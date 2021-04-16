«Нельзя больше терпеть»: как россиянка открыла ресторан в Риме, несмотря на локдаун

— Мария, расскажи о себе. Ты выучилась на журналиста в МГУ, как ты оказалась ресторатором в Риме?

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— Мне 31. Я по образованию журналист, пять лет назад переехала в Италию. Я не думала, что останусь здесь, но так сложилось с работой, а потом я встретила Антонио и мы стали вместе заниматься бизнесом. У нас есть ресторан Agrodolce, есть несколько Airbnb, два из которых мы, к сожалению, потеряли в этом году, и магазин одежды, который мы только открыли и его тоже безумно сложно вести. Ресторан мы открыли в 2018 году, когда кузен Антонио выкупил целиком палаццо: здесь отель на 11 номеров и ресторан. Антонио хотел открыть ресторан, у него была такая мечта. И кузен отдал Антонио ресторан в аренду с правом выкупа в конце 2020 года — мы сейчас завершаем сделку. В общем, так сложились звезды.

close Мария Солдатова и Антонио Руссо Мария Солдатова и Антонио Руссо @mariainrome/@Agrodolce_Roma/instagram.com

— Ресторан находится в самом центре. Здесь вообще кто-то остался после того, как Италия закрыла границы для туристов?

— Ресторан расположен возле фонтана Треви. Исторические центры городов — это самые пораженные зоны в Италии. Здесь бизнес не распределяется так, как в Москве или в Санкт-Петербурге. В Москве в центре много и москвичей, и приезжих. В Италии центры городов стали очень туристическими. Из-за того, что в последние годы туризм стал настолько массовым и доступным, туристы заняли центр, а сами римляне — кольцо вокруг центра. То же самое и в Болонье, и Турине и так далее, разве что в Милане, где бизнес-туризм и офисы, немножко по-другому. А после того, как все ушли на удаленку, все закрылось — и банки, и офисы — центр вымер, потому что здесь живет мало людей.

— Протест для вас стал отчаянной мерой?

— Мы уже 13 месяцев находимся в режиме пандемии. То есть, здесь постоянно действуют ограничения, зоны устанавливаются в зависимости от заболеваемости. Красная зона — это когда закрыто все, кроме баров, где можно взять кофе. Сейчас мы находимся в оранжевой зоне. В оранжевой зоне ты не имеешь права сажать людей за столики — можешь работать только на вынос. Чтобы ресторан хорошо работал навынос, это должен быть либо «Макдоналдс», либо какая-то очень большая сеть. Очень многие, кстати, не понимают этого. Ресторан классической римской кухни зарабатывает на том, что паста горячая — только что с кухни. Домой заказывают пиццу, суши, либо гамбургеры. Поэтому пять месяцев назад, 15 октября, мы снова попали в оранжевую зону и закрылись — работать только навынос было нерентабельно. С октября мы не открывались вообще, потому что были только короткие перерывы на желтые зоны (когда можно пускать клиентов в зал только на обед), а белой — когда можно работать на обед и на ужин — не было с сентября.

И вот спустя пять месяцев мы поняли, что нельзя больше терпеть, потому что ты платишь аренду, платишь налоги, и решили открыться в качестве протеста. В Италии есть движение «Io apro», что значит «я открываю», и есть движение «MIO Italia» (Movimento Imprese Ospitalità) — движение гостинично-ресторанного бизнеса, к которому принадлежим мы. Эти движения объединились и предложили открыть рестораны полностью. В итоге смелых рестораторов на весь Рим нашлось три где-то человека, в том числе мы — одни в центре города.

close @mariainrome/@Agrodolce_Roma/instagram.com

— Какой реакции вы ждали, когда решили открыться?

— Когда мы заявили, что откроемся, мы ждали одну камеру, один канал, которому обещали интервью. А под дверью собралось около 30 журналистов. Через полчаса мы уже не знали, с кем мы разговариваем. Было как в фильмах — толпа журналистов с микрофонами, камерами, вопросы со всех сторон. До протеста мы думали менять название на что-то более современное, но теперь не будем: такой coverage от национальных газет, от Республики до Мессаджеро!

— Почти на всех снимках у ресторана только СМИ и полиция. Вас оштрафовали?

— Естественно, толпа журналистов сразу же привлекла полицию. Они нас быстренько забаррикадировали внутри, поставили охрану. И мы стали договариваться. Нам не выписали штраф в этот день. Во-первых, потому что журналисты ждали снаружи, во-вторых, потому что внутри никто не сидел. Внутри только снимали, как повара готовили. Мы сказали, они, может, готовят навынос, откуда вы знаете? И в итоге полицейские не нашли, к чему придраться. Но вынесли предупреждение и в следующие два дня за нами очень следили: полиция приезжала постоянно, даже в гражданском один раз приходили.

close @mariainrome/@Agrodolce_Roma/instagram.com

— Вы изначально планировали протест на один день или пока не закроют?

