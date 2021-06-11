10-кратная разница в доходах: названы регионы России с самым большим расслоением

Аналитики разбили население на 5 групп дохода (квинтильный коэффициент), и соотношение средних доходов в двух крайних группах (самых бедных и самых богатых) стало индикатором неравенства. По подсчетам, в пандемийном году на 20% самых бедных россиян пришлось около 5,5% совокупных доходов населения, в то время как на 20% самых богатых – 46,2% доходов, то есть почти половина, подсчитали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Малообеспеченные жители получали в среднем менее 10 тысяч рублей в месяц, в то время как в категории самых богатых средний доход составил более 80 тысяч рублей в месяц.

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Из категории самых обеспеченных россиян 42% проживают в Москве, 8,8% – в Подмосковье, на третьем месте по концентрации условно богатых граждан – Санкт-Петербург, где живут 7,3% состоятельных россиян.

Расслоение по регионам

По статистике, чем выше средние зарплаты в регионе, тем сильнее расслоение. Особенно сильно это проявилось в Ямало-Ненецком автономном округе, где существует десятикраная разница в доходах между наименее и наиболее обеспеченными группами населения (21,2 тыс. руб. против 215,9 тыс. руб.), в Ненецком автономном округе (9,4 раза – 21,3 тыс. руб. против 201,1 тыс. руб.), Москве (8,7 раза – 20,3 тыс. руб. против 177,3 тыс. руб.) и Чукотском автономном округе (8,5 раза – 24,4 тыс. руб. против 208,1 тыс. руб.).

«В тех регионах, которые стоят «у трубы» и «кормятся» полезными ископаемыми, всегда очень большой разрыв по доходам. У занятых в промышленности самые высокие зарплаты, но в тех же регионах есть и те, кто работает в сфере услуг и т.д., у них сравнительно низкие доходы», – пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ Георгий Остапкович.

Наименьшее имущественное расслоение фиксируется в Карачаево-Черкесии (разница между доходами — 5,3 раза), а также в Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии, Ингушетии (во всех них – в 5,4 раза). В этих регионах доходы населения находятся существенно ниже среднероссийского уровня. Среднемесячная по России зарплата – 35,7 тыс. руб. – там есть только у самых обеспеченных жителей.

Как указывают аналитики, благодаря антикризисным выплатам неравенство в доходах по итогам коронавирусного 2020 года немного сократилось (с 8,8 раза в 2019 году до 8,3 раза в 2020 году). Но не за счет снижения доходов богатых, а по большей части это случилось и будет происходить в дальнейшем за счет снижения доли населения, живущего в крайней нищете, в то время как доля просто бедного или малообеспеченного населения может вырасти, считают аналитики FinExpetiza.

Хотя, согласно прогнозу властей, реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году должны вырасти на 3%, на допандемический уровень они выйдут при благоприятном раскладе только в 2022 году, при этом могут так и не достичь уровня 2013 года. Есть риск, что доходы россиян в ближайшие годы будут расти крайне низкими темпами, пояснили «Газете.Ru» в FinExpetiza.

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«Поэтому социальное расслоение, разумеется, никуда не исчезло, а лишь несколько сгладилось… Сверхконцентрация благосостояния в столице при низком уровне жизни населения во множестве других регионов свидетельствует о сложившейся крайне негативной диспропорции, которая тормозит экономическое развитие страны и рост доходов россиян», – подчеркивает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Столицы стоят особняком среди промышленных богатых регионов, потому что в них концентрируются представительства компаний и все финансовые потоки, и пандемия только увеличила неравенство по доходам населения. Москва, Петербург и другие крупные центры с развитым дистанционным трудом получили дополнительные преимущества и в перспективе могут начать еще сильнее оттягивать квалифицированную рабочую силу с менее развитых территорий, считает Трубникова.

«Через Москву проходят все финансовые потоки, это один из крупнейших финансовых центров мира. Все офисы промышленных предприятий, работающих в регионах, концентрируются в столице, и она же собирает налоги, хотя, условно, нефть здесь не добывают, отсюда высокие зарплаты и сильное расслоение, которое пока только усиливается», – говорит директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он указывает, что по столицам пандемия ударила сильнее, чем по промышленным регионам: непрерывные производства почти не попали под локдаун, в то время как «обнулилась» HoReCa (сфера общественного питания и гостеприимства), также сильно пострадали туризм, развлекательный сектор, торговля, сфера услуг и транспорт.

Как считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, благодаря подъему промышленности и постепенному восстановлению других отраслей экономика должна выйти на предпандемийные показатели роста уже к осени.