Ставка на зеленое: МЭА выступило против новых нефтегазовых проектов

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило отказаться от новых связанных с ископаемыми видами топлива проектов, чтобы справиться с глобальным потеплением. Оно подготовило «дорожную карту» по сокращению нетто-выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году. Это должно помочь не допустить повышения глобальной температуры более чем на 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Такая цель заявлена в Парижском соглашении по климату.

Среди предлагаемых шагов – отказ от инвестиций в новые проекты, связанные с ископаемыми видами топлива (нефти, газа), а также в развитие угольных электростанций. По плану МЭА, к 2035 году должны прекратиться продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а к 2040 году мировой электроэнергетический сектор должен достичь нулевых показателей по выбросам.

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Мировой спрос на уголь должен упасть на 90% или 1% от общего потребления энергии к 2050 году, спрос на газ – на 55%, на нефть – на 75%. В целом доля ископаемых видов топлива должна снизиться с 80% до 20%. Преобладать будут возобновляемые источники энергии, такие, как солнечная и ветровая.

Вместе с тем потребуется нарастить инвестиции в низкоуглеродные технологии – с $2 трлн до $5 трлн в год к 2030 году. Это должно привести к росту мирового ВВП примерно на 0,4 п.п. в год.

Пока усилий государств по достижению целей Парижского соглашения по климату, даже если они полностью будут выполнены, недостаточно, отмечает МЭА.

«[Предлагаемый] путь МЭА к более светлому будущему приведет к историческому всплеску инвестиций в чистую энергию, который создает миллионы новых рабочих мест и ускорит глобальный экономический рост. Чтобы встать на этот путь, потребуются решительные и заслуживающие доверия политические действия со стороны правительств, которые будут подкреплены широким международным сотрудничеством», — отметил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

На момент сдачи материала Минэнерго России не ответило на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать предложения МЭА.

По мнению доцента кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамары Сафоновой, говорить об эксплуатации месторождений как о противоречащем целям по сокращению выбросов СО2 процессе преждевременно, пока нет опыта хотя бы одной страны по полному переходу с традиционных на альтернативные виды топлива.

«Миру придется пройти тернистый путь, связанный с освоением новых технологий, локализацией денежных потоков в новые энергетические сегменты, возрастающей потребностью в новых видах сырья, неэффективностью инвестиций по сравнению с традиционными видами топлива, — сказала эксперт «Газете.Ru». — Новые проекты по добыче нефти и газа наверняка будут находиться под информационным «прицелом», однако противоречить целям по сокращению выбросов СО2 они будут не больше, чем действующие проекты в нефтегазодобыче», — считает эксперт.

Сафонова отметила, что в одном из своих последних отчетов МЭА выделило ряд потенциальных проблем, которые нужно решить в процессе глобального энергетического перехода. Среди них были сложные и непрозрачные цепочки поставок, высокая концентрация ископаемого топлива в небольшом количестве стран, а также недостаточно жесткие стандарты по выбросам CO2 со стороны производителей. Отчет говорил о несоответствии между «климатическими амбициями мира» и наличием критически важных полезных ископаемых неуглеродного происхождения. Последний же доклад МЭА уже анонсирует призыв к прекращению инвестиций в добычу ископаемых видов топлива.

«В целом противоречивые публикации означают реализацию разных сценариев развития энергетики, зависящих от успешности решения задач по изменению климата, освоения выделенных ЕС бюджетов по реализации «зеленой» повестки, достаточности ресурсов для полномасштабного альтернативной энергетики, нефтегазового противостояния», — отметила Сафонова.

Публикация МЭА указывает на то, что при текущем уровне развития технологий «реалистично» добиться снижения выбросов до нуля к 2050 году невозможно,

считает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Однако безусловно тенденции в сторону опережающего развития ВИЭ [возобновляемых источников энергии], увеличение продаж гибридных и электрических автомобилей, развитие водородной энергетики будут продолжаться», — добавил Салихов, комментируя идею МЭА «Газете.Ru».

Эксперт пояснил, что доклад носит концептуальный характер и отталкивается «от обратного». В публикации делается допущение, что глобальный энергетический сектор сможет снизить выбросы до нуля. И в ней говорится, какие для этого необходимы технологические решения, как в принципе может выглядеть подобная энергетическая система.

При этом Салихов отметил, что любые крупные инвестиционные проекты, которые предполагают увеличение объемов производства ископаемых видов топлива, формально противоречат целям сокращения выбросов.

«Поэтому все инвестиционные проекты нефтяных, газовых и угольных компаний противоречат этим целям. Однако надо понимать, что в данном случае первичным является спрос, а не предложение, — заявил эксперт. — Если, к примеру, мировой спрос на нефть начнет сокращаться, то инвестиционные планы компаний будут адаптироваться. Пока этого не происходит, довольно глупо требовать от компаний, чтобы отказывались от расширения производства и инвестиций». — заключил он.

Greenpeace России положительно оценил предложения МЭА. Там отметили, что организация давно призывает к тому, чтобы прекратить инвестировать в проекты, связанные с ископаемыми видами топлива, и перенаправить эти финансовые потоки в низкоуглеродную экономику.

Отчет МЭА – не первое исследование, которое говорит о том, что если добывать новую нефть, удержать повышение глобальной температуры планеты в рамках 1,5°C не получится.

«К сожалению, пока в нашей стране мы не видим такого генерального курса: опубликованная на сегодня Энергетическая стратегия РФ предусматривает растущие уровни добычи угля, нефти и газа на период до 2035 года. Такие планы не учитывают реальную скорость процесса декарбонизации, который уже происходит в мире, и будет только ускоряться», — заявила «Газете.Ru» координатор проектов по климату российского отделения Greenpeace Полина Каркина.

Однако она добавила, что «есть ощущение», что в последнее время представители власти и бизнеса в России стали уделять более серьезное внимание климатическим проблемам, а также видеть «звоночки из внешнего мира».

«Поэтому хочется надеяться, что планы Энергостратегии будут пересмотрены, и Россия перейдет на зеленый курс с достижением углеродной нейтральности до 2050 года», — отметила Полина Каркина.