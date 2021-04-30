На ремонт и технику: россияне набрали потребкредитов на рекордную сумму

Российские банки в марте выдали потребительских кредитов на 340,6 млрд рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Это максимальный показатель за два года. По сравнению с мартом прошлого года объем выданных кредитов вырос на 41%. При этом средняя сумма выданных кредитов оказалась рекордной — почти 308 тыс. рублей.

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«Мы отмечаем рекордно высокую среднюю сумму выдаваемого потребительского кредита, в марте она составила почти 308 тыс. рублей. В 2020 году средний чек составлял 250 тыс. рублей, что на 23% ниже текущих показателей», — цитирует ТАСС гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина.

По его словам, это связано с кредитной политикой банков: они стремятся выполнить свои бизнес-планы. Кроме того, средняя сумма потребительского кредита выросла на фоне изменения структуры выдач: это выражается в замедлении активности в сфере POS-кредитования (кредиты, выдаваемые непосредственно в торговых точках).

В ЦБ на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать данные сообщили, что в марте из-за возросшей потребительской активности ускорился рост необеспеченного потребительского кредитования (такие кредиты выдаются без залога). Прирост портфеля составил 1,9% после 1% в феврале, что соответствует докризисному уровню. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора», отметили в пресс-службе.

В первом квартале 2021 года у Сбербанка портфель кредитов физических лиц вырос на 3,9% до 9 674 млрд рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе со ссылкой на директора дивизиона «Занять и сберегать» банка Сергея Широкова.

«Потребительские кредиты в Сбербанке не являются целевыми. В ходе исследований основными причинами (для оформления кредита. — «Газета.Ru») клиенты Сбербанка называли: ремонт, отпуск, покупка крупной бытовой техники», — приводит его слова пресс-служба Сбербанка.

В ВТБ «Газете.Ru» сообщили, что потребительские кредиты пользуются наибольшим спросом среди других розничных сегментов. За первый квартал банк выдал более 346 тыс. кредитов наличными на сумму около 306 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в том же квартале в 2020 году, и примерно на четверть выше показателей «высокого сезона» в четвертом квартале прошлого года. Портфель кредитов наличными в первом квартале этого года вырос на 6% и превысил 1,5 трлн рублей.

«Нецелевые займы остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Другие крупные банки — Альфа банк, Газпромбанк, Россельхозбанк — на момент сдачи материала не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Почему россияне берут больше кредитов

Предыдущий год был кризисным и не слишком располагал к покупкам – россияне экономили деньги и откладывали приобретение товаров длительного пользования до лучших времен, рассказывает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

«Обычно после завершения острого кризисного периода формируется отложенный спрос. Объем кредитования растет, когда люди начинают возвращаться к своему привычному докризисному потреблению», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом он отметил, что в начале года стала серьезно разгоняться инфляция: цены росли во всем мире, а в России многие товары с высокой импортной составляющей дополнительно подорожали из-за ослабления рубля. В связи с ростом инфляции ЦБ начал повышать ключевую ставку (в апреле она выросла с 4,5% до 5%), что привело к увеличению банковских кредитных ставок.

«Многие поспешили взять потребительские кредиты по относительно приемлемым ставкам до их очередного повышения. Причем россияне часто грешат тем, что несмотря на сократившиеся доходы стараются поддерживать привычный уровень жизни за счет кредитования, и очень часто потребительские займы берут для покрытия повседневных нужд – на покупку бытовой техники, гаджетов, отдых, ремонт в квартире», — пояснил Микаелян.

Рост выдачи потребительских кредитов может быть связан с ожиданием повышения ставок, соглашается аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

«Повышение ключевой ставки Центрального банка уже произошло, поэтому клиенты стремятся взять кредиты по более низким ставкам до того, как банки начнут повышать их», — сказал Дахтлер «Газете.Ru».

Однако, по мнению эксперта, рост выдач в марте прежде всего связан с сезонным фактором: в январе и феврале, как правило, невысокая динамика.

У россиян действительно возникло большое количество отложенных покупок, говорит директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он отметил, что реальные доходы по сравнению с 2013 годом сократились более чем на 10%, а по сравнению с 2020 годом – на 3,5%.

При этом в СМИ происходит «затухание» темы пандемии, и россияне воспринимают это как хороший сигнал: что можно брать кредиты и решать проблемы, которые накопились.

«С моей точки зрения, эта оценка ложная. Потому что для того, чтобы начался рост, нужны инвестиции. А с инвестициями у нас все плохо и будет еще хуже», — заявил Солодков «Газете.Ru».

Эксперт также отметил, что потребительский кредит – это самый простой продукт с точки зрения банка, поскольку не нужно оформлять никаких документов, залогов. С другой стороны, по нему более высокие процентные ставки: если что-то случится, банк не сможет взять ничего взамен. И, как правило, когда растет задолженность, растут и ставки по кредитам. По мнению Василия Солодкова, этого можно ожидать в ближайшее время, особенно учитывая, что ЦБ поднял ключевую ставку.

Тенденция роста объемов потребительского кредитования просматривалась еще с конца 2020 — начала 2021 года, отмечает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его словам, уже тогда было понятно, что с третьего-четвертого квартала нынешнего года количество выданных кредитов будет выше, чем в прошлом году.

«Сейчас мы видим, что прогнозы сбылись. Экономика и банковский сектор демонстрируют восстановление на фоне выхода из фазы жестких ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса», — считает эксперт.

Какая у россиян долговая нагрузка

За последний год средний показатель долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам и доходов заемщика) вырос до 25,6%, сообщило ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 2,36 п.п. больше, чем было год назад — 23,27% (данные сравнивались на 1 апреля 2020 и 2021 года).

Больше всего закредитовано население в Амурской (32,41%) и Кировской (30,43%) областях, Республике Коми (30%), в Новгородской области (29,75%) и Красноярском крае (29,71%). Самые низкие показатели долговой нагрузки в Москве (22,11%) и Московской области (22,67%), Смоленской (23,14%) и Брянской (23,15%) областях, а также в Санкт-Петербурге (23,3%).

Во многом рост уровня долговой нагрузки связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан, отмечал гендиректор НБКИ Александр Викулин.