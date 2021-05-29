Станция с приятным запахом: в Москве запущено движение поездов с вокзала «Восточный»

В Москве в субботу, 29 мая, было запущено движение поездов дальнего следования с десятого железнодорожного вокзала — «Восточного», который стал частью транспортно-пересадочного узла «Черкизово».

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Теперь туда будут переведены с Курского вокзала 24 пары поездов дальнего следования, в том числе — «Ласточки» и «Стрижи», связывающие Москву с Нижним Новгородом и Иваново соответственно, сократив время их следования на 20–30 минут. «Восточный» также будет принимать транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска, идущие через столицу в Адлер, Анапу, Белгород, Волгоград, Махачкалу, Челябинск. Всего же на новый вокзальный комплекс ежедневно будут прибывать и отправляться 56 поездов дальнего следования.

По замыслу столичных властей, «Восточный» разгрузит Курский вокзал и перегон от него до станции Каланчевская, где должны будут пролегать пути Второго и Четвертого центральных диаметров.

На открытии нового вокзала, а также второго вестибюля станции Московского центрального кольца, присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который соединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», — пояснил градоначальник.

Он отметил важность транспортного узла для разгрузки центра Москвы и «одной из самых перегруженных горловин» участка «Каланчевская – Курская».

Новый узел, соединив МЦК, метро и наземный городской транспорт, призван разгрузить на 25 тыс. человек в сутки станции метро «Курская» Кольцевой линии и «Чкаловская» — Арбатско-Покровской.

По словам начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова, «Восточный», согласно своим характеристикам, будет относиться к малым железнодорожным вокзалам с пассажиропотоком порядка 2,5 тыс. человек.

Расположен новый железнодорожный узел на востоке столицы в районе Черкизово. Терминал интегрирован со станцией МЦК «Локомотив» теплым переходом с выходом к станции метро «Черкизовская» и к РЖД-Арене.

«Ожидаем, что после открытия вокзала Восточный пассажиропоток ТПУ «Черкизово» увеличится на треть, до 74 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования. В 2025 году «Черкизово» войдет в топ-10 крупнейших ТПУ в Москве: его пассажиропоток составит более 133 тыс. пассажиров ежедневно», — заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, курирующий Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Белозеров обратил внимание на удобство вокзала в том числе и для маломобильных граждан, а также новые возможности бесконтактного использования практически всех элементов и наличие бактерицидных специальных приспособлений для обеззараживания эскалаторов.

«Это аромамаркетинг, может быть сейчас в масках не все замечают, но мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным специфичным запахом», — уточнил глава РЖД.

Как указывается в сообщении госкомпании, особое внимание в проекте было уделено созданию безбарьерной среды: три лифта и четыре эскалатора, пандусы и специальные заниженные кассы, индукционное оборудование для слабослышащих, тактильные указатели и мнемосхемы.

Помимо этого, на вокзале оборудовали медпункт, где помимо оказания первичной медицинской помощи, круглосуточно будет проводиться вакцинация от COVID-19.

Ранее в Москве действовали девять железнодорожных вокзалов: Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Ярославский. Их совокупный ежегодный пассажиропоток составляет порядка 30 млн человек.