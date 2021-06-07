«Россия в арктическом туризме сможет занять 50% рынка»

- В последнее время набирает большую популярность арктический туризм во всем мире. Как обстоит ситуация с этим в России? Какие у нас преимущества, или проблемы, которые вы можете обозначить?

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- Если посмотреть на географическую карту, то Россия занимает львиную долю арктического побережья. Особенно восточный северный морской путь, который становится более доступным, и мы сейчас о нем говорим, он открывает огромную территорию разных регионов нашей страны. У нас всего восемь таких субъектов РФ, но особенно интересны регионы Баренцева и Белого морей, Новой Земли и Земли Франца Иосифа.

К сожалению, российская доля арктического туризма пока не очень велика. Иностранцы начали эту тему давно уже эксплуатировать со стороны Канады, Норвегии и Исландии. Мы же находимся в самом начале этого пути. Арктический туризм развивается по двум направлениям – морскому и сухопутному. Мое мнение, и оно совпадает с мнением многих аналитиков, Россия в арктическом туризме сможет занять долю рынка более 50%.

- Расскажите, пожалуйста, о проекте «Затундра», на какой территории его предполагается реализовать? Какая будет построена инфраструктура?

- Прежде всего, «Затундра» — давно существовавшее историческое обозначение той местности, которая пролегает между Норильском и Плато Путорана. Русские поселенцы осваивали эту местность в течение нескольких веков. Недалеко находится заповедник, относящийся к признанному Юнеско всемирному наследию. Заполярная природа в этой местности уникальная и очень интересная. Однако в данный момент каких-то специальных туристических продуктов или мест размещения там практически нет.

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Есть возможности только для «дикого» туризма, что и происходит достаточно активно. Либо туристам нужно останавливаться в Норильске и оттуда совершать экскурсии на эту территорию. Мы же с проектом «Затундра» намереваемся возвести туристическую деревню на озере Мелкое на 605 номеров. Будет построено несколько гостиниц, кафе и рестораны, магазинчики. Также в планах — организация туристических маршрутов, сети кемпингов и приютов, где можно будет провести время, отдохнуть и восстановиться.

- Чем проект «Затундра» может быть интересен туристам и полезен местным жителям? Каков объем инвестиций в проект и планируемые сроки его реализации?

- Само Плато Путорана – уникальный объект – это горы с причудливой формой эрозии, много водопадов, иногда эти места даже называют страной водопадов. Туристу будет достаточно одной фотографии, чтобы понять, что это место стоит увидеть собственными глазами. А еще добавлю, что зимой, когда водопады замерзают – это красивейшее зрелище, когда на десятки метров вверх поднимаются столбы голубого льда, сюрреалистическая картина, не представляю, где еще в мире такое можно увидеть.

- Какой объем инвестиций планируется?

- Инвестиции делятся на две части: с одной стороны, это сопутствующая инфраструктура, дороги, прокладка электричества, с другой стороны – туристическая инфраструктура, средства размещения, культурно-развлекательные объекты и прочее. В первом случае пока трудно назвать сумму, поскольку нужно все досконально просчитать, а что касается туристических объектов, то речь идет примерно о 20 млрд рублей.

- Почему было решено превратить Дудинку в туристический центр? Каковы основные шаги, которые планируется предпринять для благоустройства города, сохранят ли при этом историческое здание речного вокзала?

Дудинка – это порт, в основном промышленный, в советское время он использовался и как пассажирский. Соответственно в Дудинку приходят речные суда со стороны Красноярска, а из Северного Ледовитого океана – морские суда. Я бы сказал, что это единственные входные ворота на севере Красноярского края. Стоит задача эти ворота облагородить, сделать их красивыми и комфортными.

- Там есть историческое деревянное здание речного вокзала, оно находится в плачевном состоянии и постепенно разрушается, тем не менее оно представляет большую историческую ценность. Поэтому есть идея перенести это здание в другое место, в центр Дудинки, где будут туристы. И конечно же одновременно планируется реставрация, которая предотвратит разрушение вокзала и восстановит его первоначальный облик.

- Проект «Валла-Тунтури» в Мурманской области предполагает строительство двух туристических деревень с общим номерным фондом 1250 номеров. Какие виды активностей будут доступны для отдыхающих, как будет организован их отдых, чем планируется привлекать людей? В чем уникальность этой зоны отдыха?

- Это тоже очень интересный проект, он расположен на полуостровах Рыбачий и Средний в Мурманской области. Совсем недалеко от границы с Норвегией. Получается очень интересное предложение для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Есть южное направление – два часа, и ты на Черном море, и есть северная история – два часа, и ты на Баренцевом море. Это Заполярье, когда летом – полярный день, зимой — полярная ночь с северным сиянием. В то же время — это близкое направление, и мы видим, что на него есть спрос.

Подчеркну, за счет Гольфстрима Баренцево море не замерзает, оно очень богато по флоре и фауне. Это море очень подходит для дайвинга, по богатству подводного мира даже не поймешь, ты находишься в южном или северном регионе? Предлагаться будут все возможности для природного туризма, знакомства с тундрой, там она особенно красива: необычные каменные россыпи, невысокие горы, страна озер, рек и водопадов. Мы предполагаем, что кроме созерцательного туризма, будет развиваться и активный отдых: зимой – лыжи с полноценными подъемниками на здешние невысокие, но все же горы, летом – пешеходные и велосипедные маршруты, все, что связано с водой, рыбалкой, путешествиями по морю.

- Не окажут ли эти проекты развития туристической инфраструктуры негативного влияния на природные, социальные и культурные особенности регионов, где они будут реализованы?

- Я бы здесь очень аккуратно высказался: наша задача состоит в том, чтобы как раз все сохранить и защитить природу. Что происходит сейчас? Туда все равно едут туристы на снегоходах, на квадроциклах, на полноприводных автомобилях. Нет регуляции, куда можно проехать, куда нельзя, а поток не такой уж и маленький.

Когда мы говорим о сотнях тысяч туристов – это ведь лишь частично новые посетители региона, во многом туристы там уже есть. Наша задача состоит как раз в том, чтобы урегулировать этот процесс, ввести правила пребывания на территории, и в итоге защитить природу. И одновременно предоставить туристам качественный сервис, поэтому я бы сказал, что наша роль, она скорее в упорядочивании того потока, который уже есть.