Остановка бизнеса на 90 дней: ритейлеры боятся не успеть с вакцинацией до 15 июля

Ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.) попросила мэра Москвы Сергея Собянина продлить с 15 июля до 15 августа срок проведения вакцинации 60% персонала, или хотя бы отсрочить введение санкций для бизнеса за неисполнение постановления главного санитарного врача, пишет «Коммерсант». В обращении в столичную администрацию участники рынка пишут, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается».

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Источник «Газеты.Ru» в департаменте торговли правительства Москвы не смог подтвердить получение письма от «Русбренда» и заявил, что предпринимателям нужно направлять данные обращения в Роспотребнадзор и главному санитарному врачу Москвы, а не исполнительным органам. В Главном контрольном управлении города Москвы на момент выхода материала не ответили на запрос нашего издания о том, поступали ли запросы или распоряжения о переносе старта проверок.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Газете.Ru» заявили, что не обладают цифрами о количестве привитых сотрудников в отдельных организациях, т.к. они отчитываются непосредственно мэрии. Среди главных проблем прививочной кампании в АКОРТ назвали отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек и технические ограничения систем регистрации и сбора данных о привитом персонале.

Обязательная вакцинация 60% персонала в сфере услуг, включая торговлю, общепит, образование и т.д., была введена в столице

постановлением главного санитарного врача Москвы 15 июня. Работодателям был дан срок до 15 июля, чтобы привить хотя бы первым компонентом или «Спутником Лайт» 60% штата.

Однако разъяснения о том, кому положен медотвод, как организовать вакцинацию и как о ней отчитываться предприятиям, Оперштаб и Роспотребнадзор выдали только 24 июня.

Согласно ст. 6.3 КоАП РФ и ст. 3.18 столичного КоАП, за неисполнение этого постановления индивидуальным предпринимателям грозят штрафы в размере 30–50 тыс. руб. и 100–300 тыс. руб. — юрлицам, а также приостановка работы на срок до 90 дней.

Как рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк, ритейлеры главным образом опасаются именно приостановки деятельности в качестве санкции за невыполнение требований по вакцинации штата.

«Вопрос не в штрафах, их можно выплатить, но основная угроза — остановка бизнеса. Ритейл — одна из важнейших артерий для населения. Мне кажется, перед выборами не станут останавливать работу каких-то крупных розничных магазинов в Москве, это будет слишком плохая история. Будут договариваться. Будет вопрос стоять либо о том, чтобы запустить мобильные бригады и сдвинуть сроки, либо о переносе сроков для социально значимых сервисов, главным образом, для продуктовой розницы», — считает Березнюк.

Без мобильных бригад вакцинировать сотрудников ритейлерам будет крайне сложно. У крупных игроков в штате в столице может быть от 30 до 50 тысяч сотрудников в розничных точках и еще несколько тысяч человек в головных офисах. «С учетом того, что на прививочные станции хлынуло население, запрещены выездные бригады и провакцинироваться на рабочих местах почти невозможно, то понятно, почему они не успевают», — подводит итог Березнюк.

Участники рынка также отметили в разговоре с «Газетой.Ru», что в сфере услуг в целом и в ритейле и доставке в частности задействовано большое количество мигрантов, а решение о том, какими вакцинами и в каком порядке их должны привить, было озвучено лишь в конце прошлого месяца, и даже после разъяснений от оперштаба пункты вакцинации иностранцев заработали не сразу.

В «Яндекс Go» (служба такси, а также «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Маркет») подчеркивают, что в Москве действует только два центра вакцинации для трудовых мигрантов, чего недостаточно для проведения кампании быстрыми темпами. В Delivery Club также говорят о необходимости открытия новых пунктов для их курьеров.

На отдельных предприятиях отрасли рассказали «Газете.Ru», что запись на прививку для сотрудников растягивается на 2-3 недели, и сотрудникам выдают 1-2 выходных: один день — на очередь к врачу, т.к. ожидание приема даже в частной клинике после записи на определенное время может занимать несколько часов, а второй день — на восстановление в случае появления побочных эффектов вакцины. Никому из опрошенных участников рынка не удалось найти для сотрудников «ЭпиВак» или «КовиВак», и лишь некоторые смогли получить «Спутник Лайт».