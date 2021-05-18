Нефть в помощь: каким будет курс рубля

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник 18 мая достигли $70 — впервые с 15 марта. Рост в цене был небольшим, в пределах одного процента – до 70,11. Но эксперты видят в преодолении этой психологически важной отметки хороший знак для восстановления экономического роста.

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Цена марки WTI тоже выросла — на 0,9% до $66,87.

Рейтинговое агентство Fitch оценило шанс закрепления стоимости Brent на уровне $70 за баррель как «не очень высокий». Тем не менее, рост наметился, и ему способствуют ожидания восстановления спроса на нефть в США и Европе благодаря решению проблемы пандемии с помощью вакцинации, что позволит снять антивирусные ограничения и оживить тем самым потребительскую и деловую активность, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, высокий спрос на рисковые активы и быстрое снижение доллара к большинству валют приводит к подорожанию на мировых биржах широкого спектра сырьевых и продовольственных товаров. «На этом фоне котировки Brent в моменте могут подскочить и до $75 и даже до $80, как, например, прогнозирует Goldman Sachs. Однако вряд ли они задержатся на этих уровнях долго. По той причине, что рост цен на сырье увеличивает и без того высокие темпы инфляции, что угрожает более ранним ужесточением монетарной политики ключевых центробанков», — говорит Бабин.

К тому же сами по себе высокие цены не нефть снижают спрос со стороны потребителей, а также сдерживают экономическое восстановление, что в перспективе негативно скажется на нефтяном спросе, предупреждает эксперт.

Сейчас стоимость углеводородов постепенно восстанавливается после значительного падения весной 2020 года, отмечает эксперт в области нефтегазового бизнеса экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук. «Уже с марта 2021 года стоимость барреля нефти марки Brent подходит к показателям аналогичного периода 2019 года. Но основной фактор – не послепандемийное восстановление мировой экономики, а, скорее, четкий контроль за нефтедобычей», — говорит Мазарчук.

Предельный уровень цен при таком контроле со стороны основных нефтеэкспортеров – $75 за баррель.

«Ценовой диапазон в $70-75 за баррель Brent будет наиболее удобен основным странам-экспортерам нефти для обеспечения прибыльности добычи и контроле над сланцевыми месторождениями, которые также могут восстановить добычу из-за высоких цен на углеводороды», — полагает эксперт РУДН Мазарчук.

Следующий уровень — $75 за баррель

Вполне возможно, что в ближайшие несколько если не дней, то недель нефть дойдет до уровней в $72-74 за баррель, отмечает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он считает, что это произойдёт на фоне «восстановления спроса среди авиаперевозчиков и круизных компаний». «В эти дни пассажиропоток ряда авиационных холдингов США приблизился к допандемийному уровню, участились и авиаперевозки в ЕС, соответственно, постепенно возрастают расходы на авиатопливо. Схожая история с круизами – по Карибскому бассейну и по Средиземноморью», — говорит Коган.

Баррель идет вверх благодаря снятию «ковидных» ограничений в США и Европе на фоне снижения заболеваемости и прогресса в вакцинации населения, что создает предпосылки для дальнейшего роста спроса на нефть и нефтепродукты, согласна аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

Вместе с тем, неблагоприятная пандемическая обстановка в ряде стран АТР может оказаться сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен, уточняет эксперт. «В Индии, которая занимает третье место в мире по объемам потребления нефти, за первую половину мая было зафиксировано 20% снижение спроса на бензин и дизельное топливо по сравнению с апрелем», — отмечает Зайцева.

Также в случае снятия американских санкций Иран может нарастить добычу и экспорт нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, что является довольно существенной величиной для нефтяного рынка и может затормозить рост нефтяных цен.

