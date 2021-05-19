Треть водителей получают несправедливые штрафы

31% россиян убеждены, что получили за прошедший год (период с апреля 2020 по апрель 2021 года) хотя бы раз получали дорожный штраф за нарушения, которые они не совершали либо не согласны с трактовкой госорганов. Данные следуют из опроса «Авито», в котором участвовали 6 тыс. автомобилистов из разных городов России. Еще 6% респондентов затруднились ответить на вопрос о справедливости полученных штрафов, а остальные опрошенные не сомневались в их оправданности.

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26% водителей сталкивались с несправедливым, по их мнению, решениями госведомств до трех раз, а 4% граждан всего за год пришло 4-5 «несправедливых» дорожных штрафов. Подавляющее большинство (89%) водителей ни разу не пытались их оспорить, только у 6% автовладельцев попытки добиться справедливости закончились успехом, а апелляция еще 5% завершилась отказом.

Таким образом в более половине случаев автомобилистам удается добиться положительного решения в случае спора с госорганами.

Те, кто обращался за пересмотром решения в ГИБДД или другой орган, приславший письмо с административным штрафом, указали, что в 33% случаев делали это из-за ошибки аппаратуры фото- видеофиксации скорости автомобиля. Еще 24% отмечают отсутствие соответствующего дорожного знака или разметки во время нарушения ПДД, 20% сообщили, что совершали вынужденную остановку под запрещающим знаком.

Именно эти три причины стали наиболее распространенными для оспаривания постановлений о нарушении ПДД, говорится в исследовании «Авито.

Если же говорить в целом о наиболее распространенных штрафах, то в своеобразных лидерах тут протоколы за превышение скорости (30%), не пристёгнутые ремни (9%) и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (7%). Результаты исследования также говорят о том, что россияне чаще всего успевают оперативно оплатить все взыскания: 78% респондентов сообщили, что перечисляют оплату за «административку» в течение двух недель после получения квитанции.

Примечательно, что среди опрошенных мужчин 33% указали, что получали штрафы за нарушение скорости, а среди респондентов женщин – только 28%. Если говорить о суммах штрафов, абсолютно справедливыми ставки, действующие в России, считают лишь 38% опрошенных водителей. Завышенными размеры штрафов считают 43% респондентов, а недостаточно высокими – 10%.

Подавляющее число дорожных штрафов – это незначительные правонарушения: превышение скорости на 20 км/ч или нарушение разметки при перестроении из полосы, объясняет адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Сумма наказания за такие проступки – 500 рублей, а с учетом скидки за оперативную оплату в 20-дневный срок – 250 рублей. Из-за такой незначительно суммы большинство россиян не хотят связываться с апелляцией штрафа – им проще заплатить, полагает юрист.

По его словам, в то же время сейчас стало немного легче оспорить штрафные решения. К примеру, штрафы, выписанные при посредничестве активных граждан через приложения Администратора московского парковочного пространства и Московской административной дорожной инспекции, сейчас массово отменяются судами.

«Все суды отменяют решения, выписанные при помощи мобильных приложений, это связано лишь с тем, что поменялась политика в этом вопросе.

До этого было крайне сложно, поскольку в 90% случаев нарушение фиксируется камерой, а все суды обычно безоговорочно верят камерам, а все доводы отклоняются»,

– отметил в беседе с «Газетой.Ru» Радько.

Собеседник издания подчеркивает, что регионы зачастую пытаются заработать на штрафах, поскольку последние поступают напрямую в местные бюджеты. А поскольку для фото- видеофиксации используется государственно-частное партнерство, то сбор штрафов превратился в своего рода разновидность коммерции, говорит Радько. На безопасность дорожного движения это, скорее, влияет отрицательно, поскольку водитель вместо концентрации на дороге постоянно отвлекается на спидометр – «как бы не превысить минимальный лимит», отметил адвокат движения «Свобода выбора».

В регионах очень часто практикуются штрафные «ловушки», соглашается автоэксперт Сергей Ифанов. На хороших магистралях первой категории с разделением на разных уровнях пресечений вдруг встречаются отрезки, где нужно резко сбросить скорость, и сразу же стоит камера, отмечает эксперт.

«Причем в этих местах никаких причин снижения скорости нет – ни пешеходных переходов, ни дорожной инфраструктуры. То есть очевидно, что это просто ловушка на внимательность, если человек едет на круиз-контроле по свободному шоссе он легко может на этот знак и не среагировать, вдобавок если его успела перекрыть фура», – заметил Ифанов.