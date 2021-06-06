Смена регистрации: зачем «Газпром» хочет переехать в Петербург

«Газпром» может перенести штаб-квартиру из Москвы в Санкт-Петербург. 25 июня собрание акционеров ПАО «Газпром» рассмотрит новый устав холдинга.

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«Текст устава ПАО «Газпром» после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург», — говорится в материалах к собранию, которое «может быть проведено в городе Санкт-Петербурге».

При этом большинство подразделений «Газпрома» уже находится в Петербурге, но официально компания пока зарегистрирована в Москве на улице Наметкина.

Компания планирует переехать в новый небоскреб «Лахта центр», который строился с 2012 года. Смена юридического адреса планировалась еще два года назад, но сроки были перенесены. В сентябре 2020 года директор филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром гражданское строительство» Антон Троянов отмечал, что большинство офисных помещений небоскреба, который изначально задумывался как штаб-квартира энергетической компании, смогут принять сотрудников к концу 2021 года. «Оставшаяся часть и общественные пространства откроются уже во второй очереди — ориентировочно во втором квартале 2022 года», — уточнял он.

Общественные площади займут третью часть «Лахты центра», в частности там будет обзорная площадка.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев в беседе с 78.ru выразил мнение, что переезд «Газпрома» может привести к строительству новой инфраструктуры города — например, он вспомнил про намерение компании построить второй небоскреб «Лахта центр-2».

«Подобное строительство обеспечит работой огромное количество людей или компаний. Естественно, это и промышленная активность, и активизация потребительского спроса», — отметил собеседник портала.

В то же время эксперт считает, что пока сложно оценить эффект для города от переезда корпорации. «Во-первых, присутствует много экономических аспектов, которые так или иначе влияют на те суммы, которые будут поступать в казну нашего города. Во-вторых, непонятны окончательные планы «Газпрома» — как выясняется в процессе, компания способна расширять планы, как мы это видим на примере новой башни, о строительстве которой даже и не думали», — сказал он, имея в виду «Лахта центр-2».

Специалист добавил, что трудность подсчета выгоды заключается и в том, что вместе с компанией в Санкт-Петербург переедут и сотрудники, которые купят жилье, а также будут тратить деньги на товары и услуги.

«Помимо «Газпрома» как компании, которая платит налоги и так далее, также в доход городу будут работать и сотрудники «Газпрома», которые переедут работать. В общем, масштабы очень серьезные и для города это большой плюс!» — уверен аналитик.

В «Газпроме» ранее отмечали, что Санкт-Петербург «обладает огромным потенциалом в сферах, важных для развития любой компании». «От инфраструктуры и качества городской среды до человеческого капитала, науки, образования. Возможности нашей компании позволяют создать условия для реализации этого потенциала, создавая рабочие места для высококвалифицированных специалистов, развивая наукоемкие отрасли, разрабатывая и внедряя инновационные технологии, поддерживая культуру, спорт, проекты по развитию городской среды. В этом и есть, на наш взгляд, наиболее ощутимый эффект от присутствия «Газпрома» в Петербурге», — приводит слова официального представителя компании Сергея Куприянова dp.ru.