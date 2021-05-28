«Не хватает рабочих рук»: зачем нужно СНГ и как его планируют восстанавливать

Тема восстановления экономического роста в условиях пандемии коронавируса стала ключевой на заседании глав правительств стран Содружества независимых государств (СНГ), состоявшемся в Минске в пятницу.

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СНГ переживает не лучшие времена, а пандемия еще больше обострила прежние проблемы. Мешают интеграции и тормозят восстановительный рост и санкции западных стран. Об этом заявил премьер Белоруссии и председатель Совета глав правительств СНГ Роман Головченко.

«Кризис когда-нибудь закончится. Вопрос в том, как быстро мы сможем восстановиться и в каком темпе начнем прирастать», — заявил белорусский премьер.

Восстанавливать рост ВВП и объем взаимных инвестиций страны Содружества планируют к уровню 2019 года. Кстати, тоже не самого выдающегося по макроэкономическим показателям.

За 2020 год ряд основных экономических индикаторов стран СНГ снизился. Внутренний валовый продукт — 97% к уровню 2019 года, объём инвестиций в основной капитал — 93,9%, импорт — 91,8%), экспорт — 81,7%.

Для преодоления проблем страны Содружества утвердили Стратегию экономического развития. Она рассчитана на 10 лет. Но в связи с пандемией ее приходится периодически актуализировать. И сейчас, как следует из итоговых документов заседания глав правительств, ставку будут делать на решение трех проблем, сдерживающих экономический рост.

Административный ресурс на службе интеграции

Одна из них — занятость. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил «Газете.Ru», как решить проблему и зачем для ее решения нужен формат СНГ.

Во всех странах СНГ существует проблема безработицы, в России все наоборот: не хватает рабочих рук, пояснил он. Вернуться на работу в Россию мигранты не могут — границы закрыты, а перелет дорогой. Для решения этой проблемы власти готовы применить административный ресурс.

«Мы договорились об оргнаборе трудовых мигрантов. Это когда страна сама формирует группы работников, обучает их и привозит в Россию, — заявил Котяков «Газете.Ru». — Но оргнабор – один из вариантов въезда. А существует еще механизм – через заявку работодателей в России. Заявки согласуются с региональными органами власти», — пояснил министр.

Подбор осуществляется под те вакансии, на которые нет возможности набрать сотрудников внутри российских регионов, а работодатель при этом готов обеспечить необходимые санитарные условия.

«Россия заинтересована в максимально простой процедуре трудоустройства работников из стран СНГ. Необходимо, чтобы трудоустройство проходило максимально просто, удаленно, при помощи цифровых технологий», — сказал Котяков.

Упрощение механизма въезда будет вестись за счет цифровизации, отстраивания заново на фоне пандемии взаимоотношений между работодателями в России и иностранными работниками. Последние при этом должны быть максимально защищены, уточнил министр.

«Мы совместно с нашими зарубежными партнерами запускаем программы обучения и переобучения работников, прозрачные экзаменационные требования на знание русского языка. Россией подписаны два соглашения об этом — с Узбекистаном и Таджикистаном», — отметил глава Минтруда.

Сейчас об интересе к сотрудничеству в сфере занятости в рамках СНГ заявили 7 стран.

Актуальная цифра по количеству трудовых мигрантов, согласно данным Минтруда, — это 80 тысяч человек. Столько сейчас необходимо для работы в России, отметил Котяков.

«По крайней мере, на такое количество работников уже есть заявки от работодателей. Видимо, эта цифра будет расти, поскольку общая отраслевая потребность оценивается примерно в 380 тыс. работников», — заключил министр.

Чартеры поставят на рельсы

Удовлетворению потребностей в трудовых ресурсах мешает отсутствие полноценного транcпортного сообщения между странами. Ранее белорусский премьер Головченко заявлял, что назрела необходимость возвращаться к доковидному режиму транспортного сообщения. Такое заявление он сделал 16 апреля 2021 года во время встречи с премьером Михаилом Мишустиным.

«Возможно, на первом этапе целесообразно продумать организацию свободного перемещения в деловых целях», — сказал премьер Белоруссии.

Источник «Газеты.Ru» в исполкоме СНГ пояснил, что прорабатывается вопрос организации чартерных железнодорожных поездок. По аналогии с авиачартерами.

