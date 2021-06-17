«Бизнес умрет»: предприниматели из сферы услуг о возможном локдауне в Москве

Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна в столице с 20 июня, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники. Возможно, он коснется только непривитых, но решение будут принимать, исходя из числа заболевших, диалога с бизнесом и статистики по вакцинации. Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк немедленно опроверг информацию о планах по введению нового локдауна в Москве, заявив, что это не соответствует действительности. Тем не менее, несколько часов спустя выступил мэр Сергей Собянин с заявлением о возможном скором переходе в более жесткий режим.

«Будем принимать необходимые меры по защите населения, те, которые потребует ситуация... Мы находимся очень близко к более жестким решениям по ограничениям в борьбе с коронавирусом, временным, но жестким», — заявил мэр столицы.

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«Бизнес умрет»

Опрошенные «Газетой.Ru» предприниматели из ресторанного и отельного бизнеса и индустрии развлечений заявили, что для их отраслей это будет означать огромные потери: «умрет» куда больше заведений, чем после первого локдауна, даже если новый будет недолгим.

«Новый локдаун повлечет за собой повальное закрытие компаний из индустрии детских развлечений», — считает основатель сети семейных парков развлечений Zамания Павел Ковшаров.

Сейчас у бизнеса нет запаса прочности. За первые 4-5 месяцев 2021 года индустрия детских развлечений смогла вернуться к нормальной работе, но все заработанные деньги идут на погашение долгов,

говорит он. Те, кто еще не закрылся, столкнулись с падением трафика и выручки в 4 раза.

«Закрывать детские проекты, не понимая, когда сможем открыть их снова — страшно. При этом, это уже стандартная механика: все закрывается на неделю, но эта «неделя» длится месяцами», сетует Ковшаров.

«Без государственной поддержки мы точно не справимся», — подчеркивает он.

Схожая ситуация в ресторанном бизнесе и сфере гостеприимства: подавляющее большинство рестораторов, как и многие предприниматели из сферы услуг, воспользовались беспроцентными кредитами на покрытие зарплат сотрудникам (ФОТ 2.0), но во-первых, программа свернулась, а во-вторых, беспроцентные кредиты тоже надо отдавать. Для этого надо работать.

«Второй такой локдаун, как с марта того года, мы не переживем. Мы еще не покрыли долги того года, продержимся максимум месяц. И таких как мы много. Все рестораны с невысокой маржинальностью уже умерли. Если у тебя один ресторан, в который вложено все — это будет конец», — говорит ресторатор, совладелец ресторана «От и до» Кира Байбакова.

Как заявил «Газете.Ru» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, в прошлый локдаун не стало трети отрасли, и новый убьет еще столько же. «На их место встанут новые бойцы со временем, но вопрос в том, хотят ли власти сохранить бизнес», — задается вопросом эксперт.

Для общепита новый локдаун — «последний гвоздь в крышку гроба, катастрофический удар по туризму и общепиту». Многих не досчитаемся после него без мощной поддержки государства, заявил «Газете.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин. Беспроцентные кредиты уже не помогут предпринимателям сохранить бизнес.

«Государству придется взять на себя зарплатный фонд, что-то сделать с коммуналкой, потому что мы стоим — а она «капает», и дать каникулы по муниципальной и федеральной аренде», — перечисляет он необходимый минимум.

В «Опоре России» надеются, что власти столицы не будут закрывать рестораны и отели, а максимум ужесточат ограничения по посадке.

Избежать локдауна «возможно только в коммуникации» властей и бизнеса, при этом крайне важно разъяснять предпринимателям новые обязательные требования, это позволит им избежать штрафов и финансовых потерь, заявил «Газете.Ru» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Всем стоять, все к стене и давайте сюда сертификаты о вакцинации?»

Обязательная вакцинация видится предпринимателям в разы более привлекательной альтернативой, чем закрытие бизнеса, но пока не понятно, как претворять эти распоряжения в жизнь. Борис Титов опасается «перегибов» со стороны властей в регионах, где местные чиновники, скорее всего, «наломают дров», сказал бизнес-омбудсмен «Интерфаксу». По его мнению, введение обязательной вакцинации не приведёт к массовым увольнениям или судебным искам, «но без скандалов и потерь для малого и среднего бизнеса не обойдётся».

Два самых острых вопроса — что делать с сотрудниками-антипрививочниками и как обеспечить вакцинацию мигрантов.

«Сегодняшнее законодательство, с учетом требований Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, позволяет отстранять сотрудников без выплаты зарплаты», — заявил «Газете.Ru» сопредседатель Совета предпринимателей Москвы и омбудсмен по ресторанному бизнесу Сергей Миронов.

Регламенты для предпринимателей только пишутся, а они уже нужны здесь и сейчас, потому что уже есть обязательства и сроки от Роспотребнадзора — до 15 июля минимум 60% работающих в сфере услуг должны получить хотя бы одну прививку, иначе предприятиям грозит штраф до 1 млн рублей.

«Решения нет по мигрантам, а срок есть — как их успеть привить, если это нельзя сделать бесплатно?», — говорит он.

Малый и средний бизнес отнесся к этой инициативе как к «антипредпринимательской» и «очередной головной боли», сообщил «Газете.Ru» Алексей Небольсин из «Опоры России». Непонятно, например, 60% сотрудников — это от всего штата или в каждой смене в ресторане.

А главное — как замотивировать людей прививаться, если более чем за полгода с этим не справилось государство.

«Если сотрудник не хочет прививаться, его не допускают к работе — то что, останавливать предприятие? И что за проверка придет? Всем стоять, все к стене и давайте сюда сертификаты о вакцинации?», — интересуется Алексей Небольсин.

Есть еще сотрудники, уже переболевшие Covid-19, и даже не по одному разу. «Их мы тоже обязаны прививать? — Нет разъяснений», — говорит ресторатор Кира Байбакова.

Предприниматели сформулировали порядка 25 вопросов и отправили запросы в Роспотребнадзор, надеясь на разъяснения и на совместные экспертные встречи. «Мы друг другу не враги, мы не пытаемся дискредитировать принятое решение — мы просто хотим совместными усилиями выработать наиболее эффективный его вариант», — подчеркивает основатель Zамании Павел Ковшаров.

«Сейчас при экспертном совете Департамента предпринимательства мы обсуждаем эти вопросы — но, к сожалению, уже постфактум. Было бы здорово делать это до принятия решений, которые касаются нашего бизнеса напрямую», — резюмирует он.

В Корпорации МСП согласны, что очень важно, когда «власти регионов обсуждают с бизнесом и вообще людьми те или иные меры, перед тем, как их принять». Завтра корпорация проведет онлайн-встречу с представителями региональных властей и предпринимателями, чтобы обсудить, как действовать дальше, «подумать, какие еще есть выходы. Мы выступаем за то, чтобы любые решения принимались только после обсуждения с учетом мнений разных участников процесса», говорит Александр Исаевич.