездах» на Кипре, побывать на Алтае или вернуться в Египет — по просьбе «Газеты.Ru» турагентства и сервисы по поиску билетов и приключений рассказали о том, где можно отдохнуть паре на 100 тысяч рублей.

Качественно отдохнуть неделю семьей на 100 тысяч рублей вполне возможно как на родине, так и за границей, рассказали туроператоры «Газете.Ru». Ранее финансовая онлайн-платформа Webbankir выяснила, что более половины россиян оценили бюджет хорошего недельного отпуска в 100 тысяч рублей и более. Еще треть считают, что неплохо отдохнуть можно и за меньшую сумму.

«Думаю, что 100 тысяч рублей на двоих для россиян сумма адекватная на путешествие сроком в 5-10 дней. Этих денег более чем достаточно, да еще и останется, чтобы организовать тур по «Золотому кольцу» России, съездить с экскурсиями в Санкт-Петербург или побывать на Байкале, на Алтае», — говорит генеральный директор туроператора «Клуб Путешественников Орфей» Михаил Романов.

По словам туроператоров и сервисов путешествий, совершенно разных впечатлений в рамках бюджета в 100 тысяч можно набраться в поездках по России, а вот за границей это будет, как правило, только пляжный отдых. Впрочем, есть где «потюленить» и на родине — вопрос в том, к какому уровню сервиса привык турист.

Пляжи родины

Как подсчитали в сервисе для планирования самостоятельных путешествий OneTwoTrip, недельный отдых на самом популярном российском курорте Сочи будет начинаться от 40 тысяч рублей на двоих с перелетом в гостинице 2*. Сэкономленный бюджет можно потратить, например, на сап-прогулку по живописному каньону (8 400 рублей за двоих), на экскурсию в соседнюю Абхазию (15 000 рублей), познакомиться со знаковыми местами Олимпиады-2014 (17 900 рублей) и оценить чайные плантации (9000 рублей).

В Геленджике отели 2* будут дороже, но в целом можно уложиться в примерно 80 тысяч, съездив на джипах в горное село Пшада (19 300 рублей), или на экскурсию на винодельню Мысхако — 6700 рублей, или порыбачив с катера (2400 рублей на двоих).

Крым предлагает разные виды размещения. В «Библио Глобусе» из самых бюджетных вариантов могут свозить на полуостров за 10-15 тысяч рублей с перелетом без питания — в 1* отель в поселке Оленевка, или можно прихватить свою палатку и снизить ценник еще сильнее.

Ночь в двухзвездочном отеле на курортах полуострова стартует от 4000 рублей. В качестве развлечений в OneTwoTrip предлагают посмотреть на полеты воздушных шаров (3600 рублей за двоих), совершить поход на Зейтин-Кош с посещением Бирюзового озера (15 000 рублей). Кроме того, стоит попробовать дайвинг (6000 рублей за двоих), рекомендует руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Погреться за рубежом

Заграничные поездки уже вписываются в бюджет в 100 тысяч с некоторым трудом, и как правило, это сугубо отельный отдых. Так, в «Anex Tour» предлагают гостиницы на Анталийском побережье от 90 тыс. рублей на двоих на неделю. В стоимость тура входит перелет чартерным рейсом, страховка, проживание в номере «Стандарт» на питании «Ультра все включено», групповой трансфер. На месте можно докупить как спа-программы с хамамом и бьюти-процедурами, так и экскурсионные туры, например, в знаменитую «дымоходами фей» и фестивалями воздушных шаров Каппадокию.

Тур на Кипр также укладывается в этот диапазон цен, однако могут потребоваться дополнительные расходы на питание, поскольку чаще всего на острове включены только завтраки или полупансион. Например, цена за недельную поездку на Пафос с перелетом в отель 4* начинается от 99 тыс. на полупансионе.

В «Tez-Tour» уже посчитали стоимость туров в Египет, как только туда возобновятся чартерные рейсы. Отели 4-5* с перелетом в Хургаде, Сома Бей и Шарм-эль-Шейхе будут стоить около 100 тысяч рублей на конец июля. Любая развлекательная программа за пределами территории отеля — от морских прогулок до экскурсий по пирамидам — уже будет существенно выбиваться из бюджета.

Где впечатлиться

Самые бюджетные — но разнообразные — впечатления россияне могут найти, не покидая пределов родины. Для тех, кто ищет красивые виды, чистый воздух и хочет походить под парусом, платформа «Туту Приключения» предлагает тур по озерам Карелии «Тайны великой Ладоги: Валаам, шхеры и острова». Он позволит совместить любование красотами, посещение уединенных островов и яхтинг. Тур на двоих будет стоить около 70 тысяч, плюс билеты до Петербурга.

Йога-тур на Алтай — вариант для тех, кто хочет «подзарядить батарейки» в местах с нетронутой природой. Стоимость тура и билетов из Москвы в Горно-Алтайск позволяет впритык уложиться в бюджет 100 тысяч.

А любители этнотуризма могут поездить по «Золотому кольцу Дагестана»: полюбоваться величественными горами, узнать про разнообразные ремесла, погулять по Дербенту, заглянуть в Сулакский каньон и попробовать настоящую кавказскую кухню. Тур стоит около 35 тысяч с человека плюс билеты до Махачкалы (в среднем 30 тысяч на двоих).