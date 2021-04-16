Курорт на дому: пандемия изменила привычки богатых

На фоне пандемии на рынке элитной недвижимости наметился тренд: богатые люди в разных странах стали создавать у себя дома «курортные» условия, пишет Bloomberg.

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Так, в США популярностью пользуются дома с бассейнами. В Гринвиче (штат Коннектикут), который считается одним из самых «богатых» населенных пунктов в стране, около 26% проданных в каждом квартале с 2015 по начало 2020 года домов были с бассейном. При этом за 2020 год этот показатель в среднем вырос до 35%, сообщил изданию президент оценочной компании Miller Samuel Inc. Джонатан Миллер.

В Австралии состоятельных людей стали привлекать теннисные корты «чемпионского» размера, показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. В 2020 году суперэлитная недвижимость с теннисным кортом оказалась на 26% популярнее аналогов без него.

Еще один тренд — желание иметь у себя дома частичку живой природы. Например, мини-сад. Также богатым людям важно иметь у себя открытые пространства, через которые проникает естественный свет. За это, например, готовы отдавать большие деньги покупатели в Лондоне, рассказали в дизайнерской фирме Morpheus London. Один клиент согласен был заплатить около 150 тыс. фунтов стерлингов ($206,6 тыс.) за квадратный метр, чтобы в его дом проникало больше света.

Вообще людям в целом стала намного важнее обстановка у себя дома: даже винный погреб теперь может быть не просто хранилищем, а настоящим «архитектурным заявлением», отметил Bloomberg.

Пандемия действительно внесла свои коррективы в покупательские предпочтения, говорит «Газете.Ru» директор департамента консалтинга и аналитики Kalinka Group (специализируется на рынке элитной недвижимости) Александр Шибаев. Например, намного популярнее стали квартиры с террасами.

«Люди поняли, что теперь они рискуют в любой момент быть запертыми в своем жилье — и балконы, лоджии, а тем более террасы приобрели новую ценность. И если раньше многие клиенты указывали на нерациональность такого приобретения из-за сезонности использования, то теперь стоимость содержания и обслуживания террас не так смущает покупателей, и пользоваться ими они собираются круглогодично»,

— отмечает Шибаев.

Кроме того, покупатели стали предъявлять новые требования к планировке квартиры. Появилась категория клиентов, которые после начала пандемии перешли на удаленную работу и увидели в ней плюсы. Они готовы продолжать работать дистанционно. У таких покупателей спросом пользуются не только террасы, но и спортзалы, зимние сады в квартирах, кабинеты.

«В целом, надо сказать, что покупатель жилья в 2021 году стремится к большей приватности, большей функциональности жилого пространства, которое к тому же должно быть, как говорят англичане, flexible:

помещения должны быть легко трансформируемы, вплоть до замены назначения. Конечно, ванная никогда не станет кухней, но тем не менее, надо понимать, что жизнь меняется стремительно, ускорение этих изменений налицо — и то, что сегодня неактуально, может завтра сделаться сверхценным»,

— отмечает Александр Шибаев.

По его словам, большим спросом пользуются виллы и таунхаусы, поскольку наличие собственного земельного участка, патио, закрытого двора позволяет ощущать атмосферу загородной жизни в центре города. При этом в Москве на рынке элитного жилья подобные предложения ограничены. Однако за городом изменения на рынке недвижимости выражены не так явно. Тем не менее, клиенты охотнее покупают большие дома.

«Впрочем, это связано скорее с общим восходящим трендом на загородном рынке, который взлетел почти сразу после того, как ввели локдаун в прошлом году», — рассуждает Шибаев.

Элитное жилье бьет рекорды

По данным Kalinka Group, по итогам 2020 года на первичном рынке элитного жилья Москвы было заключено на 23% больше сделок, чем в 2019 году – более 2,3 тыс. Это рекордные показатели на рынке, сообщили «Газете.Ru» в компании. Суммарная площадь купленной в 2020 году недвижимости составила 267,8 тыс. кв. м. Это на 24% больше, чем в 2019 году, и на 33% больше, чем в 2018-м.

