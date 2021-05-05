Решение под ключ: банки начали повышать ставки по вкладам

Российские банки улучшают условия для вкладчиков, повышая ставки по вкладам. По данным «РИА Новости», в среднем ставки подняли на 0,2 — 1,5 процента.

Уже изменили условия по своим продуктам Промсвязьбанк, «Почта Банк», ПСБ и банк «Открытие».

«Почта Банк» повышает ставки по всей базовой линейке. Банковская пресс-служба сообщила, что на год ставка выросла на четверть процентного пункта, а на полтора года – на 0,35 пп. Московский кредитный банк (МКБ) предлагает клиентам начислить проценты на остаток средств по картам при зачислении заработной платы.

Связано это с повышением в конце апреля ключевой ставки – Центробанк РФ решил поднять ее на 0,5 пп — до 5% годовых. В последний раз столь резкое повышение происходило только в декабре 2014 года, тогда ЦБ увеличил ставку на 6,5 пп.

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В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ставку на 25 пунктов. Причин несколько, главная из них — активное восстановление российской экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее оценке, экономика страны вернется к доковидному уровню 2019 года — во втором полугодии 2021-го.

При растущей экономике неизбежен рост инфляции, считает Центробанк. «Ускорение роста цен видно, что называется, невооруженным глазом. Причем по широкому кругу товаров и услуг», — отметила Набиуллина.

Глава регулятора также подчеркнула, что мягкая ДКП помогла успешно преодолеть коронавирусный кризис.

Тогда же она заявила, что повышение ключевой ставки увеличит и банковские ставки по вкладам. До недавнего времени они не приносили дохода, указывали специалисты. На середину апреля в десяти крупнейших банках России максимальная ставка по депозитам для физических лиц составила 4,7% при инфляции в 5,8%.

Набиуллина также заявила, что впервые ЦБ может дать прогноз про средней ключевой ставке и ее дальнейшим изменениям. До конца года она может вырасти до 5,4%, в 2022 году – до 5,3-6,3%. Наконец, в 2023 году – 5-6% годовых.

В целом можно сказать, подытожила она, что в России стремительно восстанавливается экономическая активность. Возрождается из пепла сектор услуг населению, растет инвестиционный спрос, снижается уровень безработицы.

При этом повышение ключевой ставки может негативно сказаться на ставках по кредитам, заявил ранее «Газете.Ru» первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По мнению ряда экспертов, резкое повышение ЦБ ключевой ставки связано с попытками властей РФ защититься от западных санкций. В целом для бизнеса повышение ключевой ставки – не лучшая новость. Однако таким образом регулятор пытается сбить инфляцию, которая тоже для предпринимателей – не лучший вариант.