Добро пожаловать на Олимп: Греция отменила квоты на въезд россиян

Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы для отдыхающих, в том числе для туристов из России. Об этом сообщило министерство туризма страны.

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Но существует несколько условий и не до конца решенных проблем. Как пояснил «Газете.Ru» управляющий директор TEZ Tour Греция Димитрис Харитидис, чтобы попасть в Грецию, необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и отправить ее на travel.gov.gr. Понадобится также сертификат (на английском языке) о прививке против COVID-19, сделанной не позднее чем за 14 дней до въезда. Вакцинироваться можно российским «Спутником V» и китайским препаратом Sinopharm.

Годится и ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа до прибытия в Грецию в лаборатории страны происхождения или транзита.

В сертификате можно будет также указать информацию о перенесенной болезни, результат ПЦР-теста или теста на антиген.

Как предупреждает греческая сторона, при въезде на территорию страны «возможен выборочный тест, при положительном результате — карантин 14 дней».

Все эти требования распространяются также на детей от пяти лет и старше.

Главное — вылететь

По словам Харитидиса, Греция в доковидном 2019 году приняла 34 млн иностранных туристов, из них 850 тысяч приходилось на россиян. «Только прямые вливания в экономику за счет туриндустрии (оплата отелей, перелетов, питания) составили в то время 18,2 млрд евро. Это порядка 20% ВВП страны», — уточнил представитель туротрасли, добавив, что вклад россиян в греческий ВВП был более 400 млн евро.

За время пандемии ни один греческий отель не разорился, так что в этом году страна может принять, как минимум 500 тысяч россиян, отмечает Харитидис.

«Мы примем всех, кого выпустит Россия. Ваш премьер Мишустин обещал не закрывать границы, а министр иностранных дел Лавров говорил, что Россия – открытая страна. Мы очень надеемся на это»,-

заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

До этого дня Греция сохраняла ограничения на въезд российских граждан — до 4 тысяч человек в неделю.

Но пока российские власти медлят с ответным решением. Напомним, 11 мая первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев провели видеоконференцию. Они выступили в качестве сопредседателей межправительственной комиссии и договорились обсудить возможную дату возобновления авиасообщения между двумя странами.

Ростуризм в пятницу не смог оперативно ответить на запрос «Газеты.Ru», когда состоится очередное заседание межправительственной комиссии.

Источники «Газеты.Ru» в туристической отрасли говорят, что заседание, возможно, состоится на следующей неделе в среду. Но будут ли там принято окончательное решение об открытии дополнительных регулярных рейсов, и тем более о чартерах, неизвестно.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко пояснил, почему с таким трудом Россия открывает границы на выезд. «Понятно, что сохраняются опасения, что на обратном пути россияне могут прихватить с собой вирус, новые штаммы. Но имеется и не менее резонный мотив для осторожности. Власти хотят получит гарантии от принимающих стран, что наших туристов, в случае выявления ковида во время отдыха, не будут выселять из отелей, держать их где-то там без надлежащей медпомощи», — говорит Осауленко.

Открытие границ для туристов неизбежно

Он считает неизбежным постепенное открытие границ для туристов, в то числе, с Грецией. «Туристическая отрасль Европы, Северной Африки, многих азиатских стран не может себе позволить два года подряд обходиться без туристов. На это способны только Китай, Германия и Япония, где хорошо развит внутренний туризм, а льготы и меры господдержки для туркомпаний и отельеров беспрецедентны», — говорит Осауленко.

Кроме того, популярные российские курорты Крыма, Сочи, Абхазии, Калининградской области и других уже сейчас заполнены под завязку, говорят представители туриндустрии. «В части организованного туризма уже выкуплены туры до середины октября. Такого наплыва туристов не было даже во времена СССР. Отечественная туриндустрия должна остаться в плюсе, власти эту ситуацию видят», — говорит Осауленко, давая понять, что удерживать россиян от выезда на зарубежные курорты нет смысла.

Проблема теперь в другом. Курортная инфраструктура того же Сочи не выдерживает нагрузки и сейчас обсуждается вопрос о временном ограничении на въезд в этот регион.

«К сожалению, этот сезон показал, что инфраструктура не готова, потребуется еще не менее 2-3 лет для исправления ситуации с нехваткой отелей и качественного сервиса», — считает глава «Турпомощи».

Представители отрасли считают, что загруженность сверх меры отечественных курортов может ускорить принятие решения о почти полноценном открытии российской границы.

«Крым и Сочи проданы на 60-70%, поддерживать их нет необходимости. Обещан кэшбэк до конца года, это также будет стимулировать рост отечественного турпотока», — говорит глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его мнению, Россия активно сейчас обсуждает возможность открытия границ на выезд в двусторонних контактах. «Но идет торг, это уже большая геополитика. В в обмен на наших туристов мы хотим что-то полезное получить от стран, в которые им будут разрешен доступ», — говорит он, добавляя, что, конечно же, российские власти ждут устойчивого снижения заболеваемости в странах, открывающихся для отдыха. Никому не нужна ситуация, которая была с Турцией, когда страна открылась и снова была вынуждена закрыться под напором ковида, считает Ромашкин.

«Ну и принцип взаимности должен работать: их туристы также должны иметь возможность въехать в РФ. Все это осложняет переговоры, тормозит открытие», — заключил глава туркомпании.

В TUI Россия не комментируют ситуацию с открытием границ Греции до официального решения оперативного штаба или профильного ведомства. Но ранее гендиректор TUI Россия Тарас Демура встречался с министром туризма Греции Харисом Теохарисом. На этой встрече компания пообещала отправить на греческие курорты 300 тысяч россиян в случае возобновления авиасообщения между двумя странами в полном объеме.

При благоприятном развитии ситуации, туроператор готов запустит чартерные рейсы на Крит из Москвы и Екатеринбурга, а также на Корфу из Москвы, Ростова-на-Дону и Казани. Кроме того, будут доступны туры на базе регулярной перевозки в Афины, на курорты полуострова Халкидики, Пелопоннес, на острова Закинф и Санторини.

Цены на отдых в Греции, похоже, не будут низкими, как в доковидную эпоху. Это будет напрямую зависеть от того, какие еще страны с возможностью пляжного отдыха откроются или не останутся на карантине в ближайшее время. Если не будет Турции, Испании, Болгарии, Кипра и других «прямых конкурентов», то Греция сможет хорошо заработать на туризме.

«Я специально подсчитал для вас: двухнедельный тур на двоих в отеле три звезды, в хорошем отеле с полным пансионом в середине июля обойдется примерно почти в 200 тысяч рублей», — сказал Харитидис «Газете.Ru».

Сейчас спрос на туры в Грецию — на уровне единичных бронирований и распределяется примерно одинаково по всем летним месяцам, отмечает Харитидис. Ажиотажным спрос будет, когда оперштаб в России даст добро на массовые чартерные рейсы, уверен представитель греческой туротрасли.