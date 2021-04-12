«Возможно ужесточение требований к заемщикам»: к чему приведет закредитованность россиян

За последний год средний показатель долговой нагрузки (ПДН, соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам и доходов заемщика) вырос до 25,6%, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 2,36 п.п. больше, чем было год назад — 23,27%. Эксперты сравнивали данные на 1 апреля 2020 и 2021 года.

Больше всего закредитовано население в Амурской (32,41%) и Кировской (30,43%) областях, Республике Коми (30%), в Новгородской области (29,75%) и Красноярском крае (29,71%). Самые низкие показатели долговой нагрузки в Москве (22,11%) и Московской области (22,67%), Смоленской (23,14%) и Брянской (23,15%) областях, а также в Санкт-Петербурге (23,3%).

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За последние полгода долговая нагрузка подросла на 0,52 п.п (с 25,11%). В целом показатель остается на «сравнительно низком уровне», отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

«При этом некоторый рост уровня долговой нагрузки во многом связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В свою очередь, более существенному росту ПДН препятствовало сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в последнее время»,

— добавил Викулин.

Другие эксперты также назвали рост долговой нагрузки невысоким. «С учетом того, что рост кредитования населения в прошлом году был достаточно большим, то долговая нагрузка выросла на умеренную величину», — сказал «Газете.Ru» аналитик БКС «Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

По мнению члена совета директоров FinExpertiza Агвана Микаеляна, долговая нагрузка в России далека от критических показателей. Однако нужно учитывать, что по сравнению с более развитыми странами, доходы населения у нас невысокие, а расходы – наоборот.

«Как показывает опыт, в странах с более развитым потреблением долговая нагрузка может доходить до 40-45%. По этому параметру мы имеем гораздо меньшую нагрузку – можно даже сказать, отстаем. С другой стороны, важно понимать, что абсолютные доходы у нас не очень высокие, и в то же время для России характерен высокий уровень затрат, связанных с физическим потреблением. При низких абсолютных доходах большая доля этих доходов уходит на удовлетворение базовых потребностей», — отметил Микаелян в беседе с «Газетой.Ru».

Сам показатель ПДН — это «средняя температура по больнице» и не более того, сказал «Газете.Ru» заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. По его словам, он дает некоторую информацию об уровне и динамике долговой нагрузки, «но плохо работает, когда нужно ответить на вопрос об уровне кредитных рисков граждан».

«Как известно, наш рынок неоднороден в силу сложившихся экономических условий развития регионов, национальных и культурных особенностей и тому подобное, что нельзя не учитывать», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, по сравнению с 2019 годом, долговая нагрузка выросла существенно — почти в два с половиной раза, отметил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. На первый взгляд, это тревожный симптом. Однако ситуация все равно некритичная, поскольку нужно анализировать конкретные категории граждан, соотносить уровень их доходов с долговой нагрузкой.

«Нынешнее состояние с уровнем долговой нагрузки, по моему мнению, некритичное, и с точки зрения прогнозов не является тревожным. Очевидно, рост долговой нагрузки и ухудшение кредитных портфелей банков были обусловлены общим ухудшением экономических показателей в связи с пандемией. По мере оздоровления экономики ситуация будет улучшаться, и долговая нагрузка будет иметь тенденцию к снижению»,

— сказал эксперт «Газете.Ru».

В ЦБ не ответили на просьбу «Газеты.Ru» оценить уровень долговой нагрузки россиян, а также вероятность ее увеличения. В Ассоциации банков России также не предоставили комментария.

В марте Банк России поднял ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. На этом фоне прогнозировалось повышение процентных ставок по кредитам. В частности, в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» говорилось, что к концу года ставки могут вырасти на 0,75–1 п.п. При этом эксперты допустили дальнейшее повышение ключевой ставки в течение года – до 5–5,25%.

В течение какого-то времени можно ожидать повышения долговой нагрузки, считает Агван Микаелян из FinExpertiza. По его словам, вслед за повышением ставки ЦБ процентные ставки по кредитам «вяло или более динамично потянутся вверх».

«Надо помнить, что у нас проценты до недавнего времени падали, и в связи с этим снижалась кредитная нагрузка. Сейчас можно ожидать обратной тенденции, и это не очень хорошее движение», — сказал эксперт.

Однако Егор Дахтлер из БКС «Мир инвестиций» считает, что повышение ЦБ ключевой ставки не отразится на долговой нагрузке. Он пояснил, что большинство кредитов, которые выдают населению, – это займы с фиксированной ставкой, поэтому сам рост ключевой ставки никак не меняет долговую нагрузку.

«Дальнейшего повышения долговой нагрузки именно из-за ставки ЦБ мы не ожидаем. Уровень долговой нагрузки будет регулироваться уровнем спроса и предложения кредитов со стороны банков. Иными словами, кредиты станут дороже, и вероятно, объем выданных новых кредитов станет меньше, поэтому долговая нагрузка не должна сильно расти», — сказал Дахтлер.

Ужесточат ли требования к заемщикам

Ужесточения требований к заемщикам возможны, считает Егор Дахтлер из БКС «Мир инвестиций», поскольку закредитованность выросла, и количество качественных заемщиков уменьшилось. Банки, вероятно, не будут готовы и далее кредитовать население такими же темпами, как в прошлом году, считает аналитик.

«Оценивая вероятность ужесточения требований к заемщикам, следует иметь ввиду, что обычно такие действия связаны с долей проблемных долгов, — сказал Агван Микаелян из FinExpertiza. — Доля проблемных долгов, в свою очередь, находится в связке с доходами. У нас население умеет при падении доходов сокращать потребление, готово к определенному «ужиманию», в отличие от многих стран. Думаю, что если доля проблемных кредитов начнет расти, то не за горами будет ужесточение требований к заемщикам, хотя я бы не сказал, что вероятность очень высокая».

Чтобы сократить риски, нужно в первую очередь повышать уровень финансовой грамотности, отметил Александр Пушко из НИУ ВШЭ. То есть, граждане должны уметь вести учет своих расходов, анализировать их, сокращать ненужные траты.

«Необходимо приучить себя принимать рациональные решения. Кроме того, важную роль играет поиск возможностей повысить свой доход. И третье, необходимо создавать подушку безопасности – регулярно откладывать какие-то суммы «на черный день», например, 10% от совокупного дохода семьи. Эти меры помогут вашей семье легче справиться с трудными обстоятельствами», — подчеркнул эксперт.