Принудительное приземление: будут ли IT-гиганты открывать филиалы в России

Новые правила для IT-компаний будут прописаны в законопроекте о так называемом «приземлении», сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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«Многие из IT-гигантов откровенно злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства. В первую очередь это касается распространения наиболее общественно-опасной информации: детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. При этом — предъявить нарушителям претензии практически невозможно», — написал депутат в Telegram.

Он отметил, что у крупных IT-гигантов нет представительств в России: в лучшем случае они создают «дочки», которые не несут никакой ответственности. Филиалы должны будут «в полном объеме представлять интересы и отвечать за их (компаний — прим. ред.) деятельность — в том числе в государственных и судебных инстанциях».

В случае отказа пользователям могут сообщить о нарушении компанией российского законодательства. Кроме того, IT-гигантам грозит запрет на распространение рекламы (как на самом ресурсе, так и о нем), переводы платежей в его адрес, а также на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

По словам Александра Хинштейна, все эти меры «никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства».

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заверил, что «никаких политических целей и мотивов тут нет», а есть только «стремление защитить российских пользователей».

Депутат рассказал, что Роскомнадзор запустит специальную цифровую платформу, на которой должны будут зарегистрироваться и завести личный кабинет IT-гиганты. Это касается компаний, которые распространяют информацию на русском языке, «таргетируют» рекламу на российских пользователей, получают прибыль от деятельности в России, обрабатывают персональные данные россиян и имеют не менее 500 тыс. человек ежедневной аудитории.

Под новые правила попадут социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, магазины, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры и другие, пояснил Горелкин. Точно это коснется Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks.

«Мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда эти компании здесь (в России. – «Газета.Ru») получают большую прибыль от предоставления услуг сервисов российским пользователям, при этом не в полном объеме платят налоги и позволяют распространяться колоссальному количеству запрещенных материалов: пропаганда экстремизма и терроризма, детская порнография, суицидальная информация, информация о скулшутинге (стрельбе в школах. – «Газета.Ru») и многие другие виды запрещенного контента»», — отметила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в беседе с «Газетой.Ru».

При этом она считает маловероятным, что какие-то компании уйдут с российского рынка. По словам Мизулиной, это видно по примеру Twitter, «который решил идти навстречу государству, а не отказываться от выхода из нашей сферы интернета».

Судебная практика позволяет предположить, что законопроект касается компаний, у которых были долгие тяжбы с Роскомнадзором из-за невыполнения его требований, сообщил заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Роман Янковский. В частности, это Twitter, Facebook, отчасти YouTube. По мнению эксперта, власти ищут новые способы повлиять на эти компании.

«У нас был штраф, который такие компании не платят в силу того, что у них нет счетов в российских банках и представительств в России. Есть полная блокировка, которая не всегда эффективна и рискованна с политической точки зрения. После блокировки LinkedIn и Telegram решили этим не злоупотреблять. И есть замедление траффика, которое работает очень слабо с технической точки зрения и пока что не факт, что удастся Роскомнадзору этот механизм как-то доработать», — сказал Янковский.

По его словам, из предлагаемых мер наибольший интерес представляет запрет рекламы для российских компаний: платежи трудно отслеживать.

«Например, если вы заказываете рекламу в Facebook, вы можете не делать это напрямую, а заплатить иностранному рекламному агентству и оно разместит рекламу в Facebook. При этом непосредственно проводок денежных между вами и Facebook не будет. Реклама тоже не всегда очевидно принадлежит какой-то компании, ведь закон не требует для всей рекламы указывать реквизиты», — пояснил Роман Янковский.

В Минцифры на момент сдачи материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о том, каких компаний в первую очередь коснутся новые правила, а также о возможных рисках и преимуществах для бизнеса.

Риски и преимущества для компаний

Самое сложное — не открыть филиал, а вести коммуникацию с государственными структурами в постоянном режиме, обратил внимание гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Он отметил, что многие компании и так ведут свою GR-деятельность в России, но через различные ассоциации, объединения, локальных лоббистов. Таким образом они достигают своих целей, но не тратят время на различную «бюрократическую коммуникацию», которая нужна для решения большого количества вопросов. С этой точки зрения у них сейчас выгодное положение.

