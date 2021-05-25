«Цены на билеты вырастут еще сильнее»: как скажется запрет на полеты через Белоруссию

Сразу же после инцидента с экстренной посадкой властями Белоруссии Boeing 737-800 компании Ryanair и ареста сооснователя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, европейские власти заговорили о запрете пролетов через территорию этой страны.

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В понедельник вечером главы 27 государств Евросоюза приняли решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС. Теперь его должны утвердить профильные министры Совета Евросоюза. Запрет на полеты «Белавиа» также установил официальный Лондон.

На встрече прозвучала рекомендация перевозчикам отказаться от пролетов над республикой.

На данный момент через территорию Белоруссии прекратили летать авиакомпании Ryanair, KLM, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic, Wizz Air, Lot, Singapore Airlines, Austrian Airlines, All Nippon Airways, Iberia. На национальном уровне запрет ввели Великобритания, Литва, Франция, Польша, Украина, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Германия, Финляндия.

В какой-то мере эта ситуация затронула даже российские компании. Так, 25 мая борт авиакомпании Utair, летевший в понедельник в Калининград из Москвы, обошел воздушное пространство Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar. В то же время до 23 мая авиакомпания осуществляла полеты по этому маршруту через Белоруссию.

Кроме того, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Местные национальные авиаперевозчики и транспортные самолеты не смогут заходить в воздушное пространство соседней республики. Об этом в своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Чиновник уточнил, что решение принято ради «обеспечения безопасности полетов и пассажиров».

На международных перелетах россиян эта ситуация сильно не отразится, поскольку из-за коронавирусных ограничений в настоящее время и так мало кто летает самолетами, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» авиаэксперт Владимир Карнозов. В то же время собеседник издания подчеркивает, что Минск за последнее время стал пассажирским хабом не только для России, но для некоторых иностранных перевозчиков.

«Для России Минск – однозначно хаб, поскольку нет прямого авиасообщения с Украиной. Был поток из близлежащей Прибалтики, услугами минского аэропорта активно пользовались русскоязычные прибалтийцы. Латвийская AirBaltic развивалась с переменным успехом, а «Белавиа» хоть и государственная компания, но там сейчас довольно грамотный менеджмент, и они в последнее время использовали все эти преимущества», – рассказал Карнозов.

По его мнению, маршрут авиаперевозчиков из-за обхода территории Белоруссии в среднем увеличится на 20-30 минут. На цене авиабилетов крюк в обход Белоруссии скажется незначительно, вызвав небольшое подорожание, поскольку стоимость топлива составляет не более 30% в цене билета, убежден авиаэксперт.

Аналитики сервиса покупки билетов Aviasales полагают, что даже для российских пассажиров запрет на перелеты в Европу из Минска, как из пересадочного узла, принципиально ничего не изменит. По сравнению с 2020 годом количество бронирований по маршруту Россия – Белоруссия сократилось вдвое, отметили в компании.

«Для некоторых путешественников Минск – это второй транзитный аэропорт для рейсов в Египет и в Турцию»,

– пояснили в пресс-службе сервиса.

В Aviasales отмечают, что на фоне новостей об инциденте покупатели авиабилетов начали искать альтернативные маршруты вместо Белоруссии. Через нее россияне сейчас могут улететь в Турцию и Египет. Билеты из Минска в Стамбул сейчас стоят от 14 тысяч рублей и нет никаких ограничений на перелет, в отличие от России – главное, добраться до белорусского аэропорта. Аналогичная стоимость билетов, но меньший объем продаж у направления Минск — Египет, сообщили в сервисе.

Через Минск можно было улететь не только в Турцию или на Украину, но и в открытые страны Европы, напоминает основатель сервиса заказа билетов «Самокатус» Данис Сахабутдинов. По его словам, цены на вылеты из России напрямую увеличились в последнее время из-за малого количества разрешенных рейсов.

«Теперь, когда вариант через Минск тоже отпадет, цены вырастут еще сильнее,

— убежден эксперт. — Для российских перевозчиков это не будет иметь никаких последствий. Летать в Белоруссию и над ней они продолжат. Самые серьезные последствия этот инцидент несет для компании «Белавия». Если будет запрещен пролет над Украиной и странами ЕС, то ей попросту будет некуда летать», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Сахабутдинов.

Глава совета директоров аэропорта «Киев» Денис Костржевский сообщил, что санкции принесут убытки – воздушная гавань потеряет, как минимум, 10% от своих доходов. В таком случае, по мнению Сахабутдинова, Белоруссии останется только отправить все самолеты на рейсы в регионы России, но в Белоруссии нет такого спроса на эти направления.

«Если же Турция и Грузия не будут участвовать в этой «блокаде», то, конечно, «Белавии» можно попробовать поставить борты туда и возить россиян через Минск»,

но вряд ли это будет дешево, если придется при этом облетать Украину, предположил собеседник «Газеты.Ru».