ОПЕК — всему голова

На повестке ближайшего времени запланированная отмена части ограничений по добыче со стороны ОПЕК+. Кроме того, появляются признаки роста буровой активности в США, добавляет скептицизма старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. «Но, вероятно, цены успеют подрасти еще , прежде, чем нарастающее предложение начнет оказывать на них давление», — уточняет Бирюков.

Оценки экспертов по поводу стоимости барреля положительно отображаются на курсе рубля. Правда, курс нацвалюты на укрепление видится экспертам еще менее устойчивым. Рубль прибавил во вторник всего 15 копеек до 73,69 за доллар.

«Если не появится серьезных факторов, которые бы позволили нефти закрепиться выше $70 в долгосрочной перспективе, вряд ли мы увидим серьезное укрепление рубля, даже если нефтяные котировки ненадолго превысят многомесячные вершины», — говорит Бабин из «БКС Мир инвестиций».

В лучшем случае доллар может проверить на прочность девятимесячный минимум 72,5 руб., и то, сейчас пара USD/RUB лишь частично отыгрывает снижение доллара на мировом рынке, добавляет Бабин.

По мнению Бирюкова из УК «Альфа-Капитал», помимо растущей нефти в пользу укрепления рубля работает фактор ослабления санкционных рисков. «Нерезиденты вновь интересуются рублевыми активами, потому что даже на текущих уровнях рубль остается одной из самых недооцененных валют среди развивающихся стран. Значит, при прочих равных, потенциал роста у рубля остается немалый», — говорит Бирюков.

Новая рублевая реальность

Однако, укреплению национальной валюты может препятствовать работа «бюджетного правила», считает эксперт. Дело в том, что до 4 июня Минфин ежедневно покупает валюту на 6.5 млрд рублей. Более того, при сохранении высоких цен на нефть этот лимит может быть пересмотрен в большую сторону. «Даже ожидания такого увеличения окажут давление на курсы валют», — предупреждает Бирюков.

Помимо этого, позитивное влияние на динамику курса рубля оказывает общая тенденция на ослабление доллара США после заявлений представителей ФРС о том, что регулятор не планирует ужесточать денежно-кредитную политику, несмотря на ускорение инфляции, добавляет Зайцева из «Финам».

Также важно отметить начавшуюся нормализацию денежно-кредитной политики Банка России. «На среднесрочном горизонте это будет способствовать снижению инфляции в РФ и возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что в свою очередь повысит привлекательность рубля и рублевых вложений», — добавляет Зайцева.

«Россиянам все же стоит привыкнуть к высокому курсу основных валют, так как внешнеполитическая обстановка в совокупности с желанием российских сырьевых компаний получать больше доходности в рублевом эквиваленте из-за разницы курсов, будет востребована ближайшие годы на рынке», — рисует перспективу Мазурчук из РУДН.

Коган из «Высшей школы управления финансами» уверен, что риски для рубля «в основном геополитические». «Технически рубль еще может укрепиться до 73 единиц за доллар уже в ближайшие дни. Уровни по евро – 88,7 и 86,5 рубля за единицу европейской валюты. Спровоцировать такой рост рубля может дальнейшее снижение геополитических рисков, а самым позитивным поводом будет договоренность США и России о проведении саммита», — считает Коган.

При этом эксперт уверен, что никаких снижений на туристические путевки или импортные товары ждать не стоит. «Резко пересматривались контракты сейчас бизнес не готов. Если бы рубль ушел ниже 70 – к доллару и 85 – к евро, тогда можно было бы говорить об определенном дисконте, но на данном этапе эти разговоры беспочвенны», — говорит Коган.

В 2021 году стоимость импорта будет оставаться высокой из-за разницы стоимости валют, а турбулентность на мировом рынке, вызванная не только ценовой политикой на углеводороды, но и, например, «бумами» на майнинг, будет провоцировать взлеты цен на электронные товары, детализирует перспективу Мазурчук из РУДН.

«А, например, путевки за границу будут оставаться дорогими для большинства россиян из-за недооцененности рубля», — заключает эксперт.