Сверхплановая инфляция: Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП

Министерство экономического развития РФ направило в регионы страны письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза соцэкономразвития России на 2021 год и ближайшую трехлетку. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Оценки в документе представлены не окончательные, итоговый вариант прогноза будет представлен правительству в конце лета – начале осени. По данным ведомства, сейчас вышла еще не вся статистика – нужно дождаться итогов первого полугодия и данных с квартальным выходом, например, по реальным доходам россиян.

Однако уже в промежуточной версии пересматривается ряд макроэкономических показателей.

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«Сейчас идет процесс формирования федерального и регионального бюджетов на три года, и поэтому очень важно дать всем участникам бюджетного процесса актуальные макроэкономические ориентиры», — отметили в Минэкономразвития. На неопределенность прогноза влияет и пандемия коронавируса с соответствующими ограничениями.

ВВП подтянули

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП до 3,8% — против 2,9% в апрельском прогнозе. Экономика России восстанавливается быстрее ожиданий, уже в июле она должна достичь «допандемийных» значений четвертого квартала 2019 года. В 2022 году ожидается рост ВВП на 3,2%, в 2023-2024 годах – на 3%.

Поддерживают восстановление экономики потребительский и инвестиционный спрос. Оборот розничной торговли должен вырасти на 6,9% (ранее ведомство оценивало этот показатель как +5,1%). Рост инвестиций в основной капитал будет также более высоким – 4,5% (ранее +3,3%). Потенциал восстановления экономики, заявили в ведомстве, до сих пор не исчерпан.

Рубль барахтается в нефти

Мировая экономика восстанавливается также быстрее ожидаемого. Благодаря этому прогноз средней цены на нефть Urals более позитивен — $65,9 за баррель против прежней оценки в $60,3.

Промежуточный прогноз Минэкономразвития опирается на сделку ОПЕК+. Если она будет изменена, то это отразится в итоговом прогнозе.

Ожидаемые цены на нефть должны повлиять на курс доллара следующим образом: в 2021 году он будет стоить около 72,8 рублей. В 2022 году среднегодовой курс составит 70,2 рубля за доллар. В апреле ведомство прогнозировало курс доллара в 2022 году на уровне 71,8 рублей.

Инфляция будет выше

Минэкономразвития ожидает роста инфляции – 5% в 2021 году (ранее ожидалась 4,3%). Однако уже со следующего года инфляция вернется к таргету Банка России в 4%.

Улучшен при этом прогноз по уровню безработицы – всего на 0,1%. В апрельской версии этот показатель составлял 5,2%, теперь – 5,1%. К концу года она опустится до 4,7-4,8%.

Чем быстрее будет восстанавливаться рынок труда, тем быстрее будут расти реальные зарплаты. Их рост также повышен – до 3,2% против апрельских ожиданий в 2%. Однако прогноз по росту реальных доходов остается на уровне 3%.

Прогноз ЦБ утешителен

В июне Центробанк сообщил, что Российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале текущего года.

Как отмечает регулятор, экономическая активность в стране восстанавливается быстрее ожиданий Центробанка.

«В этих условиях, по оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года», — заявили в ЦБ. Там уточнили, что значимое влияние на среднесрочную траекторию экономического роста «будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий».

По информации регулятора, оперативные индикаторы указывают на устойчивый рост потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам ЦБ, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии коронавируса. В регуляторе также отметили активное восстановление сектора услуг населению. По оценкам ЦБ, выпуск в большинстве отраслей экономики превысил докризисные показатели. Кроме того, наблюдается рост спроса на рабочую силу. Там также заявили, что поддержку экономике оказывает и внешний спрос.