«Нет критериев»: почему страховщиков не наказывают за недобросовестное поведение

Банк России подготовил отчет о выполнении страховщиками ранее предписанных самим же регулятором рекомендаций по ограничению продаж страховых продуктов с инвестиционной составляющей. В этих рекомендациях ЦБ подчеркивал, что коммерсанты должны, используя специальные критерии, удостовериться в должном уровне знаний своих клиентов, приобретающих инвестиционные продукты. Кроме того, страховые компании должны были фиксировать факт этой проверки и ее результаты.

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Выяснилось, что страховой бизнес попросту игнорируют подобные предписания банка, не имеющие юридическую силу.

«Некоторые страховые компании, вопреки рекомендациям регулятора, продолжают активно продавать сложные страховые продукты с инвестиционной составляющей, не проверяя уровень знаний клиентов и понимание ими особенностей и рисков таких инструментов»,

— говорится в обзоре Центробанка.

В частности, по данным регулятора, страховщики заключали с несведущими клиентам

договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или накопительного страхования жизни (НСЖ). Они позволяют страхователям участвовать в инвестиционном доходе страховщика. В ЦБ подчеркнули, что реализация инвестпродуктов таким образом является «недобросовестной практикой», поскольку коммерсанты пользуются финансовой безграмотностью покупателей.

Выявилось, что критерии проверки уровня знаний клиентов, которые используют многие компании, формальны, и могут быть неоднозначно истолкованы.

«Часто критерии составлены таким образом, что практически любой потребитель может считаться знатоком сложных инвестиционных продуктов. А в ряде случаев сотрудники страховых компаний вносят ответы в проверочные анкеты за потребителя или оформляют договор на инвестиционный продукт, несмотря на отрицательный результат проверки знаний клиента», — говорится в сообщении банка.

Продажи полисов страхования жизни выросли благодаря банковскому каналу: клиенты стали интересоваться новыми инструментами доходности, и развитие получили ИСЖ в качестве альтернативы банковским вкладам,

отмечает гендиректор страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. По его мнению, заключению сделок, где клиент не вполне осознавал, что покупает, помогает избежать корректно выстроенная связь между клиентом, банком-агентом и страховщиком.

«На мой взгляд, [коммуникация] позволяет избежать неосмысленных действий со стороны клиентов. Важно, чтобы потребитель, приобретая тот или иной страховой продукт, понимал и чувствовал его: как минимум, с определенной регулярностью на протяжении всего срока выбранной им программы», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» собеседник.

Регулятор порекомендовал страховщикам в течение трех дней после заключения договора и до завершения периода охлаждения (14 дней, когда страхователи могут отказаться от полиса) обзванивать обладателей инвестиционных страховых полисов и уточнять, самостоятельно ли клиент заполнил проверочный опросник. На вопрос «Газеты.Ru», почему за недобросовестное поведение страховщикам дают только рекомендации, а не взыскивают, к примеру, штрафы, в ЦБ пояснили, что принимаемая мера соответствует не только законодательно установленной ответственности за конкретное нарушение, но также учитывает и другие критерии.

«При этом для регулятора важно, чтобы данные нарушения не повторялись другими участниками рынка, поэтому Банк России, реализуя превентивный поведенческий надзор, направляет всем участникам рынка (и посредникам, а также агентам) рекомендации с указанием как выявленных недобросовестных практик, так и положительных, которые рекомендуются к использованию», — сообщили в пресс-службе банка.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) в свою очередь заявили, что «говорить о высокой частотности подобных нарушений нельзя», поскольку и союз, и ЦБ, и страховщики «провели огромную работу для организации продаж без каких-либо нарушений».

«Говорить, что страховщики так поступают, тем более, что это какая-то система — нельзя, это единичные случаи.

Кроме того, речь идет о внешних каналах продаж, которыми страховые компании напрямую управлять не могут, например — банках.

В них это может происходить, например, ввиду неопытности продавца. Насколько нам известно, банковское сообщество также очень активно принимает меры по искоренению таких случаев», — заявили «Газете.Ru» в ВСС.

В тоже время депутат Госдумы и лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков убежден, что продажи сложных страховых продуктов с инвестиционной составляющей без проверки уровня знаний клиентов носят массовый характер. Правда, говорить о правонарушениях не приходится, поскольку в законах не прописаны четкие нормативы, порядок продажи подобных продуктов и критерии уровня специальных знаний клиентов, как нет и ответственности за эти нарушения, сетует депутат.

Борьба ЦБ с этой проблемой не может быть эффективной, поскольку жонглирование терминами «недобросовестные практики», «недобросовестные страховщики», не создает для последних правовых последствий, полагает собеседник.

«Рекомендательный характер порядка продаж вызван, в первую очередь, непрофессионализмом самих контролирующих органов, которые не понимают, как сформулировать критерии оценки грамотности клиентов, определить порядок их применения и алгоритмы проверки соблюдения страховщиками порядка продаж сложных продуктов», — указал в беседе с «Газетой.Ru» Лысаков.