Европейский путь: Китаю предрекли убыль населения

Население Китая составило 1,41 млрд человек и скорее всего пройдет пик в 1,45 млрд в ближайшие несколько лет, после чего проявится необратимая убыль, пишет агентство Reuters. Убыль, по оценкам экспертов, уже началась. Коэффициент рождаемости в 2020 году составил 1,3 ребенка на женщину, в то время как для воспроизводства популяции необходимо иметь минимум двух детей в семье. Схожие показатели наблюдаются в стареющих развитых экономиках, таких как Италия или Япония — вот только китайцы как нация начали стареть раньше, чем достигли того же уровня благосостояния.

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По прогнозам, в Китае уже к 2032—2035 гг. окажется 300 млн неработающих пенсионеров — число, сопоставимое с населением США. Корень проблемы лежит в демографической политике, которую в народной республике проводили с 1970-х годов до середины 2000-х: «Одна семья — один ребенок», с исключениями для сельской местности и малых народов. С 2000-х годов власти пытаются перейти на политику «Одна семья — двое детей», но в силу вступили уже естественные факторы, говорит профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Китай стал урбанизированной страной, и городское население не хочет иметь больше одного-двух детей, и здесь уже никакое регулирование не поможет. Не исключено, что в ближайшее время страна перейдет на какие-то стимулирующие меры, доплаты за рождение второго или третьего ребенка», — считает он.

Несмотря на то что меры по ограничению рождаемости действовали несколько десятилетий, последствия начали остро ощущаться лишь недавно благодаря нескольким факторам. Один из них — мощная внутренняя миграция населения из села в город, которая обеспечивала фабрикам дешевую неквалифицированную рабочую силу.

«С 1978 по 2020 год доля городского населения в стране возросла с 17,92% до 60,6%. Этот процесс продолжается, хотя правительство Китая проводит активную политику по сохранению населения в малых городах и селах — строит жилье, вводит ограничения для проживания в мегаполисах (Пекине, Шанхае), создает рабочие места», — поясняет «Газете.Ru» директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

Была в это время еще одна невидимая движущая сила — «незаконные» девочки. В китайских традициях продолжателем рода может быть только мужчина, а женщины например, даже не имеют права заботиться о могилах предков. В каких-то семьях предпочитали избавиться от девочек еще до их рождения, так что в отдельных провинциях рождалось 120 мальчиков на 100 девочек, отмечает в свою очередь Маслов. Семьи побогаче чаще просто платили штраф за второго ребенка и полностью оплачивали ему образование и медицинскую страховку. Те же, кто не имел доступа к качественной медпомощи и не мог позволить себе штраф, платную школу и медицину, просто скрывали своих дочерей.

«Очень многие семьи рожали до первого мальчика, не регистрируя девочек, и эти девочки не учитывались ни в каких реестрах, на них через Госкомстат не планировались, например, места в школах, университетах. Но они существовали и были той рабочей силой, которая занимала места на кустарных производствах, в ресторанах, т.е. они закрывали целый ряд проблем»,

— комментирует Алексей Маслов из НИУ ВШЭ.

Теперь, когда демографические проблемы стало невозможно заметать под ковер, Китай думает, как компенсировать уменьшение численности трудоспособного населения и как прокормить растущее число пенсионеров. Властям придется смириться с тем, что немалая часть госбюджета будет идти на содержание пожилых, но как минимум с нехваткой рабочих рук что-то сделать можно. Пекин нашел ответ на эту проблему в технологиях — и переносе «простых» производств в другие страны.

В Китае в последние годы заметно подорожала рабочая сила, и, как следствие, размещать «дешевые» производства в стране просто невыгодно. Это один из факторов, которые сейчас сглаживают последствия старения населения,

говорит эксперт.

«Последние пять лет Китай активно внедряет в экономику цифровые технологии и автоматизирует производство. Эти технологии позволяют Китаю снизить трудоемкость производственных процессов, повысить эффективность и снизить зависимость от низкоквалифицированных кадров», — подтверждает Вилен Вардапетян.

Именно поэтому Китай на протяжении нескольких лет создавал рабочие места в университетах для подготовки высококвалифицированных технологических работников, а также внедрял программы профпереподготовки. В ближайшие годы в стране будет скорее наблюдаться конкурентная борьба между квалифицированными современными кадрами и неквалифицированным ручным трудом, нежели нехватка рабочих рук, считает эксперт.

Помогла Пекину и пандемия, которая отложила проблему трансформации производств еще на несколько лет: конкуренцию в молодой дешевой силе Китаю долгое время составляла Индия, которая сейчас особенно страдает от COVID-19. По мнению Алексея Маслова, у Китая есть около 10 лет на осуществление реформ, связанных с применением искусственного интеллекта и робототехники.

Перемещение же производства дает жизнь таким странам, как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бразилия, Аргентина.

«По сути, со стороны китайцев идет супервайзерство, Китай вкладывает деньги в переоборудование производств, в переобучение персонала, производство идет по китайским технологиям и продукция потом расходится по всему миру. Так что по сути дела то, что сейчас происходит в Китае, приведет к перераспределению трудовых ресурсов в мире»,

— заключает Алексей Маслов.