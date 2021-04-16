Отчитались о доходах: сколько чиновники заработали в прошлом году

Государственные и парламентские органы России опубликовали декларации о доходах своих сотрудников. Возглавляющий список декларантов Белого дома премьер-министр Михаил Мишустин отнюдь не в лидерах рейтинга самых богатых чиновников (20 млн рублей за год). Правда, жена главы правительства зарабатывает более активными темпами (64 млн рублей).

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О самом значительном доходе среди руководства Белого дома за прошлый год отчитался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При наличии 11 объектов недвижимости (площадью от 16,5 кв. м до 2,8 тыс.) и автомобилей Tesla Model X и Lada Vesta, его годовой заработок составил 740,4 млн рублей, супруга министра добавила к семейному состоянию 13 млн рублей и указала еще два участка.

Примечательно, что за пандемический год доход Мантурова вырос на 26%, или на 154,4 млн рублей.

Второе место по доходам с большим отставанием у недавно назначенного (в ноябре 2020 года) министра транспорта Виталия Савельева — 360 млн рублей. Ему принадлежат также шесть земельных участков (площадью 100-1500 кв. м), пять частных домов (342-336 кв. м), три квартиры (207-292 кв. м) и три нежилых помещения. Для передвижения вне рабочего времени у министр есть кроссовер BMW X5 и купе Bentley Continental GT. Супруга министра транспорта обладает 11 участками недвижимости и кроссовером Mercedes-Benz S63 AMG, ее вклад в семейную копилку за прошлый год — 35,6 млн рублей.

Своеобразная бронза у другого новичка кабинета министров — министра энергетики Николая Шульгинова, ранее возглавлявшего «Русгидро». Он указал 201,7 млн рублей дохода и пять объектов недвижимости в собственности. В гараже чиновника автомобиль «ГАЗ 21», минивэн Chevrolet Orlando и тяжелый пикап Dodge Ram 1500. Жена Шульгинова (4 млн рублей),

обладает частью виллы в Испании, в России тремя гаражами и одной квартирой, в числе движимого имущества у супруги чиновника Lexus RX 350 и снегоход Arctic CAT.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на четвертом месте, правда, его доходы упали в сравнении с 2019 годом практически втрое — с 432 млн рублей до 142,7 млн рублей. Супруга Чернышенок вложила в семейный бюджет около 60 млн рублей. Замыкает пятерку наиболее богатых чиновников правительства сын экс-начальника ФСБ России Николая Патрушева, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Его доходы по итогам прошлого года превысили 133 млн рублей.

Скиф на месте

Доходы главы государства Владимира Путина за год практически не изменились — 10 млн рублей, против 9,7 млн рублей (+3%) в 2019 году. В собственности по-прежнему квартира (77 кв.м.) и гараж (11 кв.м.), а также легковые автомобили советского периода: две «Волги» (ГАЗ М21), «ВАЗ Нива» и автоприцеп «Скиф».

Для экс-главы правительства Дмитрия Медведева переход из кабмина на должность главы Совета по безопасности отразился благоприятно в финансовом плане. За 2020 год его доходы выросли на 64% до 18,1 млн руб. против 11,05 млн руб. в 2019 году.

Глава Администрации президента Антон Вайно указал в декларации 12,2 млн рублей, против 11,5 млн рублей в 2019 году. Схожие поступления и у заместителя главы Вайно — Алексея Громова: 13 млн рублей против 12,2 млн рублей. Несколько лучше себя чувствует в плане финансов другой замглавы АП Сергей Кириенко — 30,6 млн рублей (33,1 млн руб в 2019 году).

У пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заработок упал на 15% до 12,53 млн рублей за прошедшие 12 месяцев.

Госдума

В позапрошлом году самым состоятельным депутатом нижней палаты парламента был Григорий Аникеев из «Единой России», указав 2,3 млрд руб дохода. Несмотря на пандемию, состояние Аникеева до законодательной деятельности занимавшегося мясопереработкой и строительством выросло в 2020 году на 17% до 2,7 млрд рублей. В объектах недвижимости по-прежнему значатся как легковые автомобили Hammer H2, Mersedes-Benz G63 AMG, так и грузовик Scania G 440, а также мотоцикл КТМ 500 ЕХС, вертолет AS 350 В3, автомобиль медицинской службы, прицепы, моторные лодки и вездеход.

Еще один миллиардер в Госдуме — Леонид Симановский, в прошлом году его заработок составил 1,6 млрд рублей, что на 33% выше результата 2019 года. В автопарке «единороса» по-прежнему фигурируют кроссоверы Mercedes-Benz S500 и Mercedes-Benz S560 4Matic, а также маломерные суда Buster L, North Silver и прицеп МЗСА.

Третий по доходам в Госдуме — заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Борцов, задекларировавший 809 млн рублей, что на 15% выше предыдущего отчетного периода. В собственности у заслуженного работника пищевой промышленности значатся лимузин Mercedes-Benz S450 4Matic, сельскохозяйственный трактор «Беларус» и автоприцеп МЗСА.

Совфед

В Совете Федераций самым состоятельным остался сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, увеличив годовой доход на 55% — до 4,2 млрд рублей. В собственности у сенатора три квартиры, пять машиномест, три нежилых помещения, квартира в пользовании,

а также автомобили Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, «ГАЗ-21» и спорткар Ferrari F430.

Второе место по доходам у сенатора от Карелии Игоря Зубарева — 2,4 млрд рублей, таким образом за год его финансовые обороты выросли ровно в пять раз. Многим скромнее по доходам третий по состоятельности сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков. По итогам прошлого года его поступления упали до 483,7 млн рублей, против 512 млн рублей в 2019 году. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко получила за 12 месяцев 17,5 млн рублей, что всего на 700 тыс. рублей выше предыдущего периода.