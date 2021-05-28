«Наш чище американского»: в России поспорили с США о «самом грязном газе»

Вице-премьер и бывший глава Минэнерго Александр Новак прокомментировал заявление о министра энергетики США, которая посетовала, что санкции против «Северного потока-2» введены слишком поздно, а проект представляет большую климатическую угрозу.

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«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт*ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», — заявил журналистам Александр Новак.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая перед Комитетом по науке, космосу и технологиям палаты представителей Конгресса, заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток — 2». Запись выступления главы Минэнерго размещена на YouTube.

В ответе на вопрос республиканца Майкла Вальца из Флориды Дженнифер Грэнхолм заявила, что ее ведомство не принимало участия в консультациях по санкциям против «Северного потока — 2», но она считает, что его следовало остановить раньше.

«Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле. Никакой страховки от выбросов метана. Вопрос с санкциями против этого газопровода нужно было поднимать гораздо раньше, в самом начале проекта, потому что сейчас строительство уже заканчивается, и это нам хороший урок: надо было остановить его до того, как он будет построен, а не после», — заявила Дженнифер Грэнхолм.

В российском Минэнерго после запроса «Газеты.Ru» пока никак не прокомментировали это заявление.

Специалисты поддерживают заявление вице-премьера Новака в том, что касается экологичности российского газа и методов его транспортировки. Помимо того, что у энергоносителей из России ниже углеродный след, в них еще и самое высокое содержание метана, так как добыча ведется в основном на севере, и чтобы избежать закупоривания газопровода гидратными пробками, газ приходится разделять на фракции и отделять бутан и пропан.

«Тот газ, который по трубам транспортируется в южных странах, не требует такой жесткой подготовки, там выше температура окружающей среды и очень мала вероятность образования газогидратных пробок. Мы же качаем только метан-этановые фракции, причем у нас содержание этана самое маленькое в газе, в основном мы качаем самый чистый газ», — пояснил «Газете.Ru» исполнительный вице-президент «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель.

Специалисты по ТЭК также указывают, что в США популярен крайне неэкологичный метод добычи нефти и газа гидроразрывом пласта (фрекинг), что приводит к землетрясениям и загрязнению грунтовых вод. Фрегинг запрещен в ряде стран Европы.

Проект «Северного потока — 2» предусматривает строительство двух веток газопровода по дну Балтийского моря длиной 1,2 тыс. км каждая. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. Ветки проложены в водах России, ФРГ, Финляндии, Дании и Швеции. Строительство планировалось завершить в конце 2019 года, но последний этап задержан из-за исков экологов и санкций со стороны США.

Администрация Байдена объявила о расширении санкционного списка 21 мая, в него включили две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством, а также 13 судов — трубоукладчиков и снабженцев. В то же время Вашингтон, как и обещал, не стал вводить ограничения в отношении компании «Nord Stream 2 AG». Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что это в национальных интересах США, т.к. введение санкций против компании-оператора скажется на отношениях США с Германией. Позже президент США заявил, что строительство трубопровода «почти завершено» и введение новых санкций против проекта на этом этапе «непродуктивно».

Акционерами Nord Stream являются «Газпром» с 51-процентной долей, германские компании Wintershall и Uniper — по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская Engie — по 9%.