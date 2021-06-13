Каждый второй россиянин хочет получать пособие от государства

Около 50% россиян поддерживают идею введения фиксированной ежемесячной выплаты гражданам от государства — безусловного базового дохода. Об этом со ссылкой на исследование портала SuperJob сообщает «РИА Новости». В опросе участвовало 1,6 тыс. респондентов, представители экономически активного населения старше 18 лет, из всех федеральных округов России.

В среднем по стране желаемая сумма составляет 30,1 тыс. руб. в месяц. Жители Красноярска и Москвы хотели бы получать по 35,6 тыс., жители Казани и Ростова-на-Дону — около 26,5 тыс. руб. ежемесячно.

Не поддерживают идею 12% россиян, еще 38% опрошенных затруднились ответить. Среди мужчин сторонников безусловного базового дохода больше — 52%, среди женщин поддерживают выплаты 47%. Чем выше возраст граждан, тем популярнее идея — среди молодежи до 24 лет в поддержку выплат выступают 37%. Среди россиян старшего возраста (от 54 лет) поддержали безусловный доход 54%.

Реклама

В Ростове-на-Дону, несмотря на более скромный размер желаемых безусловных выплат государства, сторонников этой идеи набралось 56%, в Волгограде и Челябинске поддержали идею по 52% горожан. Менее всего хотят государственных денег пермяки (40%), казанцы (41%) и нижегородцы (44% за). В Москве за безусловный базовый доход выступили 49% опрошенных — по сути, каждый второй москвич.

Будущее уже здесь

В начале июня глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в будущем выплата безусловного базового дохода может стать обычной практикой в странах мира.

«В перспективе в будущем, я думаю, что такой минимальный гарантированный доход — его еще называют безусловный, базовый доход в мире — что в конечном счете страны придут к этому», — заявил Кудрин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, обеспечиваться безусловно будет минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ. Однако для полноценной жизни этих сумм будет недостаточно.

Кудрин добавил, что введение безусловного дохода снизит роль государства в экономике, при этом сохранив его ответственность перед гражданами.

Ранее аналитики Saxo Bank заявляли, что на фоне пандемии COVID-19 власти ряда стран начнут ускоренно вводить для некоторых граждан механизм безусловного базового дохода. Ранее он задумывался для того, чтобы раскрепостить людей, избавить их от монотонного труда, дать им возможность развивать творческие способности. Сейчас это будет способ спасения социума от «окончательного разрушения».

Экс-президент и экс-премьер РФ, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил в сентябре 2020 года обсудить с правительством и профсоюзами идею введения гарантированного дохода в России. С таким же предложением выступал глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Сенатор отметил, что даже дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей в семьях безработных и прочие начисления в адрес домохозяйств не смогли компенсировать утраченные доходы людей и поддержать нормальный уровень жизни.

Дмитрий Медведев отметил, что пандемия коронавируса явно показала важность постоянной поддержки людей в непростых экономических условиях – только она способна сохранить социальную стабильность. Бывший премьер-министр добавил, что идею внедрения гарантированного дохода нужно внимательно проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

Их нравы

Базовый доход для граждан вводился ранее в нескольких странах Европы. В марте 2019 года В Италии заработала система «гражданских выплат». Безусловный доход для итальянцев составил €500 в месяц, без каких-либо налоговых вычетов. Получать его также смогут лица, легально проживающие на территории страны более 10 лет.

Для семей с тремя детьми базовая выплата может составить €1050, если семейные доходы равны нулю. При этом, если семья снимает жилье, то может получить дополнительную компенсацию в размере €280. Получение базового дохода не распространится на людей, получающих больше €9360 в год. Не получат пособия и домохозяйства с доходом выше €6 тыс. в месяц, а также те, у кого есть в собственности недвижимость более чем за €30 тыс.

В апреле 2018 года Власти Финляндии решили отказаться от эксперимента по введению в стране для граждан безусловного базового дохода. С января 2017 года власти Финляндии стали выплачивать безработным гражданам страны в возрасте от 25 до 58 лет по €560 ежемесячно. Целью эксперимента являлось оказание помощи трудоустройства для безработных, а также повышение мобильности рынка труда.

Летом 2016 года в Швейцарии прошел референдум о введении безусловного базового дохода. Однако подавляющее большинство (77%) швейцарцев отказалось от денег. По сути, обеспеченным гражданам страны предлагалось поддерживать финансово менее обеспеченных соотечественников. При этом в Швейцарии число малообеспеченных граждан значительно ниже, чем в России, где ситуация прямо противоположная.