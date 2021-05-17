Жидкий урожай: эксперты прогнозируют рост цен на чай

Мировые цены на индийский чай могут резко вырасти из-за коронавируса и засухи в Индии, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей профсоюзов.

Реклама

По сообщениям Индийской чайной ассоциации, на 90 чайных плантациях в штате Ассам (крупнейший по производству чая в стране) зафиксировано уже около 500 случаев заражения коронавирусом, владельцы говорят о необходимости дополнительного тестирования. Власти региона пытаются остановить распространение коронавируса и на 800 других плантациях штата, для чего вводятся различные ограничения.

Ситуация усугубляется сильной засухой в штате Ассам и ряде штатов на северо-востоке Индии, которая уже сказалась на раннем урожае.

«Погодные кризисы, связанные с изменением климата, вызывают серьезную тревогу в чайной индустрии. По сообщениям ряда членов Ассоциации, производство на некоторых плантациях в Ассаме снизится на 20%. Мы все очень надеемся на дожди», — цитирует издание Economic Times председателя Индийской чайной ассоциации Вивека Гоенку.

Вслед за индийским чаем поднимутся цены на других рынках

Индия является вторым крупнейшим в мире производителем чая после Китая, и абсолютным лидером — по производству черного чая. 90% потребляемого в России чая — это черный чай, говорят в ассоциации производителей «Росчайкофе». По данным союза, топ-5 экспортеров выглядят так: Индия — 27%, Шри-Ланка — 21,3%, Кения — 16,5%, Вьетнам — 10,5% и Китай — 10%.

«Пока сезон только начался, а пик приходится на июль-август, но с высокой вероятностью производство упадет по отношению к ожидаемым цифрам. Если это произойдет, то по оценкам наших индийских коллег, объем производства чая в Индии в целом упадет по итогам года на 10%, а экспорт — на 18%, по текущему состоянию», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Это может привести к тому, что российские компании увеличат закупки сырья в других регионах, прежде всего на Шри-Ланке и в Кении, а также во Вьетнаме и Индонезии, говорит эксперт. Если российские компании повысят объем спроса на аукционах в Кении и Шри-Ланке, то цена на чай вырастет, что отразится на себестоимости производства продукции, которая будет поставляться в магазины уже осенью. Насколько повысятся цены, в конечном итоге будут решать розничные сети,

заметил он.

«Цены на аукционах будут понятны в июне-июле. Что будет с розничными ценами, определенно сказать невозможно, с высокой вероятностью они также повысятся вслед за повышением стоимости сырья», — считает Рамаз Чантурия.

Российские производители чая пока осторожны в прогнозах. Так, в ГК «Орими» (марки Greenfield, Tess, «Принцесса Нури») говорят, что индийский чай занимает значительное место в структуре импорта компании, а поставщики еще не дают оценку, как сегодняшняя ситуация и усиление ограничений повлияют на сбор чая.

«К сожалению, нельзя исключать повторение ситуации прошлого года, когда Индия полностью прекратила сбор чайного листа и заготовку чайного сырья, что вызвало дефицит чая на мировом рынке и обусловило рост аукционных цен на чайное сырье из других стран»,

— сообщила «Газете.Ru» директор по корпоративным коммуникациям Группы компаний «Орими» Мария Драбова.

Россия выращивает чай только в Краснодарском крае, от потребности всего российского рынка этот объем занимает всего 0,2% по данным «Росчайкофе», поэтому внутреннее производство на внутреннее потребление особого влияния не оказывает, заключают в ассоциации.

Какой чай предпочитают россияне

Начиная с 2019 года Россия перестала быть чайной державой — потребление кофе обогнало потребление чая, и пока что тренд стабилен, говорят эксперты и розничные сети. В пресс-службе »Ашан Ритейл Россия» «Газете.Ru» подтвердили, что кофе лидирует в продажах, а чай россияне традиционно предпочитают пакетированный.

По данным аналитической платформы GFK, категория чай (включая все разновидности и виды фасовки) стагнирует, в то время как категория кофе (включая кофе в зернах и молотый; растворимый; в капсулах) продолжает расти в объеме в натуральном выражении: более 5% за последний год (с апреля 2020 по март 2021 по сравнению с тем же периодом в 2019-2020 гг.).

«Средняя российская семья покупает почти в два раза больше кофе, чем чая: годовое потребление чая — 1,7 кг на семью, а кофе — 2,4 кг на семью, по данным с апреля 2020 по март 2021»,

— пояснили «Газете.Ru» в GFK.

Как отмечают аналитики, если говорить о чайных предпочтениях россиян, то самым популярным чаем остается черный, далее идет зеленый чай и замыкает список травяной. При этом травяной чай — единственный сегмент, который демонстрирует рост в объеме в натуральном выражении за последний год, говорят в GFK.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, доля черного чая в денежном выражении снизилась почти на 4% и составила 80% (период с марта 2020 по апрель 2021), зеленого — 12,7%, чай с фруктами и травами — 2,3% и 1,6% — чисто травяной чай. NielsenIQ отмечают повышение спроса на фруктовый чай, красный, травяной и миксы разных сортов.

«Тренд на рынке таков, что потребитель все чаще выбирает чай с добавками. Не исключено, что вследствие удорожания черного чая этот тренд будет более ярко выражен, и потребление чистого черного чая опять же сократится», — заключает Рамаз Чантурия.