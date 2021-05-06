«Неотъемлемая часть жизни»: как онлайн-ритейлеры навязали конкуренцию магазинам

В этом году в рейтинге «Ромира» по индексу заметности среди магазинов электроники и бытовой техники лидируют бренды «Эльдорадо» (знают 95% респондентов) и »М.Видео» (95%, входит в один холдинг с «Эльдорадо»), а замыкает тройку лидеров «Связной» с результатом 90%. В пятерке лидеров присутствуют также Ozon и DNS — их знают 89% и 87% опрошенных респондентов соответственно.

Реклама

Как отмечают составители рейтинга, наиболее экономически активное население — люди до 45 лет — лучше узнают все бренды, самая низкая осведомленность — среди пенсионеров. А представители молодого поколения (18-24 лет) чаще оказываются знакомыми с DNS (93%) и AliExpress (90%).

Лидером по индексу доверия, который отражает уверенность потребителей в силе и честности бренда, у россиян стали «М.Видео» (89%), Ozon (85%) и DNS (84%).

«Доверие — одна из важнейших составляющих капитала бренда, на базе которого строятся долгосрочные отношения с потребителем. Результаты нашего исследования отражают общую динамику и вектор движения рынка», — комментирует результаты исследования директор по развитию и инновационным продуктам «Ромира» Денис Жильцов.

В рейтингах прошлых лет «М.Видео» и «Эльдорадо» также находились в лидерах по заметности, за ними высокие места занимали «Евросеть» (переформатирована под марку «Связной»), «Техносила» и «Медиа Маркт» («Медиа Маркт» ушел из России, а магазины поглощены DNS).

«Неотъемлемая часть жизни»

Еще 10 лет назад рынок онлайн-торговли оценивался в 176 млрд рублей. По итогам 2020 года, по оценке АКИТ, рынок онлайн-торговли в России вырос в 1,6 раза, до 3,221 трлн рублей. В 2021 году рынок увеличится до 4,107 трлн рублей, прогнозирует ассоциация.

«Онлайн-торговля стала неотъемлемой частью жизни», заявили «Газете.Ru» в пресс-службе «AliExpress Россия». Это подстегнуло развитие не только маркетплейсов: пандемийный год вызвал резкий рост выручки онлайн-сегмента традиционных ритейлеров, свидетельствует их отчетность.

Так, с 2012-го к 2017 году у «М.Видео» доля онлайн-продаж выросла с 1,5% до 15%, в 2019-м — до 33%, а в 2020-м составила 60% (или 300 млрд руб. из 505 млрд общих продаж), согласно годовому отчету «М.Видео-Эльдорадо».

Также почти в 2 раза в 2020 году, по сравнению с 2019-м, выросла доля онлайн-продаж у DNS, и составила около 26%, о чем сообщил совладелец и директор по развитию сети DNS Сергей Мещанюк. При этом общая выручка DNS составила 514,3 млрд (с НДС), по поводу чего Мещанюк заявил, что теперь «DNS — лидер российского рынка бытовой техники и электроники».

Взрывной рост продемонстрировали и онлайн-ритейлеры и маркетплейсы из индекса «Ромира». Так, GMV (совокупный объем оборота товаров) Ozon за 2020 год достиг 197,4 млрд руб. Доля маркетплейса в GMV достигла 47,8% по сравнению с 17,4% в 2019 году.

Также в этом году «AliExpress Россия» впервые раскрыл финансовые показатели: он стал самым посещаемым в России маркетплейсом (по данным Mediascope) с оборотом в 229,3 млрд рублей без учета услуг. Оборот товаров из России за этот период составил около 54,9 млрд рублей и прирост год к году на 151%.

«Наблюдаем стабильный рост»

Как пояснили «Газете.Ru» участники рынка, во время изоляции произошли серьезные изменения в структуре спроса и закрепилась привычка россиян покупать онлайн различные товары, от товаров первой необходимости до электроники, одежды, лекарств и еды.

«Пандемия оказала влияние на оборот и скорость доставки в первые месяцы 2020 года и спровоцировала глобальный рост российского e-comm рынка. После отмены самоизоляции мы не заметили падения интереса к онлайн-шоппингу, а, наоборот, продолжаем наблюдать стабильный рост»,

— заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «AliExpress Россия».

Чтобы покупатели возвращались и больше доверяли бренду, в AliExpress расширили ассортимент, предлагая доставку продуктов и лекарств, сделали доставку в сеть постаматов, совместные программы лояльности с соцсетями и новые сценарии пользования (групповые закупки).

В Ozon пояснили «Газете.Ru», что изоляция заставила покупателей оценить главное преимущество мультикатегорийных онлайн-площадок — широкий ассортимент товаров.

«Если первые заказы новые пользователи формировали из того, что им было необходимо в условиях самоизоляции, то повторные расширялись товарами других категорий. Пользователи стали выбирать сразу все необходимое в одном месте — это удобно, например, при сборе ребенка к школе в сентябре или подготовке к дачному сезону весной», — рассказали в пресс-службе Ozon.

В Ozon также делают ставку на программы лояльности — подписку и кэшбэк, а также на бесконтактную доставку, т.к. считают, что «быстрый и безопасный сервис также формирует доверие к бренду».