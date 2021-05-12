Потрясений не ожидается: о чем говорят прогнозы по спросу на нефть

Мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Это на 270 тыс. б/с меньше, чем прогнозировалось в апреле.

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Ожидаемый итог по первому кварталу 2021 года для Европы и развитых стран Америки теперь ниже более ранних прогнозов: по оценкам МЭА, в этот период спрос сократился на 320 тыс. б/с и на 515 тыс. б/с соответственно. Также на 630 тыс. б/с понижен прогноз для Индии на второй квартал — на фоне ухудшившийся ситуации с коронавирусом в стране.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в опубликованном накануне майском отчете, напротив, сохранила прогноз по спросу на нефть: рост ожидается на уровне 5,95 млн б/с, до 96,46 б/с.

Несмотря на сотрудничество МЭА и ОПЕК, их прогнозные значения не совпадают. Это связано с тем, что стратегия ОПЕК+ опирается на более оптимистичные параметры роста спроса на сырье, пояснила «Газете.Ru» доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. При этом эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что МЭА сохраняет оптимистичный взгляд на перспективы рынка. По его словам, понижение прогнозов МЭА по спросу связано с пересмотром данных за I и II кварталы.

«Оценка потребления во II полугодии осталась неизменной и предполагает уверенный рост. Аналитики агентства ожидают, что в дальнейшем либо страны ОПЕК+ ускорят увеличение добычи, либо мировые запасы нефти резко снизятся. Резких ценовых колебаний не ожидается», — сказал аналитик.

Галактионов добавил, что в краткосрочной перспективе ожидается существенное увеличение добычи странами ОПЕК+, которое должно компенсировать восстановление спроса. «Если траектория спроса во II квартале будет отличаться от прогнозной в худшую сторону, то цены на нефть могут резко снизиться в район $60-62 за баррель», — предполагает эксперт.

Понижение прогноза МЭА связано в первую очередь с развитием ситуации с COVID-19, считает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. В частности, были пересмотрены «вниз» прогнозы по ЕС, где ограничения сохраняются более длительное время, и Индии, где растет уровень заболеваемости.

«Однако в целом текущий пересмотр со стороны МЭА не является чем-то радикальными и не означает кардинальный пересмотр взглядов организации», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперты в целом полагают, что МЭА и ОПЕК придерживаются консервативного взгляда на восстановление мирового спроса на нефть, добавил Салихов. Прирост в 2021 году, вероятно, будет находиться в пределах 6-7 млн баррелей/сутки, а не 5-6: об этом свидетельствует и сохраняющийся достаточно высокий уровень цен. «Для мирового рынка более вероятным является более сильный положительный шок спроса в текущих условиях», — отметил Салихов.

«С точки зрения цен на нефть и интересов России больший риск представляет собой возможное увеличение предложения на мировом рынке. Потенциально это может быть связано как с разногласиями внутри ОПЕК+, так и с увеличением добычи Ираном в результате снятия санкционных ограничений в отношении его нефтяной промышленности. Однако вероятность резкого обвала цен является достаточно низкой»,

— полагает эксперт.

Прогнозы — вещь вероятностная, особенно краткосрочные, они конкурируют между собой, и нужно относиться к ним спокойно, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Среди глобальных факторов, которые сейчас влияют на рынок нефти, остается пандемия коронавируса, продолжил эксперт. Вакцинация идет не так быстро: где-то не хватает вакцин, а в России и некоторых других странах они есть, но население не хочет прививаться.

«Чем больше затягивается вакцинация, тем больше вероятность, что мы увидим отложенное восстановление спроса — скажем, на авиаперевозки, пока их полностью не разрешат. Авиаперевозки — это почти десятая часть мирового потребления нефти. И в этом плане нет ничего удивительного, что затягивается восстановление спроса»,

— сказал Митрахович.

Кроме того, есть риск развала ОПЕК+, обратил внимание эксперт. Участники объединения видят, что другие страны наращивают производство, не будучи связанными никакими обязательствами. Ярким примером может послужить Норвегия: за прошлый «ковидный» год, несмотря на все сложности, она нарастила добычу углеводородов на 6%. При этом она добывает в 4,5 раза больше нефти на душу населения, чем Россия.

«Шоков пока не ожидаем, если только случится что-то медицинское: новый штамм, перед которым будут бессильны все вакцины, новый локдаун. Или, например, случится война на Ближнем Востоке. Но это относительно маловероятный сценарий», — сказал эксперт.

Тамара Сафонова из РАНХиГС при этом указала, что экспорт российской нефти снижается. В 2020 году он сократился на 33,8 млн тонн, или на 13% — до 232,3 млн. тонн. За четыре месяца 2021 года объем экспорта составил 71,6 млн тонн против 86,4 млн тонн за аналогичный период в прошлом году. Потери составили 17%.

«То есть экспорт нефти из России снижается второй год более высокими темпами, чем нефтедобыча. Потери экспортного потенциала российского нефтяного сырья могут оказаться невосполнимыми на фоне интервенции углеводородов на внешние рынки странами, не входящими в ОПЕК+, а также глобальных инвестиций Евросоюза в развитие альтернативной энергетики», — подчеркнула Тамара Сафонова.

В Минэнерго на момент сдачи материала не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о прогнозах по мировому спросу на нефть и возможных рисках для России.