Автозавод «Дервейс» пошел с молотка

Кредиторы карачаево-черкесского завода «Дервейс» приступили к реализации его имущества, сообщил портал «Дром.ру». В конкурсную массу входят проходные бывшего завода, трансформаторные подстанции, котельная, канализационный коллектор, а также собственная линиями электропередачи и прочее. Кроме того, «Дервейс» имеет право аренды нескольких участков, напрямую компании не принадлежавших, но использовавшихся в ее хоздеятельности.

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Помимо прочего, на юридическое лицо завода оформлена различная недвижимость по нескольким адресам в Черкесске. Всего управляющие банкротством обнаружили почти 100 объектов, аукционная цена которых достигает 880 млн рублей. В движимое имущество завода вошли 234 объекта торгов. Среди них покрасочно-сушильные камеры, дождевальный комплекс, конвейеры и прочее. Эта часть капитала оценена в 607 млн рублей.

Таким образом, суммарно завод оценен в 1,49 млрд рублей.

Конвейер автомобильного завода «Дервейс» в Черкесске остановился в ноябре 2018 года, вместе с ним встала его вторая сборочная площадка на Ставрополье — завод «Ставрополь-Авто». До этого момента он собирал методом CKD (мелкоузловая сборка) автомобили китайских компаний Chery, Lifan, Brilliance, Hawtai, Great Wall (под брендом Hower).

Причиной остановки предприятия стали налоговые проверки, которые дали повод для возбуждения уголовного дела. Владельцам завода «Дервейс» предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, завод предоставил ложные сведения о праве на налоговый вычет НДС в размере 319,4 млн рублей.

Причем деньги со счетов компании уходили транзитом через фирмы-однодневки и обезличивались.

В марте прошлого года УФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в розыск владельца завода — известного в республике бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева. Помимо прочего он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере из-за невозврата банковских кредитов, которые получал на развитие предприятия, сообщал в весной 2020 года «Коммерсант». Ранее Дерев был признан банкротом и в отношении его имущества началась процедура реализации. Всего следствие и кредиторы пытаются вернуть около 553 млн рублей.

В 2015 году черкесский автозавод выкупил у правительства Москвы юридическое лицо ООО «Группа Химэкс», на которое Минэкономразвития в 2006 году выдало соглашение о промсборке. Правда, изначально соглашение было дано для выпуска коммерческих автомобилей, только в 2017 году «Дервейсу» удалось согласовать право на беспошлинный ввоз автокомпонентов для промсборки.

Впрочем, компенсацию за утилизационный сбор черкесский завод начал получать еще с 2015 года.

По данным Счетной палаты, всего Минпромторг перечислил заводу порядка 3,15 млрд рублей в виде различных промышленных субсидий,

которые в России компенсируют локальным автопроизводителям уплату утиля.

Источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией на заводе, отмечает, что сейчас территория остановившегося предприятия довольно хорошо охраняется, хотя после прекращения работы конвейера примерно месяц здания стояли брошенными. Собеседник подчеркивает, что на заводе остается две укомплектованные оборудованием линии катафарезной обработки кузова, производительная линия обработки лакокрасочным покрытием (на 100-120 тыс. кузовов в год), два цеха сварки (но оборудование ранее вывезли китайские автокомпании) и три сборочные линии.

Также у завода в распоряжении три товарные площадки для хранения готовой продукции, подъездные автомобильные пути, три железно-дорожных ветки, а рядом трасса республиканского значения.

Собеседник издания отмечает, что при вложении примерно 200 млн рублей помимо оплаты стоимости конкурсного лота завод может начать работу.

В то же время источник «Газеты.Ru» признает, что инвесторов может отпугнуть удаленность предприятия и политические особенности региона.

В нынешнем виде этот завод никому не интересен, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он отмечает, что в России достаточно много заводов, мощности которых недозагружены и которые с удовольствием возьмут на контрактную сборку потенциального клиента.

«К примеру, калининградский «Автотор» примет нового инвестора с распростертыми объятьями. Если говорить именно о приобретении какой-либо автокомпанией завода себе, то тут предпочтительнее даже смотрится завод Ford во Всеволожске, — сказал Бургазлиев. —

Хотя нужно признать, что при наличии грамотного автомобильного менеджмента «Дервейс» из головной боли мог бы превратиться в хороший актив для кредиторов».

Китайские автокомпании могут приобрести «Дервейс» для сборки в России, считает независимый эксперт Сергей Ифанов. Среди потенциальных инвесторов он называет Chery, Geely и Changan, у которых за прошедший год продажи в России выросли очень существенно.

«Проблема в том, что для этого нужно договариваться с правительством РФ. А в России есть негласное табу на развитие китайской промышленности в стране, ее экспансии. Поэтому этот вопрос больше лежит не в экономической, а в политической плоскости», — резюмировал эксперт.