«Без лакомых кусков»: почему в России провалили программу приватизации

Счетная палата проверила как правительство выполняет принятый еще в 2001 году закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Первый же итог проверки программы приватизации (за 2017-2019 годы) оказался шокирующим. Например, в 2017 году было продано в частные руки имущества на 15,1 млрд рублей, а в 2019-м уже на три миллиарда меньше.

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Исполнение прогнозного плана приватизации 2017-2019 гг. составило 25% от запланированного в АО и ООО. И всего 22% в федеральных государственных унитарных предприятиях.

«Это является самым низким показателем за последние 10 лет», — говорится в отчете Счетной палаты (имеется в распоряжении «Газеты.Ru).

Из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован целиком (100%) только один пакет акций — АО «Кристалл». Но и эта продажа была совершена «в пользу другой запланированной к приватизации акционерной компании». Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике, отметили аудиторы СП.

Перекраивали программу 58 раз

Причины низкой результативности программы аудитор СП Андрей Батуркин видит в отсутствии предпродажной подготовки, низкой инвестиционной привлекательности реализуемых активов.

Кроме того, программа приватизации за эти три года беспрестанно переписывалась. В нее было внесено 58 изменений. А приватизация 21 пакета акций и вовсе была приостановлена.

«Кроме того, выявлены случаи продаж при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, факты недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей», — отметил аудитор Батуркин.

По данным СП, большинство продаж осуществлено посредством публичного предложения и без объявления цены, что предполагает существенный дисконт от первоначальной цены торгов (первоначальная цена устанавливается на основании отчета инвестиционных консультантов). Доля такого рода торгов – без объявления цены – «растет с каждым годом».

«Работа агентов по продаже федерального имущества не показала свою эффективность. «Около 20% всех объектов казны, включенных в «Прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы», не было выставлено агентами на торги», — говорится в отчете СП.

Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко признал претензии Счетной палаты. По его мнению, проблема снижения темпов приватизации объясняется тем, что за последние годы «многие инвестиционно привлекательные активы уже перешли в частные руки».

По мнению Яковенко, вторая причина провала программы, в первую очередь по приватизации крупных, знаковых компаний, заключается в том, что решения в отношении каждой из них «принимаются индивидуально — на уровне правительства».

Чиновник нашел и третью причину слабых результатов – несовершенство законодательства.

Из отчета главы Росимущества следует, что по крайней мере в прошлом году ведомство «впервые за несколько последних лет полностью выполнило план приватизации». От продажи акций в федеральный бюджет поступило 4 млрд рублей при плане в 3,6 млрд рублей. В этом году продано акций и долей еще на 2 млрд рублей.

Низкое качество самих госактивов

Как пояснили «Газете.Ru» в Росимуществе, ведомство признает: «отчет аудиторов СП объективно зафиксировал низкие темпы приватизации за период 2017-2019 годы. В первую очередь они были обусловлены отсутствием крупных продаж и низким качеством реализуемых активов».

Но законность, открытость и прозрачность продаж федерального имущества у Счетной палаты РФ нареканий не вызвала, добавили в Росимуществе.

На вопрос «Газеты.Ru», как контролируется эффективность работы компаний, проданных в частные руки, в Счетной палате РФ сообщили, что это не входит в их обязанности. «При переходе прав на федеральные активы в частную собственность у Счетной палаты заканчиваются полномочия на проведение в отношении них контрольных процедур, что существенно ограничивает доступ к информации, необходимой для проведения соответствующего анализа», — пояснили в СП.

В Росимуществе также сообщили, что не отслеживают деятельность компаний, проданных с торгов. То есть, никто из чиновников не ставит вопросов, эффективнее ли стало работать бывшее госпредпреприятие, сколько оно заплатило налогов в бюджет, сколько создано новых рабочих мест.

В Минфине (в подчинении у этого министерства Росимущество) не смогли предоставить оперативный комментарий о результатах проверки приватизации.

Полномочиями по выработке госполитики и нормативно правовому регулированию в сфере имущественных отношений Минфин России и наделен только с 2020 года, ранее это относилось к полномочиям Минэконоразвития. По этой причине итоги приватизации 2017-2019 годов Минфин не комментирует. «Но в прошлом году были успешно реализованы крупнейшие рыночные сделки, в частности - IPO «Совкомфлота» и SPO «Аэрофлота». В ходе размещения акций, компании получили доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития», — пояснили в пресс-службе Минфина.

В отношении предложения Счетной палаты РФ об установлении перечня конкретных мероприятий, осуществляемых в рамках предпродажной подготовки федерального имущества, в том числе направленных на повышение инвестиционной привлекательности приватизируемого имущества, то этот вопрос прорабатывается Минфином России и Росимуществом «с учётом возможного расширения полномочий Росимущества при организации и проведении приватизационных мероприятий».

Правительство утвердило трехлетний план приватизации на 2020-2022 гг. в январе прошлого года. Как отмечали тогда эксперты, план не амбициозный: крупных госкомпаний в нем мало, а доходы для бюджета не превысят 3,6 млрд рублей ежегодно.

Руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко напоминает, что доля государства в экономике, в последние годы не только не снижается, а даже растет. «Приватизация, то есть продажа госактивов в частные руки, государству не нужна. И точка. Хорошие активы никто не отдаст. Точка. А плохие никому не нужны», — говорит Свириденко.

По словам ведущего экономиста ИК «Арикапитал» Сергея Суверова, приватизация не является сейчас стратегическим курсом правительства, в стране по сути проводится политика госкапитализма. По разным подсчетам, доля государства в экономике достигает 60-75%.

Чиновники при этом ежегодно рапортуют об успехах приватизации, о количестве проданных объектов, умалчивая о том, что на торги за копейки выставляются разного рода ФГУПы и МУПы, то есть, федеральная и муниципальная собственность, нередко де-факто являющаяся банкротом. Хотя «лакомые куски» для, например, регионального бизнеса еще попадаются в госактивах, отмечают эксперты.

Что касается такой цели, как повышение повышение эффективности экономики за счет приватизации, то и она не является для нынешнего правительства актуальной, отмечают аналитики.

«Власти считают, хотя и не афишируют этого, что вполне эффективными могут быть не только частные компании, но и госкорпорации», — отмечает директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

В план на приватизацию нередко попадают те госактивы, в покупке которых заинтересованы конкретные олигархические группы, федерального и регионального уровней, уточняют эксперты.

«Что можно точно сказать — не очень хорошо идет работа по продаже малому бизнесу зданий и земель на льготных условиях. Государство или муниципалитет эти активы стараются припрятать, чтобы дорого сдавать в аренду. Вот где у государства интерес!» — говорит Свириденко.

Ключевой подход для приватизации госактивов таков: компанией должен владеть тот, кто сможет эффективнее управлять — тем более в условиях стагнирующей экономики, уверен руководитель Института экономики роста им. Столыпина.