Клон «Жука»: Volkswagen натолкнулся на Великую Стену

Новый электромобиль Ora Punk Cat был показан на этой неделе концерном Great Wall в рамках международного автомобильного салона в Шанхае. Автомобиль сразу же привлек интерес юридического отдела Volkswagen своим сходством с классическим хетчбэком Beetle, который в России более известен под наименованием «Жук».

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Иностранные журналисты обратили внимание на сходство двух моделей и обратились за комментариями в Volkswagen.

«Мы проверяем этот вопрос на предмет любых нарушений прав на полезную модель (патент) или дизайн Volkswagen AG и оставляем за собой право предпринять любые необходимые юридические шаги»,

— сообщили изданию Carscoops в немецком концерне.

В случае выявления элементов заимствования промышленного дизайн, Volkswagen намерен обратиться в местный суд, чтобы не допустить его тиражирования.

Впрочем, если экстерьер Punk Cat за редким исключением (четыре двери вместо двух) повторяет оригинал, то технически китайский «Жук» имеет совершено иную концепцию. Прежде всего, в движение китайская новинка приводится с помощью электромотора, получающего энергию от литий-железофосфатного аккумулятором мощностью 48 кВт/ч, электрокар также может быть оснащен литиевыми накопителями тока мощностью 59 кВт/ч.

В первом случае его дальность хода составит 400 км, во втором — 500 км.

Предполагаемая базовая цена электромобиля составит 104 тыс. юаней ($15,8 тыс.), максимальная — до 144 тыс. юаней ($21,8 тыс.). Несмотря на то, что Punk Cat позиционируется китайским брендом, как концепт, фактически это уже предсерийный прототип, готовый к массовому производству. И если немецкий концерн хочет предупредить массовое тиражирование собственного патентованного дизайна, то им придется поторопиться, поскольку уже до конце 2021 года Great Wall намерен вывести Punk Cat на местный рынок.

Если копирование «Жука» можно было бы списать на административную оплошность или ошибку менеджмента Great Wall, то вторая новинка концерна на автосалоне окончательно снимает вопросы в недобросовестной мотивации китайцев. Так, передняя часть четырехдверного фастбэка Ora Lightning Cat выполнена в стилистике Porsche 911.

Хотя сам дизайн Lightning Cat представляет в большей мере эклектичные заимствования отдельных блоков и элементов, но в целом образ Porsche в китайском электрокаре угадывается довольно легко.

Считается, что эпоха массового клонирования чужих автомобилей в китайском автопроме давно закончилась. Однако дизайнерские заимствования все еще часто встречаются. Так, компания Tesla Илона Маска столкнулась в прошлом году с тем, что маленькая фирма Youxia из Шанхая скопировала электрокар Tesla Model S. Три года назад китайская компания Weikerui практически без изменений воспроизвела электрокар Volkswagen e-Up, сообщает CarNewsChina.

Добиться иностранцам запрета на использование их дизайна или компенсации в китайских судах практически невозможно, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он подчеркивает, что иногда случаются исключения, но, как правило, местное правосудие встает на сторону национального бизнеса.

«До 2015 года клонирование автомобилей китайцами встречалось довольно часто, потом они стали от этого уходить. Стали чаще нанимать иностранных дизайнеров, смотреть на лучшие образцы дизайна и создавать собственные решения.

Последние года 2-3 прямо такого прямого копирования я уже давно не видел.

Great Wall — довольно солидная компания, очень странно, что они так поступили», — сказал в разговоре с «Газетой.Ru» Сергей Бургазлиев.

В Китае практически не существует понятия авторского права, а копирование чего либо глубоко укоренено в ментальности китайской нации, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«У китайцев на уровне психологии считается, что, если я позаимствовал какую-то хорошую идею или образ у своего соседа, то это даже хорошо», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» эксперт «Автостата».

Моржаретто подчеркивает, что часто иностранные автокомпании улаживают споры о плагиате с китайскими фирмами до судов, поскольку боятся крупных скандалов. Китайский авторынок представляет огромный интерес для автобизнеса, поэтому иногда крупные игроки готовы мириться с китайскими клонами, не желая попасть под гнев местных властей.