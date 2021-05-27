Беспилотных автомобилей еще нет, а россияне уже в них разочаровались

Россияне чаще стали рассматривать альтернативный транспорт при покупке личного автомобиля. Такой вывод можно сделать из исследования компанией Roland Berger (есть в распоряжении «Газеты.Ru») потенциала рынка «новой мобильности». К нему принято относить такие услуги, как беспилотное такси, каршеринг, райдшеринг (совместное владение авто с кем-либо), подписку и прочее.

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На вопрос о наличии знакомых, которые никогда не имели или не хотят покупать личный автомобиль, потому что предпочитают иные способы передвижения, утвердительно ответили 65% опрошенных. Оставшиеся респонденты заявили, что никогда не встречали подобных людей. Еще в 2017 году высказавшихся об отсутствии таких знакомых было 55%.

«Это, кстати, высокое и опасное соотношение для будущего автомобильной промышленности»,

– пояснил в ходе презентации исследования на конференции «Новая реальность в автоиндустрии» партнер Roland Berger в Лондоне Филипп Данн.

В исследовании приняли участие 18,3 тыс. жителей 18 стран Европы (в том числе России), Северной Америки, Ближнего Востока и Азии. Также исследователи сравнили динамику этих трендов за последние 4 года (с 2017 по 2021 годы).

Вопрос о покупке личного автомобиля при условии, что стоимость поездки на полностью роботизированном такси (беспилотнике) была бы ниже, оказался более обнадеживающим для автомобильной промышленности. Две трети опрошенных ответили, что все равно купят свою машину и только 35% (в 2017 году – 45%) сообщили о готовности от покупки отказаться.

Если же говорить о России, то четыре года назад 50% респондентов готовы были отказаться от личной машины в пользу автопилота, а сейчас их доля снизилась до 35%.

«Всем нравится свобода передвижения, возможность куда-то поехать на личном автомобиле, особенно, если что-то решилось в последнюю минуту. Это означает, что ты необязательно должен все планировать заблаговременно», — объяснил разочарование людей в автопилотах Филипп Данн из Roland Berger.

Исследование также затронуло нарастающую цифровизацию транспортных услуг. На вопрос о частоте использования мобильных приложений для поездок «от порога до порога» ответы поделились практически поровну: 55% сказали, что делают это раз в неделю и чаще (4 года назад – только 10%), а остальные – не используют приложения либо делают это реже, чем раз в неделю.

Хорошая новость для дилерских автоцентров в том, что 85% людей по всему миру пока еще не хотят покупать автомобиль через интернет.

Получить информацию, изучить модель люди готовы по интернету, но им все еще нравится физически появляться в дилерском центре, сидеть в автомобиле, объяснил эксперт.

Покупку электромобиля для себя рассматривает 55% опрошенных людей, против 35% в 2017 году. В России четыре года назад электрокарами интересовалась лишь 25% опрашиваемых, сейчас же их доля выросла до 40%.

Впрочем, в этом вопросе нужно учитывать экологические аспекты национального законодательства стран, субсидирование покупки «зеленого транспорта» и другие меры стимулирования (бесплатная парковка, свободное движение по полосам общественного транспорта и проч.).

«Во многих случаях именно законодательство повлияло на выбор в пользу электрокара. К примеру, к 2030 году автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Великобритании продаваться уже не будут»,

– подчеркнул аналитик Roland Berger.

Если говорить о месте России в мировых трендах, то желание граждан обладать личным автомобилем относительно невысокое. Ответы россиян в этом вопросе вывели страну на шестую позицию, выше «равнодушие» к автомобилю только в Индии, Сингапуре, ОАЭ, Китае, Германии, Саудовской Аравии. А самыми «автомобильными» из исследованных стран стали Япония, США, Франция, Великобритания и Италия.

Доля поездок автомобилистов на каршеринге и общественном транспорте в России в сравнении с поездками на личном транспорте за последние четыре года выросла с 45% до 60%, отмечают в Roland Berger.

Что касается беспилотников, то у людей наступило разочарование в технологиях автопилотного транспорта, некое отрезвление, поскольку они стали более образованы в этом вопросе и поняли, что технология попросту сырая, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Все, что сейчас представлено в мире по теме автопилотов – это не более, чем автопилот третьего уровня. То есть продвинутая система адаптивного круиз-контроля. Года три-четыре назад был пик информационной активности по этой теме, но с этого момента принципиально в плане технологии ничего нового не произошло.

И вряд ли стоит ожидать какого-то существенного прорыва в краткосрочной перспективе», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Популярность электротранспорта и то, что россияне стали для себя его рассматривать, объясняется появлением более доступных версий, которые уже близки по потребительским качествам к традиционным автомобилям, убежден автоэксперт Сергей Ифанов.

«Если вы живете в загородном доме, то можете для себя рассмотреть покупку, к примеру, Jaguar i-Pace, Tesla или BMW i3. Но пока это все еще дорогие игрушки, которые могут позволить себе только состоятельные граждане. Именно из-за них и растет интерес к этому виду транспорта», – заметил Ифанов.