«Больше адресности»: Кудрин предложил способ борьбы с бедностью

Снизить уровень бедности в России в два раза можно быстрее, чем к 2030 году, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Для этого он предложил сделать социальную поддержку более адресной, в частности, ввести имущественный ценз.

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«Я уже говорил, что есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал чиновник в интервью газете «Известия».

Напомним, что согласно целям национального развития до 2030 года, уровень бедности в России должен снизиться в два раза по сравнению с 2017 годом. Добиться этого показателя планировали к 2024 году, но в июле 2020 года эти сроки сдвинули.

При этом подобные реформы нужно «проводить без революций», пояснил Кудрин, приучить людей к адресности. Так он ответил на замечание журналиста о том, что правила, которые были введены для выплат на детей от трех до семи лет, показались некоторым экспертам «излишне мягкими». В них были прописаны ограничения по имуществу. Например, у семьи должна быть одна квартира или дом, или же несколько, но на каждого члена семьи должна приходиться определенна площадь – менее 24 и 40 кв. м. соответственно.

«Я согласен, что с чем-то нужно быть и пожестче. Но социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — сказал Алексей Кудрин.

Он также прокомментировал новую методику оценки прожиточного минимума: теперь он будет рассчитываться не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Сначала Счетная палата раскритиковала этот подход, но потом свое мнение скорректировала. По словам Кудрина, изначально информация была представлена без достаточных расчетов. «И мы действительно ответили, что в таком виде не готовы согласиться», — отметил чиновник, добавив, что после Минтруд подготовил расчеты по различным сценариям, «приезжал замминистра с пояснениями каждой цифры». В Счетной палате также сделали свои расчеты.

«Убедились, что, скорее всего, даже при снижении темпов экономического роста или даже при отрицательном показателе ВВП в какие-то годы прожиточный минимум практически не снижается. И сам показатель медианного дохода ведет себя стабильно и, как правило, растет», — заявил Кудрин.

По его словам, проблема заключается в том, потянет ли федеральный и региональные бюджеты все время растущий уровень прожиточного минимума. Чиновник отметил, что некоторые регионы не пересматривали этот показатель по шесть-семь лет, при этом цены растут.

«Мы считаем, что новая методика имеет право на жизнь и ее можно использовать. Мы продолжаем над этим работать. Потому что, скорее всего, на основе этого подхода будет разработан другой критерий бедности. Он не будет совпадать с прожиточным минимумом в том виде, как сейчас», — заявил Алексей Кудрин.

Чиновник также дал свой прогноз по ВВП в нынешнем году. По мнению Кудрина, «в плюс» «мы точно выйдем», «просто не в такой большой, какой хотелось бы». Чиновник добавил, что судя по первому кварталу, достичь роста в 3% вряд ли удастся, «хотя близко к тому» — все будет зависеть от дальнейшего развития пандемии, отметил Алексей Кудрин.