Основная доля сделок пришлась на лоты площадью 105-150 кв. м – 29%. Средний бюджет покупки лотов в 2020 году составил около 78,2 млн руб., что на 5% выше, чем в 2019 году. При этом основной объем сделок в классе premium (45%) был заключен в рамках бюджета 30-60 млн руб., а в классе elite & deluxe — 60-90 млн и более 270 млн руб., на долю каждого пришлось 16%.

Агентство элитной недвижимости

Savills уже отчиталось о рекордных продажах в Москве в начале 2021 года. В первом квартале общая стоимость купленной элитной недвижимости достигла почти 50 млрд руб. (примерно $655 млн).

Спрос на жилье в новостройках и на вторичном рынке стоимостью от $1 млн вырос более чем на треть.

Ранее Savills отмечало, что на фоне пандемии элитная недвижимость оказалась одним из самых устойчивых секторов на рынке. Аналитики пришли к такому выводу на основе средней стоимости лотов премиальной недвижимости в 30 самых крупных городах мира.

«Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, ожидается, что рынок элитной жилой недвижимости в 2021 году останется активным. С началом массовой вакцинации настроения улучшаются», — отмечалось в докладе Savills.

Кризис люксу не помеха

Бьет рекорды не только рынок недвижимости. Пяти из девяти мировых люксовых брендов, самостоятельно работающих в России, в 2020 году удалось повысить продажи в стране, несмотря на пандемию, сообщило издание РБК со ссылкой на отчетность компаний.

Самую высокую динамику показала «дочка» Christian Dior Couture (входит в LVMH) ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников»: ее продажи выросли на 1,7 млрд руб., до 5,3 млрд руб.

Продажи «дочки» Prada ООО «Прада Рус» увеличились на 0,99 млрд руб., до 3,9 млрд руб., ООО «Тиффани Раша» — на 0,72 млрд руб., до 2,99 млрд руб., ООО «Булгари Раша» — на 0,26 млрд руб., до 1,66 млрд руб., ООО «Богнер истерн юроп» — на 0,03 млрд руб., до 1,27 млрд руб.

В целом на фоне пандемии в 2020 году мировой рынок персональной роскоши, по подсчетам международной консалтинговой компании Bain & Сompany, сократился на 23%, — до $217 млрд, сообщило издание. Российский рынок с точки зрения мировых трендов практически ничем не отличается, отмечала внешний эксперт Bain & Company по рынку ретейла и товарам класса люкс Ирина Куликова.

Однако в России есть свои особенности: здесь прошлой весной не было настолько жестких ограничений, как в некоторых европейских странах. При этом за счет того, что границы были закрыты, часть потребителей стала больше покупать люксовые товары внутри страны.

В России люксовый сегмент оказался устойчивее среднего и массового, прокомментировала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Сокращение продаж в нем оказалось значительно меньше. По ее словам, потребление одежды люксовых марок по сравнению с 2019 годом сократилось на 15%, обуви и аксессуаров — в 12%. При этом уже можно говорить о стабилизации спроса у крупных игроков: у ГУМа и ЦУМа показатели третьего квартала 2020 года превысили уровень прошлого года, несмотря на отсутствие иностранного турпотока, который обеспечивал до 10–15% продаж, отметила Лебсак-Клейманс.

В группе Mercury (ей принадлежит ЦУМ) продажи в ювелирно-часовом подразделении в 2020 году выросли, несмотря на двухмесячный карантин. Однако конкретные цифры там не привели. В пресс-службе ЦУМа отметили, что на фоне пандемии выросли онлайн-продажи: по сравнению с 2019 годом они увеличились на 90%. После открытия самого универмага продажи подскочили более чем на 20%, а в некоторых бутиках «Барвиха Luxury Village» рост оказался свыше 80%. Годовую выручку и подробную динамику продаж компания не раскрыла.