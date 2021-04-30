Смена контингента: почему пассажиры «эконома» стали чаще летать «бизнесом»

Международная авиация наблюдает за новым трендом, который принесла пандемия: авиапассажиры, обычно путешествовавшие эконом-классом, стали гораздо чаще летать классами повышенной комфортности, пишет Bloomberg.

«Авиаперевозчики от Deutsche Lufthansa до Virgin Atlantic Airways начинают задумываться о том, вернется ли к докризисной их привычная бизнес-модель. Как минимум в течение ближайших нескольких лет в продаже будет достаточно мест в бизнес- и первом классе, доступных массовой публике — за деньги, по программам лояльности, или за то, и другое»,

— считают аналитики агентства Bloomberg.

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивает прошлогодний убыток отрасли в $126,4 млрд, а с учетом сниженного пассажиропотока в 2021-м к концу года суммарные кризисные убытки авиакомпаний прогнозируются на уровне $174 млрд. Стремясь сократить «минус», перевозчики готовы подстраиваться под тех клиентов, какие есть: завлекать их скидками на более дорогие места, или возможностью обменять эконом на бизнес, потратив баллы в программах лояльности.

«Люди стали в целом реже путешествовать, поэтому один раз потратить чуть больше денег на лакшери кажется разумным. Это одна из возможных причин, — заметил в разговоре с «Газетой.ру» основатель агрегатора туров и авиабилетов «Самокатус» Данис Сахабутдинов. — Другая может быть в том, что за рубеж сейчас летают более обеспеченные люди. Цифр подтверждающих это, к сожалению, нет, но опыт последних месяцев говорит именно об этом», — говорит эксперт.

Туристы потеснили белые воротнички в бизнес-классе

«Я лично считаю, что сегмент бизнес путешествий просел. Мы видим зарождение рынка премиального туризма. Люди накопили много денег за последнее время. Они будут баловать себя»,

— заявил исполнительный директор Virgin Atlantic Шай Вейс агентству Bloomberg.

И это не только мировая тенденция — в российском сегменте также наблюдается серьезное падение в дорогом сегменте, говорят участники отрасли. И восстанавливаться спрос на него будет долго.

«Сейчас на основании данных нескольких тысяч клиентов по первому кварталу мы видим, что активность корпоративных клиентов ниже на 25%, чем в аналогичные доковидные периоды. Мы все еще не испытываем оптимизма относительно сроков восстановления всего рынка командировок, этот процесс может занять несколько лет», — прокомментировала руководитель «Туту Командировок» Наталья Погиблева.

Пока реализуется отложенный спрос на путешествия к родным и на отдых, что заставляет бизнес-поездки потесниться: авиакомпании все реже придерживают часть очень дорогих билетов в надежде на бизнесменов, которым потребуется в последнюю минуту куда-то полететь, и предпочитают распродать все и как можно скорее.

Эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию с мировым кризисом 10-летней давности, когда также снизилось количество бизнес-путешественников. Тогда перевозчики наполняли первый класс за счет снижения цен на 15-20%, что многие европейские и американские перевозчики делают и сейчас. Российские, по крайней мере, не повышают цены.

«Билеты в бизнес по России подешевели на 2%, в США аж на 20%, а в Турцию подорожали на 4%, но это даже меньше официальной инфляции», — прокомментировали «Газете.ру» в Aviasales.

Путешественники готовы доплачивать за комфорт и социальное дистанцирование

По данным Aviasales, в России с 2019 года к 2021 вырос спрос на билеты бизнес-класса по основным открытым туристическим направлениям: на 127% — в Турцию, на 150% — в ОАЭ, на 296% — в Египет, на 339% — на Мальдивы, на 236% — в Кению, на 115% — в Мексику.

Турагентства также подтверждают спрос на более комфортные — и более безопасные с точки зрения социальной дистанции — авиапутешествия. В Tez Tour отметили рост числа перелетов бизнес-классом у клиентов компании на зарубежных направлениях.

«В текущей ситуации существенно ограниченного выбора стран для отдыха у наших соотечественников в TEZ TOUR фиксируют рост числа клиентов, бронирующих авиаперелет бизнес-классом на зарубежных направлениях. С высокой долей вероятности это происходит из-за перераспределения спроса со стран, с которыми авиасообщение на данный момент не возобновлено», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе тургентства.

Однако Данис Сахабутдинов из «Самокатуса» считает, что к трактовке статистики нужно подходить с долей скепсиса, поскольку из-за пандемийного удара по рынку возможны нетипичные ситуации, например, когда предложение слишком сократилось, а потому население раскупает все имеющиеся билеты.

«Из-за роста спроса при условии недостатка предложения, возникают сильные перекосы: билеты в эконом дорожают первыми, и переплата за бизнес-класс часто становится не такой уж большой. Это стимулирует выбрать именно бизнес», — считает он.