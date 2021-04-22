ВНЖ за инвестиции: кого привлекут «золотые визы» России

Законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов одобрен правительством, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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«Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал », — сказал министр (цитата по ТАСС).

Как уточнил Решетников, что главный вопрос, который обсуждался в кабмине, — это минимальный порог по инвестициям для получения ВНЖ. Пока рассматривается цифра в 30 млн рублей.

«Эти 30 млн рублей инвестор должен вложить двумя путями: либо он создает компанию и вкладывает туда. Здесь очень важно, чтобы эти 30 млн рублей пошли в основные фонды, создали рабочие места. Кстати, еще один из параметров, который обсуждается, это создание рабочих мест», — сообщил министр.

Второй механизм для получения вида на жительства — это вложения в российскую недвижимость в том же размере, добавил Максим Решетников.

Как предлагало в своем проекте Минэкономразвития, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей. Еще один сценарий рассчитан на учредителей иностранных юрлиц, доля вклада которых в уставный капитал российского юрлица, ведущего бизнес в России не менее трех лет, должна быть не менее 50 млн рублей.

Для получения ВНЖ придется собрать довольно внушительный пакет документов, доказывающих инвестирование, а также сдать экзамен по русскому языку и пройти медобследование. Требований подтверждать легальное происхождение средств в законопроекте нет.

Кто будет покупать российские «золотые паспорта»

В Минэкономразвития ранее заявляли, что российские золотые визы могут быть востребованы у граждан «сложных юрисдикций», таких как страны Ближнего Востока и Африки.

Как рассказали «Газете.Ru» эксперты, скорее всего приобретать российские «золотые визы» будут люди, цель которых открыть небольшой бизнес или легализовать уже существующий бизнес в России — или платить меньше налогов на дивиденды, чем у себя на родине.

Получать ВНЖ через инвестиции в первую очередь будут не очень крупные предприниматели, в частности связанные с сельхозпроизводством, считает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Таких бизнесменов привлечет ресурс земли, недорогой рабочей силы и низкой себестоимости производства, что позволит им снизить финансовую нагрузку и производить свою продукцию на территории России, где налоговое бремя ниже, чем в Европе, говорит Агван Микаелян.

«Также «золотые визы» могут быть интересны обеспеченным людям из ближнего зарубежья и стран СНГ, которые так или иначе ведут бизнес в России. Среди инвесторов из стран дальнего зарубежья предложение вряд ли будет пользоваться спросом. Крупные инвестиции приходят в Россию на уровне компаний — в сырьевую промышленность, переработку, машиностроение, но не со стороны физических лиц»,

— рассуждает эксперт.

Программой могут также воспользоваться те иностранцы, у кого уже есть бизнес в стране и кто желает получить российский ВНЖ, чтобы снизить угрозу признания нелегалом, особенно учитывая активизацию деятельности МВД РФ в направлении депортации иностранцев-нелегалов, полагает начальник отдела консультирования «БКС Мир инвестиций» Антон Калинин. Этот закон может стать для них «шлюзом».

«В совокупности данные действия могут быть восприняты положительно, как установка такого не затвора, но шлюза, который бы позволил уменьшить отток денежных средств в бывшие союзные республики, предоставив иностранным гражданам возможность легализовать, в положительном смысле этого слова, денежные средства в РФ, их деятельность, бизнес, направив такие денежные средства на развитие экономики РФ», — комментирует Антон Калинин.

В Россию «золотые визы» будут привлекать иностранцев, заинтересованных в защите дивидендов, говорит в свою очередь руководитель налоговой практики «Зарцын и партнеры» Николай Андреев.

«При наличии соглашения об избежании двойного налогообложения с соответствующим государством иностранный инвестор — российский резидент может сэкономить на налогах. То есть, по сути, высокий размер инвестиции не столь важен: это плата за снижение налогов на дивиденды»,

— поясняет Николай Андреев.

Кроме того, большой вопрос, насколько чувствительным будет вклад этих инвесторов в такую крупную развивающуюся экономику, говорят эксперты. Чаще всего «золотые паспорта» выдают небольшие государства-офшоры, которые предоставляют обладателям возможность безвизовых путешествий в десятки стран. Из сравнительно крупных экономик эту схему использует только Турция.