«Все, что нужно им, они получают, все, что нужно государственным структурам, они могут игнорировать или, так скажем, тянуть с ответами»,

— сказал эксперт.

Щельцин убежден, что компании должны нести ответственность за свои действия. «Это не сегодня придумано. Простая модель, как со СМИ: за свои действия нужно отвечать. Конечно, нужно как минимум добиться постоянной коммуникации и решать эти вопросы», — полагает он.

Однако открывать представительства нужно не всем крупным компаниям, а тем, кто так или иначе формирует повестку, продолжил эксперт. У сервиса по обработке изображений может быть большая аудитория, но через него сложно распространить какой-то противоправный контент.

Основная проблема регулятора заключается в том, что «просит по мелочи», считает Арсений Щельцин. Он как «попрошайка» просит сделать что-то трансграничные компании, и запросы нередко «забываются». По мнению эксперта, лучше выстроить единую систему, через которую можно взаимодействовать по всем вопросам, и сразу предъявлять компаниям все необходимые требования.

Многие крупные технологические компании уже имеют свои представительства в России, отметил в свою очередь первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас в целом есть тренд на локализацию корпораций в важных для них регионах.

«В этом случае издержки на содержание офиса учитываются в общем бюджете компании на продвижение, которое обычно стоит намного дороже костов на аренду помещения и наем сотрудников. Несоответствие законодательным инициативам той страны, в которой находится компания, приводит к значительно большим издержкам», — пояснил он.

Для компаний преимущество будет в соблюдении законодательства, соглашается Роман Янковский из НИУ ВШЭ.

«Но недостатков тоже много, потому что получается дополнительный рычаг давления на них. Хотя обязательство компаний открывать представительства — это небольшой рычаг для российских властей, просто в силу того, что наличие представительства не гарантирует, что у компании будут в России активы, деньги, просто возможность юридически потребовать деньги у головной компании», — рассуждает эксперт.

Открытые представительства компаний в России не дают полной гарантии, что Роскомнадзор или кто-то еще сможет эту компанию оштрафовать и взыскать деньги, продолжил Янковский. Если, например, компания LinkedIn откроет представительство, счет в банке, и положит на него условно 100 рублей, а потом ее оштрафует Роскомнадзор — на счету денег не хватит. Роскомнадзор может попытаться исполнить это решение в зарубежных судах, но это может не сработать, учитывая, что это административные процедуры, а не гражданский спор. Такие решения с трудом исполняются за рубежом, и это часто связано с «политическими моментами». Крупные компании могут попросить защиты у себя дома, подытожил эксперт.

Формально представительство не является самостоятельным субъектом ответственности, и само его наличие не означает, что есть счета или имущество, на которые можно было бы наложить взыскание, подтвердил старший юрист юридической фирмы Digital Rights Center Владимир Ожерельев. Само открытие филиала при этом не требует больших ресурсов из-за простой процедуры аккредитации.

Однако, по мнению эксперта, компаниям проще будет соблюдать требования, чем игнорировать. В противном случае это может привести к политическому и экономическому конфликту между государством и иностранной компанией.

«Небольшие или маргинальные компании смогут обходить или игнорировать ограничения, предлагаемые законопроектом, но, поскольку он нацелен на крупных игроков, стоит ожидать его соблюдения компаниями, для которых принципиальна работа в рамках закона», — сказал эксперт.

Если смотреть на ситуацию с точки зрения налогов, сейчас подобные IT-компании уплачивают в России только НДС (на иностранные электронные услуги), налогом на прибыль их обложить невозможно, уточнила старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Минина. Если у IT-организаций будет представительство, они будут обязаны уплачивать в России и налог на прибыль, и иные соответствующие налоги.

«Если инициатива будет утверждена, открывать представительство будет обязанностью, а не возможностью. Соответственно, риски возникнут при «неприземлении». В части налоговой ответственности нарушителям будет грозить штраф за ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе (10% от полученных доходов), а также целый ряд иных штрафных санкций, связанных с нарушением налогового законодательства. В первую очередь это штраф за неуплату налога (в большинстве случаев — 20% от суммы неуплаченного налога)», — рассказала эксперт.

В Digital Rights Center уточнили, что наличие представительства действительно может позволить государству взимать налоги с головной компании. Но ответственность несет головная компания, а не представительство — это не отдельное юрлицо.