«Пропагандистский прием»: почему Украина отказалась от электроэнергии из России

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года. При этом ограничения в дальнейшем могут продлить.

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«Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке», — заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк на заседании (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Ранее министр энергетики Украины направил обращение в НКРЭКУ. Он призвал ввести запрет на импорт электроэнергии из стран, которые не входят в Энергетическое сообщество, в том числе, из России и Белоруссии.

«Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E [единой энергосистемой Европы]) и потенциально угрожает энергетической безопасности», — говорилось в письме.

Герман Галущенко заявил, что импорт электроэнергии ухудшает финансово-экономическое состояние местных производителей электроэнергии, а также качество ремонтных работ генерирующего оборудования.

В Минэнерго России отметили, что прекращение импорта электроэнергии «никак не отразится на функционировании российской энергосистемы».

«Даже в случае прекращения коммерческих поставок энергосистемы двух стран будут работать в синхронном режиме», — приводятся слова заместителя министра энергетики Евгения Грабчака в Telegram-канале ведомства.

На вопросы «Газеты.Ru» о возможном ущербе от запрета импорта для России в Минэнерго не ответили. «Интер РАО» (оператор экспорта электроэнергии) на момент сдачи материала комментария также не предоставил.

Украина неоднократно вводила подобные запреты, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Ограничения вводились тогда, когда у страны не было потребности в дополнительной электроэнергии, а снимали, когда была ее нехватка: например, в холодное время года.

«Сейчас они это сделали для того, чтобы как бы показать свою энергетическую самостоятельность, что они могут без России выжить. Это такой пропагандистский прием», — считает эксперт.

Он обратил внимание, что запрет введен только до 1 октября, чтобы в случае необходимости его можно было бы отменить. «Прошлая зима показала, что без электричества России и Белоруссии там бы просто начались отключения промышленных потребителей, иначе бы не хватало около 10-15% мощности», — отметил Митрахович.

По мнению директора Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергея Сасима, запрет Украины на импорт электроэнергии является временным.

Он отметил, что на заседании 16 декабря 2020 года та же НКРЭКУ с 1 января 2021 года отменила норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии в начале текущего года, когда вследствие аварийного отключения энергоблока на угольной Запорожской ТЭС Украина столкнулась с острым энергодефицитом.

«Напомню, что тогда украинская сторона по собственной инициативе существенно (более чем в два раза) увеличила импорт электроэнергии из России, а также нарастила покупки у Белоруссии. Поэтому окончательный отказ Украины от российской электроэнергии мне представляется маловероятным», — рассказал Сасим «Газете.Ru».

Украина при этом сейчас не занимает существенной доли в структуре экспорта российской электроэнергии, рассказывает эксперт. По его словам, основная есть часть (86% от общего объема экспорта) приходится на Финляндию, Китай, Литву и Казахстан.

«Украина входит в состав второстепенных экспортных направлений, на которые в совокупности приходится менее 5% поставок. Поэтому решение украинской стороны не приведет к серьезным финансовым экспортным потерям России», — считает Сергей Сасим.

Станислав Митрахович добавляет, что на Украине идет внутренняя борьба между финансово-промышленными группами. Ограничение импорта, например, выгодно Ринату Ахметову, компания ДТЭК которого относится к поставщикам (меньше конкуренции с импортом), и невыгодно Игорю Коломойскому, поскольку его ферросплавные заводы являются потребителями электроэнергии.

Он отметил, что на Украине сейчас идет деиндустриализация. Это означает, что электроэнергии потребляется меньше. Однако есть и такая проблема, как деградация инфраструктуры, которая может привести к нехватке электроэнергии.

«В долгосрочной перспективе они [украинцы] хотят отсоединяться от энергетической системы России и Белоруссии и присоединиться к одной из несколько энергетических систем Евросоюза. Тогда они смогут импортировать из Европы, но пока этого еще не произошло, это потребует усилий и денег», — подчеркнул Митрахович.