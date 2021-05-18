Риск роста цен: рестораторы остались без аргентинской говядины

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о введении 30-дневного запрета на экспорт говядины объединению экспортеров мяса, ограничения введены с понедельника, пишет La Nacion. Это сделано для снижения цен внутри страны. По данным Национального института статистики и переписи населения Аргентины, за первые четыре месяца инфляция составила 17,6%, в 2020 году рост цен превысил 36%. Независимые аналитики говорят о том, что инфляция в Аргентине может достичь 45% по итогам года.

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Ранее правительство Аргентины создало реестр поставщиков, чтобы «исправить возможный дисбаланс на домашнем рынке мяса в отношении объема поставок, цен и качества», и заключила с ними и розницей соглашения о снижении цен — властям не нравится, что производители стремятся ради прибыли экспортировать как можно больше продукции, в основном в Китай.

«Я рад, что Аргентина экспортирует мясо, но совершенно не рад тому, сколько поставщики заставляют аргентинцев платить за мясо, сколько они оставляют на внутреннем рынке — крохи, 8 тысяч тонн, когда уровень потребления — 200 тысяч тонн», — цитирует La Nacion выступления по ТВ президента Альберто Фернандеса.

Аргентина не впервые вводит подобные ограничения, так как это ключевой животный белок в этой далеко не богатой стране, заметил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Подобные технические барьеры уже вводились в 2008 году, когда в стране также была запредельная инфляция. Тогда Аргентина и потеряла место ключевого поставщика на российском рынке, а аргентинские фермеры были вынуждены существенно сократить объем производства,

напомнил эксперт.

«Этот бан в первую очередь страшен аргентинским экспортерам, но не российскому рынку. Основные потребители их мяса у нас — HoReCa (отели, рестораны, кафе/кейтеринг), плюс высока доля Аргентины в поставках замороженных субпродуктов (около 50% импорта), но заменять их есть кем — вырастут поставки от Парагвая, Уругвая, Бразилии», — считает Илья Березнюк из агентства «Agro and Food».

Рестораторы ожидают серьезные проблемы

Основной удар запрет экспорта нанесет по ресторанам, стейк-хаусам, барбекю и гриль-барам. Из иностранных производителей Белоруссия не поставляет подходящее для стейков мясо, бразильское также слишком низкого качества, остается Парагвай, Уругвай, Аргентина, в самом топовом сегменте — Япония, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Как напоминают участники сегмента HoReCa, рестораны в основном торгуют зерновой говядиной Prime и травяной говядиной Choice+, и на сегодняшний день власти запретили завоз почти всей зерновой говядины. Так, несколько лет назад в Россию закрыли путь «зерновой» говядине из США, Канады и Австралии в качестве «антисанкций», затем по разным причинам точечно ограничили поставки ряда других производителей в связи с претензиями к качеству, в частности, из-за применения гормонов или опасения завоза болезней крупного рогатого скота. Из основных поставщиков доступной по ценам «травяной» говядины у HoReCa остаются либо Аргентина и Парагвай, либо отечественные производители, чей ценник устраивает не всех.

Выбывание из обоймы еще одного поставщика, пусть и небольшого, может привести к росту закупочных цен, а они и так уже на историческом максимуме, считает владелец сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.

«Это очень негативно скажется, к сожалению, потому что у нас и так огромные проблемы. Если сейчас не будет еще и травяной говядины из Аргентины, я вообще не понимаю, чем мы будем торговать. Остаются только отечественные производители, которые поднимают цены просто каждый день, потому что у них монополия»,

— заявил «Газете.Ru» Сергей Миронов.

К повышению цен морально готовятся даже те рестораторы, кто работает с отечественными производителями.

«То что цены будут расти — факт, говядина уже с начала года выросла в цене, даже наша. «Мираторг» немного повысил, по чуть-чуть, по 100—150 рублей, и я думаю, продолжит. «Мираторг» и «Праймбиф» — это самые крупные поставщики, но у последнего очень высокая цена, для демократичного ресторана мясо там не закупишь. Поэтому многие рестораторы заключают договоры с маленькими хозяйствами на эксклюзивные поставки, как мы с Vladbeef», — пояснила «Газете.Ru» ресторатор, совладелец ресторана «От и До» Кира Байбакова.

С заявлениями о «монополии» отечественных производителей не согласны в Национальной мясной ассоциации. По словам главы отраслевого объединения Юшина,

Россия имеет право ввозить говядину из десятков стран, тем не менее, импортной премиальной говядины мало. С начала года в категории охлажденной говядины, востребованной в ресторанах, из Аргентины ввезли 12,5 тонн, из Колумбии — 200 тонн, из Уругвая, где дорогая качественная говядина, всего 36,5 тонн, и 2 тонны из Японии — это вагю, один из самых дорогих сортов. Всего 252 тонны за 3 месяца. Из Аргентины — «капля в море», подчеркивает Юшин, хотя признает, что «для потребителей важен выбор», потому что говядина из Аргентины, Уругвая, Японии, из регионов России очень разная на вкус.

При этом рост цен на говядину объясняется удорожанием кормов, а также структурными изменениями рынка, говорит эксперт. Подстраиваясь под спрос, поставщики выращивают все больше дорогих мясных пород, отметил он.

«10 лет назад у нас в производстве доля скота мясных пород составляла 2%, сегодня — больше 20%, и все равно спрос не покрывается, — считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации. — У нас потребление премиальных сортов говядины неуклонно растет, причем быстрыми темпами, несмотря на снижающиеся доходы населения. Люди распробовали настоящую говядину, очень дорогую, и тот факт, что мы продаем ее за рубеж — в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Китай, говорит о том, что там за нее готовы платить еще больше», — заявил Юшин.

Если спрос такой высокий, цены на премиальную говядину будут расти, а в специализирующихся на мясных блюдах российских ресторанах уже сейчас «правят бал российские поставщики из разных регионов — Воронеж, Татарстан, Калмыкия и других, подчеркивает эксперт.

А рознице — без разницы

Опрошенные «Газетой.Ru» розничные сети говорят о том, что аргентинского мяса у них на полках практически нет, и на ценах и ассортименте аргентинский бан не скажется.

В пресс-службе АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли, объединяет крупнейшие торговые сети) сообщили, что вся импортная продукция по оценкам специалистов составляет не более 6% от объема внутреннего рынка, а тренд на снижение объемов импорта мяса и замещение импортного мяса продукцией российских производителей сохраняется на протяжении последних нескольких лет.

«Практически 100% мясной продукции на полках крупных торговых сетей — российского производства. При этом, больше 80% импорта идет из Беларуси, Бразилии и Парагвая. Если у торговой сети заключен контракт на поставку мяса из Аргентины, сеть сможет переориентироваться на более надежного поставщика за границей или в России»,

— заявили в пресс-службе АКОРТ.

В «Азбуке вкуса» «Газете.ру» подтвердили тренд на рост продаж говядины: продажи премиальных стейков выросли на 50%, продажи обычной говядины — на 27% по сравнению с прошлым годом. Там бурный рост связывают с разнообразием ассортимента.

«У нас самое разнообразное предложение по говядине в фуд-ритейле, от обычной говядины до японской вагю. Покупателям доступны премиальные стейки не только разных пород быков, но и различных способов созревания от влажного до сухого различной длительности. Некоторое влияние оказали и ограничения, связанные с пандемией, которые вводились в прошлом году», — сообщил «Газете.Ru» руководитель фермерского и ремесленного направления сети «Азбука вкуса» Дмитрий Илюкевич.