— Мы стараемся как можно дольше протестовать, чтобы не было такого, что открылись и сразу же закрылись. Вот уже неделя, как мы открыты. Нас приходит поддержать безумное количество умных, положительных людей. Пришел профессор экономического факультета, священник католический нас благословил, были протестующие — 10 человек с флагами. Приходил пилот, который летает раз в два месяца и говорит: «Я больше так не могу».

— Посетители не боятся штрафов?

— Мы всех предупреждаем о риске штрафа в 400 евро. А сами рискуем заплатить от 400 евро до 3 тысяч за каждого посетителя, в зависимости от настроения полиции, а также закрытием на пять дней. Мы говорим: «Мы под это уже подписались. Если вы готовы, пожалуйста, садитесь». И многие остаются. Люди приходят намеренно, потому что они в принципе против системы, особенно молодежь. Это такой мирный протест — и для нас, и для посетителей. Тем более что мы сделали это не для того, чтобы заработать, и не для рекламы. Мы вообще не ждали журналистов в таком количестве. То, что мы сейчас зарабатываем, в один день покрывает расходы, в другой — нет.

close @mariainrome/@Agrodolce_Roma/instagram.com

— Власти как-то отреагировали на шум в прессе?

— Мы будем продолжать протест, пока не будет хотя бы положительного сигнала от правительства об открытии границ, о передвижении между регионами, а его нет. Сегодня мы общались с депутатами, у нас было собрание здесь, в ресторане. Пришел депутат Алессио Виллароса, он был советником министра экономики. У нас собрались люди из MIO Italia, был президент организации и представители разных регионов: Ломбардия, Венеция, Эмилия-Романья, Лацио. Депутат выслушал наши требования, сейчас готовится новый декрет по поддержке рестораторов, и наконец-то нас услышал хоть кто-то.

— Помимо туристов, какие самые большие сложности?

— В первую очередь для нас большая проблема — это фиксированные взносы. В центре города мы платим аренду 9 тысяч евро в месяц. Это огромные деньги, когда ты не работаешь пять месяцев подряд. Каких бы у тебя сбережений ни было, какие бы ты кредиты ни брал, все равно очень много набегает. Поэтому это одно из главных требований рестораторов — остановить или хотя бы ополовинить фиксированные взносы, дать под них гарантию государства. Либо просто дать нам открыться и работать.

— Государство за все это время какие-то меры поддержки объявляло? Что-то реально делало, чтобы помочь сектору?

— Скажем так, больше хотело помочь, чем помогало. Например, есть закон, что пока длится пандемия, нельзя увольнять персонал. У нас весь персонал получает пособие по безработице. По сути, государство выплачивает им зарплату, но за вычетом всех налогов, каких-то разных ставок, в итоге им приходят копейки, где-то 50-60% от зарплаты и очень нерегулярно, а людям на это жить. То, что у нас было, мы уже им отдали в первый локдаун. Государственная помощь — это сложно, очень бюрократично и не особенно работает. Но это хотя бы есть. И вот сейчас сделали помощь уже непосредственно бизнесу. Ты предъявляешь баланс за 2019-й и 2020-й, и государство половину той суммы, что ты недосчитался в 2020-м, в течение этого года ежемесячно выплачивает. Нам вот выплатили в апреле около 11 тысяч евро. Там настолько большая яма, что это прям как горошинка. Поэтому мы протестуем.

close @mariainrome/@Agrodolce_Roma/instagram.com

— Пока никаких прогнозов по открытию, по снятию локдауна нет?

— Я могу пересказать только непроверенные данные от наших депутатов. Говорят, что в конце апреля, возможно, будут послабления по зонам. Потому что уже многие регионы могут перейти в желтую зону по уровню заболеваемости. Мы надеемся, что будет уже более глобальное открытие в мае. Я слышала от депутата сегодня, что в кулуарах обсуждается 2 июня как официальная дата открытия туристического сезона. То есть, с этой даты отели смогут принимать бронирование и клиентов. Но чтобы дожить до 2 июня, знаешь, сколько всего надо пройти? За этот год мы столько жестких ситуаций пережили, что еще полтора месяца… Каждый раз думаешь: «Ну наконец все закончилось!» — и потом опять. Немножко демотивирует. Но после начала нашего протеста мы получили море поддержки — к нам приходят, нам пишут, нам звонят со всей Италии. Нам позвонила одна женщина, сказала: «Я потеряла все, но я желаю вам выстоять и продержаться ради нас всех». Будем держаться, что уж.

Перед публикацией материала стало известно, что с 26 апреля ресторанам по всей Италии разрешено открыться и работать с минимальными ограничениями (посадка ужин только на летних верандах). Также рестораторы и отельеры добились частичной компенсации фиксированных расходов. «Наши протесты не прошли даром!» — написала «Газете.Ru» русский ресторатор в Италии Мария Солдатова.