«Дикси» примагнитился

Дочка «Магнита» – АО «Тандер» – уведомила в своем пресс-релизе, что ритейлер имеет соглашение с компанией Mercury Retail Group Limited о покупке пакета акций кипрского офшорного холдинга Dixy Holding Limited, принадлежащий миллиардерам Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву.

Стоимость сделки оценена в 92,4 млрд рублей. В сообщении подчеркивается, что эта сумма «подлежит определенным корректировкам», последние будут зависеть, в том числе, от величины чистого долга и оборотного капитала, которые будут пересчитаны на день оформления сделки, говорится в сообщении.

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Кроме того, обеим компаниям предстоит согласование сделки в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Планируемая дата вступления в права нового собственника «Дикси» – 31 августа, правда, в документе оговаривается, что при определенных условиях срок может быть продлен вплоть до 30 сентября.

По условиям контракта к «Магниту» перейдет 2651 магазин «Дикси», в 2020 году их суммарный оборот превысил 280 млрд рублей.

Кроме того, новый собственник получит 39 суперсторов «Мегамарт» с выручкой в 17,4 млрд рублей по итогам прошлого года. Существенная часть этих магазинов (1329) находится в Москве и Подмосковье, почти 460 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Суперсторы преимущественно расположены в Свердловской области, а также четыре мола находятся в Тюменской области.

Суммарная площадь приобретаемых торговых точек «Дикси» составляет 854 тысячи квадратных метров — 778 тысяч приходится на магазины, расположенные вблизи жилой застройки, а 76 тысяч квадратных метров — на суперсторы. «Магнит» подчёркивает, что эти магазины сопоставимы по своим площадям с его уже существующими точками формата «у дома» и «суперстор».

«Мы планируем, что бизнес Дикси продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины – работать под существующим брэндом. Мы считаем, что персонал магазинов и головного офиса является одной из сильных сторон компании и приветствуем их как часть нашей объединенной команды»,

— заявил по этому поводу президент и генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

В сообщении Магнита указывается, что помимо вышеперечисленного компания также приобретет пять распределительных центров общей площадью около 190 тысяч квадратных метров, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Один из крупнейших российских ритейлеров намерен потратить на эту сделку собственные средства, а также использовать доступные неиспользованные кредитные линии.

Формат «Дикси» и «Магнита» принципиально очень схожи – он называется «магазин у дома», отмечает независимый консультант сферы ритейла Олег Гордеев. И по наполнению матрицы внутри магазинов, и по количеству позиций на полке в каждой категории обе сети совпадают, отмечает эксперт. Покупатель тоже одинаковый – это прослойка населения чуть ниже среднего достатка, которая приходит в магазин не за большим разнообразием продуктов, а за определенным набором товаров, продающихся по умеренным и даже низким ценам, считает собеседник.

«Если «Магнит» отформатирует все магазины под себя со сменой вывески, то однозначно он значительно расширится по товарообороту и по доле рынка.

Если же останется формат «Дикси» в том виде, в котором он существует сейчас, то это не будет таким уж выгодным приобретением. Потому что «Дикси» сейчас показывает не самые хорошие финансовые показатели, магазины фактически деградировали. Надо полагать, что это действительно идет от низкого уровня менеджмента», – объяснил Олег Гордеев в беседе с «Газетой.Ru».

Поглощение «Дикси» более сильным игроком было ожидаемо, полагает управляющий партнер агентства «Agro and food communication» Илья Березнюк.

«Сейчас идет укрупнение ведущих игроков рынка, аналогичный тренд прослеживается и в сельском хозяйстве. С учетом того, что «Магнит» еще имеет и госкапитал в структуре своего владения в этой связи тоже прослеживается определенная логика этой сделки», – сказал Березнюк.

«Магнит» одна из крупнейших торговых сетей в России, под ее контролем на конец марта находилось 22 тысячи магазинов. Компанию основал более 25 лет назад предприниматель Сергей Галицкий. Сейчас основной сособственник ритейлера – банк ВТБ, которому принадлежат 17,28 процента акций. Еще 16,7 процента владеет инвесткомпания Marathon Group и структуры Александра Винокурова.