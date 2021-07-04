«Зарабатывают очень хорошо»: нужно ли сокращать количество мигрантов в России

Президент компании «Мираторг» Виктор Линник считает, что можно поднять зарплаты россиянам, если сократить квоты на привлечение иностранных рабочих раза в три-четыре. По его мнению, стоимость рабочей силы снижается при ввозе в страну трудовых мигрантов. Это приводит к тому, что россияне «должны конкурировать» с иностранными рабочими. Линник считает, что если «если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут».

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При этом низкие зарплаты не создают спрос на простые профессии. «Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?» — задался вопросом президент «Мираторга» в интервью РБК.

Помимо ограничения квоты на ввоз иностранных рабочих, Линник видит «здравый смысл» в замене мигрантов заключенными.

Слова Линника встретили критику со стороны президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова.

«Мигрант должен не только здесь прожить, но и домой отправить [деньги], потому мигранты всегда зарабатывают больше, чем местные. <…> Сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в 99% случаев трудовые мигранты — это приезжие из стран СНГ. Квота относится лишь к приезжающим «визовикам», которых, как отметил глава Федерации мигрантов, в России около 1%.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что дело не в мигрантах, а в количестве рабочих мест. По его словам, если их расширять, вводить новые рабочие места, то «их хватит всем: и отечественным работникам, и мигрантам».

«Ни одна страна не обходится без мигрантов. Я имею в виду экономически развитые страны — там мигрантов гораздо больше, чем у нас. И они приносят по 7%, а то и по 10% ВВП страны, где они работают. Поэтому ликвидировать труд мигрантов нельзя. Нужно найти золотую середину», — сказал он в комментарии RT.

Экономист считает, что нужно найти «консенсус между приходом на наш рынок мигрантов и нашими трудовыми ресурсами».

«Конечно, это плохо, если мигранты занимают места, предназначенные для российских граждан, но труд мигрантов во всех странах применяется», — подчеркнул Остапкович.

В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT поддержал президента «Мироторга» Виктора Линника, отметив, что в его предложении есть «прямая логика».

«Только все зависит от того, в какой степени будут ограничиваться квоты, как они будут ограничиваться, для каких отраслей. Плюс, конечно, воздействие на наших предпринимателей со стороны профсоюзов и других таких регулирующих органов, которые имеют отношение к рынку труда», — сказал он.

На фоне пандемии коронавируса и противоинфекционных мер власти России неоднократно указывали на нехватку иностранных рабочих. В частности, дефицит трудовых мигрантов затронул строительную отрасль и сельское хозяйство.

«Могу лишь констатировать, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», — отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Для решения этой проблемы, например, Минсельхоз предложил ввозить иностранцев на чартерных поездах. Пока это возможно только на самолетах, но для представителей отрасли это дорого.

ФСИН, в свою очередь, предложила привлекать к работе на стройках заключенных, заменяя ими трудовых мигрантов. Например, отбывающих наказания можно было бы задействовать на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ), полагают в службе.