Причина в том, что идея золотых паспортов внешне красивая, но реально может быть полезна для относительно небольшой экономики, обращает внимание директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Важны не столько стартовые инвестиции, сколько то, какие инвестиции и расходы будут в последующем — на развитие бизнеса, связанные с проживанием (например, отдыхом).

«Такой механизм может сработать хоть как-то заметно, если имеются другие благоприятные условия для развития бизнеса, регулярного отдыха, вообще экономической активности.

В противном случае, особенно для крупной экономики, это скорее может создать вероятность конфликтов, как внешних, так и внутренних, связанных с «проблемными» случаями «приобретения» гражданства»,

— говорит Александр Данильцев.

По мнению директора Института торговой политики НИУ ВШЭ, маловероятно, что таким механизмом воспользуются лучшие интеллектуалы, профессионалы, моральные лидеры и т.п. «Для таких людей такой механизм просто излишен», — указывает Александр Данильцев.

Зарубежный опыт

Чтобы ответить на вопрос в том, что за инвесторов привлечет такая виза, достаточно посмотреть на опыт стран, где этот механизм уже действует.

«Раньше, например, Кипр и Мальта активно раздавали «золотые паспорта», пока Европейская комиссия не попыталась это ограничить: инвесторы получали слишком большие, по мнению европейских чиновников, права и возможности за сравнительно небольшие деньги», — говорит Николай Андреев.

На Кипре программа приостановлена, но в списке остаются Мальта, Австрия, карибские Сент-Киттс и Невис, Гренада, Доминика, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, а также Турция и Черногория. Как правило, для получения паспорта требуются инвестиции около 150-250 тысяч долларов в недвижимость, бизнес или государственные фонды, а поднять шансы на успех можно с помощью благотворительности или покупки машин, яхт и т.д.

Как пишет The Guardian, в большинстве этих стран схему с получением «золотых паспортов» лоббировала и помогала реализовать международная консалтинговая компания Henley & Partners. В руки журналистов попали конфиденциальные данные о клиентах компании, которые слил один из сотрудников фирмы. Большинство из них не имеют никаких существенных связей с «новой родиной»: так, на Мальте кандидаты в резиденты провели в среднем менее трех недель, а то и вовсе прилетали лишь дважды: сначала забрать ВНЖ, а потом — паспорт.

«С 2013 года, когда на Мальте начала действовать программа «золотых паспортов», было подано 2 325 заявлений, от 20 до 50% которых в итоге отклоняются. В основном в списке россияне, включая экс-министров и лиц, аффилированных с попавшими под санкции людьми, но также есть китайцы, саудиты и др.»,

— пишет The Guardian.

Так, среди клиентов Henley & Partners, которые интересовались «золотыми паспортами» или купили их, были: Ирина Абрамович (экс-супруга Романа Абрамовича, в итоге не подавала заявку); бывший вице-президент футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев, миллиардер Михаил Фридман (спустя два года отозвал заявку), российский «черный банкир» Александр Григорьев (осужден за хищение и отбывает наказание в России), акционер Русского земельного банка Беслан Булгучев (в розыске), бизнесмен Павел Мельников (обыски у которого в 2018 году проводила Финляндия, подозревая в шпионаже и отмывании денег, обвинений не предъявлено) и другие россияне, перечисляет The Guardian. Также на паспорт — безуспешно — претендовал индийский бизнесмен Нирав Моди, обвинявшийся в мошенничестве с бриллиантами на $2 млрд, один из принцев Саудовской Аравии «и другие персоны с красочными биографиями», отмечает издание.

В Henley & Partners утверждают, что проводят тщательные проверки бэкграунда всех клиентов и рекомендуют не вступать в программу людям со «сложным прошлым», включая текущие или бывшие обвинения в преступлениях, политически аффилированным людям и т.д. По утверждению консалтинговой фирмы, менее 1% получивших через них паспорта потом оказывались замешаны в громких скандалах.

В ЕС против Мальты начато расследование о злоупотреблении правом. Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «европейские ценности не продаются».