Сейчас международное железнодорожное сообщение на въезд в Россию закрыто. Но работодатели сформировали заявки на трудовых мигрантов, а РЖД в принципе готовы осуществлять чартерные перевозки по мере необходимости, уточнил источник. Остается только конкретизировать условия по санитарным требованиям, отвечающим антиковидной безопасности к железнодорожным пассажирским перевозкам из стран Содружества. «Сейчас новые требования прорабатывает Роспотребнадзор. Не исключено, что в июне в Россию прибудут первые поезда с мигрантами и этот переезд обойдется им, в отличие от регулярных авиарейсов, в адекватную цену», — предполагает источник.

Второй стимул для роста ВВП стран СНГ — развитие внутреннего туризма, проработку трансграничных туристических маршрутов и поддержку бизнеса, который будут в это вовлечен. На просторах СНГ будут вводить для туристов механизм электронных виз и безвизовый въезд и выезд иностранных туристов. Базовой структурой для туристической сферы в СНГ определен Международный университет туризма «Шелковый путь».

Криптовалюта дойдет до аулов

Еще одним инструментом восстановления экономики Содружества Независимых Государств должна стать цифровизация. Председатель координационного совета Центра экономического развития СНГ и председатель финансово-банковского совета СНГ Анатолий Казаков считает, что экономический прорыв возможен только на основе цифровых технологий. Он сообщил, что Содружество готово привнести в свою работу принципы Давосского форума и его основателя Клауса Шваба о переходе мира к четвертой технологической революции. По крайней мере, в сфере финтеха и банковских технологий.

«Мы готовы создать финансовый супермаркет для стран СНГ. Россия и Белоруссия уже отрыли Парк высоких технологий, который помогает развивать цифровизацию на всем постсоветском пространстве, предлагает готовые решения для бизнеса, здесь уже работает криптобиржа, что позволяет увеличивать капитализацию финансового сектора наших стран», — сказал «Газете.Ru» Казаков.

В этом году заседания совета глав правительств проходят в Минске, потому что республика председательствует в СНГ. Этим преимуществом воспользовался и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он встретился с руководством СНГ и порекомендовал интегрироваться динамичнее. По его мнению, надо открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении более тесных связей. В экономике за образец можно взять Евразийский экономический союз, сообщило агентство БЕЛТА.

Российская сторона эту идею поддерживает. Как пояснил «Газете.Ru» заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, ключевая задача СНГ заключается в координации и выстраивании единых подходов в экономике и социальной сфере на постсоветском пространстве.

«Сегодня СНГ и ЕАЭС органично дополняют друг друга, учитывая, что Содружество стало фундаментом создания ЕАЭС, где государства берут на себя строгие обязательства и выстраивают единую торгово-экономическую политику», — пояснил Вольвач.

Для наращивания взаимного товарооборота В СНГ планируется развитие сети оптово-распределительных центров с последующей их интеграцией в общую сеть оптово-распределительных центров членов СНГ, а также развитие инфраструктуры пограничных контрольно-пропускных пунктов и «зеленых коридоров» для пропуска товаров, добавил Вольвач.

«Кроме того, завершается подготовка к подписанию Соглашения о свободной торговле услугами в рамках СНГ. С гарантией защиты инвестиций на уровне лучших мировых практик и норм ВТО», — сказал замминистра, добавив, что показатель доли услуг во взаимной торговле между странами СНГ планируется нарастить до среднемировых значений, и в итоге он составит порядка 25% (18,9% в 2019 году).

И наконец, с 1 июля 2021 года в рамках ЕАЭС будет запущен цифровой проект «Унифицированная система поиска «Работа без границ». «Данный сервис будет сопряжён с национальными системами поиска вакансий и соискателей, что позволит гражданам стран Союза при поиске работы или сотрудников не ограничиваться границами своей страны», — сказал замминистра Вольвач. Он не уточнил, заработает ли этот сервис в масштабе десяти стран Содружества. Но, судя по всему, к этому будут стремиться.

Возродить СССР не получится, но это не значит, что нужно закрывать проект СНГ, уверена профессор Экономического факультета РУДН Людмила Шкваря. «СНГ — структура переходная, и необходимая. В этом качестве она нужна всем странам, включая даже Украину», — считает эксперт.

По ее мнению, интеграция в рамках СНГ однозначно выгодна. «Всё-таки советское прошлое изжить не удалось. У бывших советских республик сохранились и отраслевые стандарты, и менталитет граждан похож. Политически Содружество тоже выгодно. Всегда полезно сослаться на партнеров в случае, когда сложно сказать «да» или «нет» самостоятельно», — заключает эксперт РУДН.