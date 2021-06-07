В России появится новый автомобильный бренд Ultra Tank

Константин Заруцкий, более известный как автоблогер AcademeG, представил на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума проект — «Победа Ultra Tank». По его словам, это демонстрация, прежде всего, вездеходного шасси, которое и станет основной нового российского автобренда — Ultra Tank.

«Наша задача здесь на форуме заявить, что мы готовы выйти в масштабное производство, бренд уже есть – Ultra Tank», — рассказал «Газете.Ru» Заруцкий.

«Именно такое будет название, в зависимости от того, какая машина стоит (донорский кузов. — «Газета.Ru»), будет соответствующее название: уже есть Bentley Ultra Tank и «Победа Ultra Tank», — добавил он.

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Заруцкий подчеркнул, что небольшой завод планируется построить в Санкт-Петербурге, для этого будет приобретена земля, на которой возведут ангар для мелкосерийного производства. По словам Заруцкого, концепция производства предполагает, что кузов любого, какой пожелает клиент, легкового автомобиля переносится на внедорожное гусеничное шасси собственной разработки команды AcademeG.

Стоимость производства вездеходного автомобиля начинается от 7,5 млн рублей (около $100 тыс.).

При этом собеседник издания сделал акцент на том, что это примерная цена, поскольку предполагается готовить каждый автомобиль по индивидуальному заказу. Помимо люксового исполнения будут транспортные версии либо грузопассажирские.

Для управления таким транспортным средством потребуется водительское удостоверение категории «D» («тракторные права»), а также регистрация самоходной машины в Гостехнадзоре. Сейчас это дает возможность эксплуатировать такую технику лишь вне дорог общего пользования. Для того, чтобы клиенты могли передвигаться и по обычным дорогам, планируется оформление на Ultra Tank российского одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое выдается разработчикам автотранспорта либо импортерам.

«В этом году мы омологируем гусеничное полотно для дорог общего пользования. Есть предварительная обратная связь от института НАМИ (главный орган по выдаче ОТТС в РФ. — «Газета.Ru»), что на основании технического проекта и чертежей такое возможно, потому что дорожное полотно [гусеницами] не повреждается. И тогда после общей сертификации мы получим обычный государственный номерной знак и право на дороги общего пользования», — рассказал Заруцкий.

Автор проекта заявляет стопроцентную локализацию производства в России, он хочет работать с отечественными производителями аккумуляторных батарей для производства электрической версии Ultra Tank. Интерес к проекту, по словам Заруцкого, проявили состоятельные поклонники охоты и рыбалки из России, российские военные и даже арабские бизнесмены, участвовавшие в ПМЭФ.

Эксперты неоднозначно оценивают перспективы нового мелкосерийного автомобильного бренда в России. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто выйти на сколько-нибудь ощутимые объемы производства создателям Ultra Tank не удастся.

«Этот проект очень яркий, но интерес к нему держится благодаря популярности в интернете. Как только она сойдет на нет, вместе с ней угаснет и интерес, просто потому что на этом рынке уже много компаний, которые делают вездеходы давно и лучше», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» Моржаретто.

«Еще один немаловажный фактор — сервисное обслуживание. Компания «с нуля» его не может предоставить, а значит, быстро потеряет клиентов», — подчеркнул эксперт.

Иного мнения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, он полагает, что команде AcademeG все же удастся привлечь обеспеченных клиентов. Но в успех проекта за границей, как, например, это произошло с вездеходом Sherp Алексея Гарагашьяна, он не верит.

«Особой уникальной инженерной мысли я здесь не вижу», — заметил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Бургазлиев.

«Да, они найдут достаточное количество клиентов, поскольку в России продается пока еще все то, что плохо известно в другом мире. Этот блогер понял нашего потребителя и работает под него. Этот проект отражение российского рынка, который пока еще живо реагирует на «вау-эффект». За границей таких решений много, поэтому в продажи за рубежом я не верю», — добавил эксперт.

Он также обратил внимание, что команда блогера уже не сможет использовать чужие бренды в своих названиях. В случае проекта для YouTube-канала — это было нормально, но при коммерциализации производства неминуемо возникнет вопрос авторских прав, отметил собеседник.