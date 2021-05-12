«Временный шок»: коронавирус отнял у россиян полтора года здоровой жизни

На фоне роста смертности на 18% россияне в среднем «потеряли» за пандемический 2020-й почти полтора года здоровой жизни, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании прогнозных данных Росстата (исследование есть у «Газеты.Ru»).

Реклама

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни — это расчетный индикатор, который показывает, в течение какого периода человек сможет обладать хорошим самочувствием и не страдать от хронических болезней.

Как показывает анализ, по итогам 2020 года «потеряли здоровые годы» жители абсолютного большинства российских регионов — 65 из 85.

close Пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza

«Несвоевременная диагностика, обострение хронических заболеваний, отложенные из-за пандемии плановые операции, не говоря уже о последствиях самого коронавируса, крайне негативно повлияли на общее самочувствие россиян. Также в результате локдауна население стало вести гораздо менее подвижный образ жизни», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В то же время исследование выявило 19 регионов, вопреки пандемии улучшивших прогнозные показатели. Эксперты объясняют это сокращением заболеваемости многими другими инфекционными и социально-значимыми болезнями: простудами (на 26% прошлой весной), острыми кишечными инфекциями (на 65%), острыми гепатитами (на 45%).

Результаты работы показывают, что при сохранении нынешних показателей здоровья и смертности средний российский мужчина еще за несколько лет до выхода на пенсию будет сталкиваться с проблемами со здоровьем. При доведении пенсионного возраста мужчин до 65 лет такой период составит около шести лет. Для средней россиянки зазор между прогнозируемой продолжительностью здоровой жизни и итоговым пенсионным возрастом в 60 лет будет меньше — около одного года, подсчитали аналитики сети FinExpertiza.

Окончание срока здоровой жизни не обязательно означает, что человек становится инвалидом или оказывается недееспособным. Однако в большинстве случаев у него появляются хронические заболевания, требующие постоянной поддерживающей терапии, говорят эксперты.

«Это могут быть болезни сердца, печени, почек, диабет, ревматоидный артрит, аутоимунные заболевания, бронхиальная астма и многие другие заболевания, которые не вычеркивают человека из экономической активности, но значительно осложняют его трудовую деятельность»,

— поясняет «Газете.Ru» член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

По сравнению со снижением ожидаемой продолжительности жизни в 2020-м году на 1,84 года за счет избыточной смертности, прямо и косвенно связанной с COVID-19, «падение ожидаемой продолжительности здоровой жизни на 1,4 года не кажется чем-то катастрофичным», обращает внимание заместитель заведующего Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Сергей Тимонин. Он указывает, что для оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ) используются две группы показателей – объективные (смертность от всех причин) и субъективные (самооценка здоровья населения), и важно соизмерять их вклад в показатель.

«В этом случае абсолютно необходимой является оценка того, какой вклад в снижении ОПЗЖ внесло повышение смертности, а какой — изменение самооценки здоровья россиян. Более того, субъективная оценка здоровья — слишком конъюнктурный показатель, чтобы из него можно было бы делать какие-либо серьезные выводы в «ковидный» год», — говорит «Газете.Ru» Сергей Тимонин.

Эксперты ожидают, что через несколько лет, когда снизится влияние «ковидного шока» на систему здравоохранения, показатель ожидаемой продолжительности жизни снова начнет расти. Особенно если власти будут больше внимания уделять предотвращению и борьбе с болезнями-«барьерами», такими как последствия употребления алкоголя, курения, некоторые инфекционные заболевания — ВИЧ и гепатиты, подчеркивает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она считает, что нагрузка на сферу здравоохранения и, как следствие, госбюджет в любом случае будет расти в ближайшие годы в связи со старением населения, нарастанием хронических заболеваний и т.д.

«Рост потребности в ресурсах здравоохранения независимо от ковида существует постоянно, и прогноз всех стран, что он скоро начнет расти по экспоненте. И все судорожно ищут, как формировать новые модели здравоохранения. Поэтому основной тренд — переход к профилактической медицине — связан именно с тем, что денег не хватает. Ковид — это временный шок, влияние которого должно затухать в течение двух-трех лет после окончания пандемии»,

— заключает Лариса Попович.