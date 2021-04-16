Китайское чудо: чем вызван рекордный рост китайской экономики

Темпы экономического роста Китая, по предварительным данным, в первом квартале 2021 года составили 18,3% в сравнении с прошлым годом, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Объем ВВП составил 24,93 трлн юаней (около $3,8 трлн по нынешнему курсу). Bloomberg назвал этот показатель рекордным за все время наблюдений. В первом квартале 2020 года падение экономики было на уровне 6,8%. Однако по сравнению с четвертым кварталом прошлого года ВВП Китая в первом квартале вырос на 0,6%.

На экономический рост повлияла низкая база прошлого года, отметили в Пекине. Еще один фактор – это увеличение количества рабочих дней, сотрудники продолжали трудиться во время китайского Нового года.

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«С другой стороны, квартальный рост на 0,6% в первом квартале с учетом того, что темпы роста в двухгодичном усреднении составляли 5%, указывает на устойчивое восстановление национальной экономики», — говорится в сообщении.

Экономический рост Китая очень различается по отраслям: например, розничные продажи выросли на 33,9%, до 10,52 трлн юаней ($1,6 трлн), промышленность — на 24,4%, до 9,26 трлн юаней ($1,4 трлн), аграрный сектор – на 8,1%, до 1,13 трлн юаней ($173,5 млрд). Сфера услуг подросла на 15,6%, до 14,54 трлн юаней ($2,22 трлн). Инвестиции в основной капитал, за исключением сельских домохозяйств, увеличились на 25,6%, до 9,59 трлн юаней ($1,47 трлн).

В данном случае речь идет об «отскоке» с более низкого экономического уровня, сказал «Газете.Ru» профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Однако китайское руководство сделало несколько важных шагов, отметил эксперт.

Рекордные темпы прежде всего связаны с запуском новых инфраструктурных проектов в 2020 году. Они связаны с развитием энергоинфраструктуры, перевозок, высоких технологий и других отраслей. Это дало мультипликативный эффект практически во всех областях — от капитального строительства до разработки инновационных технологий,

отметил Маслов.

Кроме того, китайские власти стимулировали создание новых специальных экономических зон, в том числе и высокотехнологических, с крайне низкими, порой нулевыми налогами. Это сразу повысило интерес к инновационному производству, сказал эксперт. Он также подчеркнул, что пока рынок развивается за счет внутренних ресурсов. Очевидно, что остальная часть года пройдет под знаком заметного роста экспорта, который заметно увеличился уже в марте, говорит Маслов.

Тем не менее, не стоит ожидать сохранения таких же высоких темпов роста, учитывая, что мы сейчас имеем дело скорее с отскоком рынка, а не с нормативом его роста»,

— считает эксперт.

По мнению Маслова, Китай «продержится» в этом году на внутреннем рынке, а перезапуск в плане мировой торговли, скорее всего, произойдет уже в 2022 году. В целом «китайский рывок» очень выгоден для Азии, поскольку он задает темпы роста выше, чем в среднем по миру. Кроме того, Китай часто передает ряд производственных заказов странам-партерам в Юго-Восточной Азии, что в свою очередь стимулирует региональный экономический рост.



В Китае пандемия началась раньше, соглашается руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова. По этой причине эффект низкой базы пришелся там на первый квартал. В других странах можно ожидать сопоставимого роста, например, во втором квартале.

Эксперт напомнила, что в Китае до пандемии экономический рост составлял в среднем около 6%, в первом квартале 2021 года достиг 18,3%. В США до пандемии он был порядка 3%, во втором квартале ожидается рост 10-11%. В России темпы экономического роста были на уровне 1,5-2%, теперь ожидается 6%. Это все — примерно одинаковый масштаб, заметила она.

«У всех стран сейчас будет существенное ускорение за счет эффекта базы, у кого-то в первом квартале, у кого-то во втором», — сказала Орлова «Газете.Ru».

Выгодно ли это России

Россия же может извлечь пользу из этой ситуации, считает Алексей Маслов из НИУ ВШЭ. Китайский рынок открывается, запускаются инициативы по расширению импорта, созданию новых зон свободной торговли или специальных экономических зон, где можно создавать предприятия с иностранцами, в том числе, на льготных условиях, отметил эксперт.

«Однако России важно не опоздать, поскольку на этот рынок «ринулись» крупные компании из США, из Великобритании, Австралии», — подчеркнул Маслов.

Он добавил, что сейчас растет потребительский спрос на те категории товаров, которые России готова поставлять: например, на продукты питания и продукцию агропромышленного комплекса в целом. Также есть интерес к энергоносителями в связи с наращиванием китайского производства, хотя уже работает программа сокращения использования угля и перехода на альтернативные источники энергии.

Объем импорта из России в Китай в первом квартале 2021 года вырос на 95%, с $5,16 млрд до $9,86 млрд, отметил кандидат экономических наук, директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Вилен Вардапетян.

«Эти цифры говорят сами за себя. Таким образом, бурный рост китайской экономики непременно ведет к росту импорта из Российской Федерации», — сказал он «Газете.Ru».

Крупнейшими товарными группами в структуре импорта Китая из России являются: минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, древесина и изделия из нее, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, уточнил эксперт.

«С учетом того, что практически две трети российского экспорта составляют минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, можно сделать вывод, что рост импорта российской продукции в первую очередь связан с ростом импорта этой группы товаров, несмотря на то, что в последние годы наблюдается активный рост несырьевого импорта из России», — добавил Вардапетян.

При восстановлении своей экономики Россия может перенять некоторый опыт Китая, считает Алексей Маслов. Например, в этой стране резко уменьшили налоги для малых и средних предприятий в 2020 и 2021 году, в том числе НДС снизился до 1-3%. Также предприятиям уменьшили или обнулили налог на прибыль, практикуются долгосрочные кредиты для развития бизнеса, проценты по ним очень низкие. Еще Китай стимулирует бизнес создавать проекты в области новых технологий.

В целом у Китая и России очень разная структура экономики, отметила Наталья Орлова из Альфа-банка. КНР больше вовлечена в мировую торговлю, и может этим воспользоваться: ускорить темпы развития за счет ускорения других стран. Россия же больше ориентируется на внутреннее потребление, и ей сложнее показать такой рост, заключила эксперт.