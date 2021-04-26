«Дивиденды «Роснефти» за 2020 год стали приятным сюрпризом для рынка»

В отчете аналитики «Атон» говорят, что позитивно смотрят на российский нефтегазовый сектор, отмечая более сильное, чем предполагалось, восстановление цен на нефть (Urals +50% с начала года) и ожидаемый рост добычи нефти год к году.

В ИК подчеркивают, что о преодолении пандемии коронавируса в мире говорить еще рано.

По мнению аналитиков, базовый сценарий предполагает, что основные ограничения будут постепенно сняты к концу 2021 года, а восстановление мировой экономики соответственно будет способствовать снижению запасов, что естественно будет провоцировать рост спроса на энергоносители.

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«Роснефть» оправдала ожидания

Самое серьезное повышение в отрасли в вышедшем в понедельник отчете ИК — у «Роснефти», целевая цена по которой была повышена на 21% до $9,8/ГДР.

При этом акции «Роснефти» имеют потенциал роста в 39% от текущих значений.

Аналитики ИК также признают, что добавление акций «Роснефти» в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в декабре 2020 года полностью себя оправдало, поскольку акции компании показали самый существенный рост среди компаний нефтегазового сектора РФ.

Более того, «Атон» ожидает продолжения сильного роста ценных бумаг «Роснефти» в 2021 году по причине уникальной комбинации возможностей роста добычи благодаря «Восток Ойл» и дивидендной доходности.

Значение «Восток Ойл» для инвесторов

Как всегда теперь, когда речь идет о «Роснефти», инвесторы упоминают «Восток Ойл». Как известно, углеродный след этого проекта составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам.

«Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень.

В то время как данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 кг СО2 на баррель добычи», - говорил в конце февраля Брайан Маклеод, вице-президент НК по промышленной безопасности, охране труда и экологии, на презентации Плана «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года.

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, говорил в интервью «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.

Роль ESG

Интересен «Восток Ойл» и с точки зрения ESG.

Именно эта концепция сейчас является основополагающей для большинства инвесторов.

«Как грибы после дождя растут фонды ESG, да и крупнейшие мировые управляющие компании такие как BlackRock, также в своих инвестициях опираются на принцип ESG», — отмечал инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Компаниям присваиваются рейтинги ESG, а наиболее продвинутые получают премию к капитализации», — подчеркивал аналитик.

Консервативная оценка «Восток Ойл»

В свою очередь, «Атон» оценивал NPV (чистую приведенную стоимость) Восток Ойл в $69,7 млрд на консервативных макро предпосылках и пока добавляет только 25% стоимости проекта в оценку Роснефти (+$1,6/ГДР), но ждет новых сделок по продаже, чтобы повысить оценку.

Что же касается дивидендов «Роснефти» за 2020 год, то они явились приятным сюрпризом для рынка, констатировали аналитики ИК.

Кроме того, «Атон» ожидает дивидендную доходность в 9% за 2021 год и 10% за 2022 год.

В этом году аналитики прогнозируют цену на нефть в диапазоне $60-70 за баррель в 2021 году с долгосрочным прогнозом в $60 за баррель.

При этом пик спроса может быть достигнут в 2025-2030 года в объеме 103 млн барр./сут.

Восстановление же добычи сланцевым сектором США после сокрушительного удара, который нанес отрасли прошлый год – многие компании просто не смогли его перенести, будет медленным с учетом списания $300 млрд активов (по оценке Deloitte) в 2020 году.