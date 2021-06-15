Какие регионы стали самыми «грязными» по выбросам

За 2020 год российские предприятия выбросили в воздух 16,95 млн тонн загрязняющих веществ – на 2% меньше, чем годом ранее, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты исследования (есть у «Газеты.Ru») были представлены на Go Global Summit. Таким образом впервые за все время наблюдений вредные выбросы в атмосферу опустились ниже отметки в 17 млн тонн. Пик совокупных выбросов российской промышленности был зафиксирован в 2007 году (20,64 млн тонн), в период высоких темпов экономического роста, перед началом мирового кризиса. После валютного кризиса 2014-2015 года и до начала пандемии показатели держались на уровне чуть выше 17 млн тонн.

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«С учетом того, что статистика по промышленным выбросам за 2019 год была менее полной, реальное сокращение экологического вреда атмосфере в 2020 году должно превышать заявленные 2%. Таким образом, локдаун и спад производственной активности действительно способствовали очищению воздуха и улучшению экологической ситуации», – отметила в своем выступлении президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Парадоксальным, на первый взгляд, образом за неблагополучный год в России резко выросло число предприятий-загрязнителей – их стало больше на 19,6 тыс., или 21%.

По абсолютному приросту предприятий-генераторов выбросов лидируют в основном индустриально развитые регионы. В Краснодарском крае число загрязняющих воздух предприятий увеличилось на 1 984 объекта – там в прошлом году выявили массу ранее действующих предприятий-загрязнителей. Также среди лидеров по этому параметру Московская область (+1 218), Ростовская область (+772), Башкортостан (+738), Забайкальский край (+726), Владимирская область (+722), Удмуртия (+670), Пермский край (+660), Новосибирская область (+596), а также Ханты-Мансийский автономный округ (+571), говорится в исследовании.

Резкий рост численности загрязнителей в основном объясняется не наращиванием производственных мощностей, а уточнением статистики и выходом из тени огромного числа производств, которые ранее попросту не сдавали экологическую отчетность. Не исключено, что фактическое число предприятий-загрязнителей окажется еще выше, и уже в текущем году природоохранные инспекторы обнаружат новых «уклонистов», считает Елена Трубникова.

Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов в беседе с «Газетой.Ru» связал увеличение числа источников-загрязнителей с возможным изменением методики по включению в природоохранную отчетность, отчасти с разделением бизнеса крупными компаниями («грязные» активы выделяют в отдельные дочерние предприятия).

«Официальной отчетности компаний-загрязнителей, конечно, доверия мало. Не случайно они так жестко противодействуют введению систем постоянного мониторинга выбросов, позволяющих объективно мерить величину выбросов наиболее опасных веществ», – отмечает Георгий Сафонов.

Названы самые «грязные» регионы по количеству промышленных выбросов

Лидером по тоннажу вредных выбросов является Красноярский край – здесь предприятия отправили в атмосферу 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. Также многотонные выбросы отмечены в угледобывающей Кемеровской области (1,6 млн тонн) и нефтегазовом Ханты-Мансийском АО (1,1 млн тонн). В первую пятерку также вошли Ямало-Ненецкий АО (877,9 тыс. тонн) и Свердловская область (783,9 тыс. тонн).

В Москве за минувший год было зафиксировано 59,7 тыс. тонн вредных выбросов со стороны предприятий (52-е место среди регионов), в Санкт-Петербурге несколько больше – 67 тыс. тонн (49-е место). Основная загрязняющая отрасль у двух столиц – обеспечение электрической энергией, газом и паром.

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«Газета.Ru» отправила запрос в Росприроднадзор и пресс-службы регионов о том, какие меры предпринимаются для выявления предприятий, не сдающих отчетности, и для снижения вредных выбросов.

По данным территориального подразделения Росприродназора в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре рост респондентов, предоставляющих отчетность по форме 2-ТП (воздух) связан с ростом промышленного развития региона, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе округа. Объем выбросов загрязняющих веществ в воздух по региону составил 6,74% от общероссийского показателя. 92% от этого объема выбрасывается объектами нефтегазодобывающего комплекса, расположенных на лицензионных участках недр за пределами населенных пунктов, а в составе выбросов преобладают примеси самого низкого – четвертого класса опасности.

Как пояснили в ХМАО, с предприятиями ТЭК в регионе заключены соглашения о сотрудничестве. Ежегодно нефтяные компании инвестируют порядка 20 млрд.рублей в реализацию долгосрочных программ по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в обмен на специальные налоговые льготы. В результате принимаемых мер за период 2010-2020 гг. в Ханты-Мансийском автономном округе произошло значительное сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — на 46% (с 2,13 млн. тонн до 1,14 млн. тонн), подчеркнули в пресс-службе автономного округа

Как отмечают в FinExpertiza, в развитых индустриальных регионах почти не отмечено снижения вредных выбросов в пандемический год.

Локдауны практически не коснулись непрерывных производств, там мало межличностных контактов. Кроме того, несмотря на экономический спад из-за коронакризиса, мировые цены на сталь, алюминий и другие металлы, химические удобрения, нефтепродукты значительно выросли в прошлом году, это подстегнуло рост производства и связанное с этим загрязнение окружающей среды. Выбросы от транспорта, в силу ограничений на мобильность, уменьшились. В энергетике потребление ископаемого топлива несколько снизилось, но снижение можно назвать незначительным.

«На экономикообразующие отрасли, промышленность приходится 30% добавленной стоимости ВВП, и пандемический удар не так мощно прошелся по ним, потому что их почти не коснулись локдауны. Вы не можете легко и быстро остановить металлургичекий завод, или переработку нефти, или нефтяную скважину, этого и не требовалось», – пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как заявила накануне, выступая в Госдуме, Эльвира Набиуллина, «экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти». Ранее «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) назвали цветную металлургию, добычу металлических руд, черную металлургию, электроэнергетику среди отраслей, показавших наиболее высокий рост в пандемию.

Основная часть (28%) вредных промышленных выбросов приходится на оксид углерода, или угарный газ. Еще примерно по 20% составляют выбросы углеводородов (в основном метана) и диоксида серы, далее следуют диоксид азота (11%), летучие органические соединения и твердые вещества (9%).

Валовые выбросы загрязняющих веществ — важный показатель, однако гораздо важнее понимать, а что это за вещества, говорят эксперты. Доля опасных для здоровья человека субстанций в 2020 году выросла: в 1,5 раза повысились выбросы веществ первого класса опасности — в частности, бензпирена (на 57,3%, до 324 тонн), крайне токсичного канцерогена, и выбросов свинца и его соединений (на 8% до 81 тонны). Он также имеет самый высокий, первый класс опасности и считается мультисистемным токсикантом – попадая в организм и накапливаясь, поражает различные органы и системы, особенно вреден для детей. «Мониторинг мелкодисперсных частиц РМ10 в России вообще почти не проводится, а они дают наибольший вклад в риск для здоровья», – считает Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ, а значит, требуется усовершенствование стандартов надзора.