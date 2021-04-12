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«Нет критериев»: почему страховщиков не наказывают за недобросовестное поведение

Центробанк указал на «недобросовестные практики» страховщиков

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Global Look Press
Центральный банк России обнаружил, что страховые компании продают своим клиентам параллельно со стандартными страховками инвестиционные полисы, не убедившись в понимании клиентами этой услуги. Регулятор признает, что такие действия являются «недобросовестной практикой», но наказывать страховщиков не спешит, выдавая им лишь рекомендации. Эксперты говорят, что рынок страхования изобилует злоупотреблениями, но надзорные органы не реагируют.
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Банк России подготовил отчет о выполнении страховщиками ранее предписанных самим же регулятором рекомендаций по ограничению продаж страховых продуктов с инвестиционной составляющей. В этих рекомендациях ЦБ подчеркивал, что коммерсанты должны, используя специальные критерии, удостовериться в должном уровне знаний своих клиентов, приобретающих инвестиционные продукты. Кроме того, страховые компании должны были фиксировать факт этой проверки и ее результаты.

Выяснилось, что страховой бизнес попросту игнорируют подобные предписания банка, не имеющие юридическую силу.

«Некоторые страховые компании, вопреки рекомендациям регулятора, продолжают активно продавать сложные страховые продукты с инвестиционной составляющей, не проверяя уровень знаний клиентов и понимание ими особенностей и рисков таких инструментов»,

— говорится в обзоре Центробанка.

В частности, по данным регулятора, страховщики заключали с несведущими клиентам
договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или накопительного страхования жизни (НСЖ). Они позволяют страхователям участвовать в инвестиционном доходе страховщика. В ЦБ подчеркнули, что реализация инвестпродуктов таким образом является «недобросовестной практикой», поскольку коммерсанты пользуются финансовой безграмотностью покупателей.

Выявилось, что критерии проверки уровня знаний клиентов, которые используют многие компании, формальны, и могут быть неоднозначно истолкованы.

«Часто критерии составлены таким образом, что практически любой потребитель может считаться знатоком сложных инвестиционных продуктов. А в ряде случаев сотрудники страховых компаний вносят ответы в проверочные анкеты за потребителя или оформляют договор на инвестиционный продукт, несмотря на отрицательный результат проверки знаний клиента», — говорится в сообщении банка.

Продажи полисов страхования жизни выросли благодаря банковскому каналу: клиенты стали интересоваться новыми инструментами доходности, и развитие получили ИСЖ в качестве альтернативы банковским вкладам,

отмечает гендиректор страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. По его мнению, заключению сделок, где клиент не вполне осознавал, что покупает, помогает избежать корректно выстроенная связь между клиентом, банком-агентом и страховщиком.

«На мой взгляд, [коммуникация] позволяет избежать неосмысленных действий со стороны клиентов. Важно, чтобы потребитель, приобретая тот или иной страховой продукт, понимал и чувствовал его: как минимум, с определенной регулярностью на протяжении всего срока выбранной им программы», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» собеседник.

Регулятор порекомендовал страховщикам в течение трех дней после заключения договора и до завершения периода охлаждения (14 дней, когда страхователи могут отказаться от полиса) обзванивать обладателей инвестиционных страховых полисов и уточнять, самостоятельно ли клиент заполнил проверочный опросник. На вопрос «Газеты.Ru», почему за недобросовестное поведение страховщикам дают только рекомендации, а не взыскивают, к примеру, штрафы, в ЦБ пояснили, что принимаемая мера соответствует не только законодательно установленной ответственности за конкретное нарушение, но также учитывает и другие критерии.

«При этом для регулятора важно, чтобы данные нарушения не повторялись другими участниками рынка, поэтому Банк России, реализуя превентивный поведенческий надзор, направляет всем участникам рынка (и посредникам, а также агентам) рекомендации с указанием как выявленных недобросовестных практик, так и положительных, которые рекомендуются к использованию», — сообщили в пресс-службе банка.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) в свою очередь заявили, что «говорить о высокой частотности подобных нарушений нельзя», поскольку и союз, и ЦБ, и страховщики «провели огромную работу для организации продаж без каких-либо нарушений».

«Говорить, что страховщики так поступают, тем более, что это какая-то система — нельзя, это единичные случаи.

Кроме того, речь идет о внешних каналах продаж, которыми страховые компании напрямую управлять не могут, например — банках.

В них это может происходить, например, ввиду неопытности продавца. Насколько нам известно, банковское сообщество также очень активно принимает меры по искоренению таких случаев», — заявили «Газете.Ru» в ВСС.

В тоже время депутат Госдумы и лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков убежден, что продажи сложных страховых продуктов с инвестиционной составляющей без проверки уровня знаний клиентов носят массовый характер. Правда, говорить о правонарушениях не приходится, поскольку в законах не прописаны четкие нормативы, порядок продажи подобных продуктов и критерии уровня специальных знаний клиентов, как нет и ответственности за эти нарушения, сетует депутат.

Борьба ЦБ с этой проблемой не может быть эффективной, поскольку жонглирование терминами «недобросовестные практики», «недобросовестные страховщики», не создает для последних правовых последствий, полагает собеседник.

«Рекомендательный характер порядка продаж вызван, в первую очередь, непрофессионализмом самих контролирующих органов, которые не понимают, как сформулировать критерии оценки грамотности клиентов, определить порядок их применения и алгоритмы проверки соблюдения страховщиками порядка продаж сложных продуктов», — указал в беседе с «Газетой.Ru» Лысаков.

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