Эпидситуация ухудшается: РФ может прекратить полеты в Турцию

Оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом собирается 10 апреля на заседании с участием Росавиации, Минтранса, Роспотребнадзора, обсудить вопрос ограничения полетов в Турцию, передает РБК со ссылкой на федерального чиновника. Он отметил, что обсуждение вопроса о закрытии авиасообщения с Турцией объясняется эпидемиологической ситуацией.

Оперштаб будет обсуждать, как не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса.

О том, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции российское правительство может ввести запрет на поездки россиян в эту страну, ранее высказывались эксперты портала «Турпром», которые приводят данные о завозе новых штаммов коронавируса гражданами из Турции.

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«Самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах — британском и южноафриканском. А привозят вирус из Турции в основном наши туристы», — констатировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как подчеркнули специалисты, решение могут принять 9 апреля, причем правительство может пойти разными путями. Согласно первому варианту, оно полностью запретит авиасообщение с Турцией, но это приведет к катастрофическим последствиям для национальной туриндустрии. Большинству компаний при таком сценарии может грозить банкротство, поскольку путевки на курорт уже распроданы на несколько месяцев вперед.

Второй вариант предполагает введение обязательного двухнедельного карантина для тех, кто приехал из Турции.

Помимо того, как полагают специалисты, одним из путей решения проблемы может быть введение обязательной вакцинации выезжающих в другие страны россиян. Необходимым документом для пересечения границ может стать ковидный паспорт.

За два дня до этого портал «Турпром» сообщил, что Турция была признана эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом.

Туристические поездки в эту страну запретил Китай, одновременно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. В Пекине объявили, что останавливают авиасообщение на четыре недели с 19 апреля.

Как пояснили в китайском управлении гражданской авиации, решение было принято в связи с инцидентами со множеством заболевших на борту этой авиакомпании: положительный результат на коронавирус выявили у 14 пассажиров рейса ТК 72.

Помимо Китая, о полной остановке авиасообщения с Турцией сообщили в Иране. Представитель Министерства внутренних дел Ирана Салман Самани обратился к компаниям, организующим туристические поездки в республику, с призывом временно прекратить деятельность. Полеты в страну приостановили также RwandAir и Ethiopia Airlines.

Анна Попова ранее предупреждала российских туристов об увеличении числа инфицированных коронавирусом в Турции.

Она отмечала, что в республике выявили несколько десятков случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса, а в 81 провинции обнаружили британский и бразильский штаммы.

«В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации. С середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции более чем на 40%, то есть достаточно интенсивный, взрывной рост», — говорила Попова.

В конце прошлого месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о повторном ужесточении комендантского часа в стране из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Ограничения по выходным дням снова ввели в 58 провинциях: там проживает более 80% населения страны. В будние дни комендантский час с 21:00 до 5:00 сохраняется по всей стране.

В начале марта посольство России в Анкаре на официальной странице в Facebook сообщало, что власти Турции будут требовать справки о тестировании на COVID-19 от всех въезжающих туристов до середины апреля. Согласно сообщению, всем прибывающим на территорию Турции воздушным, морским или сухопутным транспортом нужно представить отрицательный результат теста ПЦР, который был сделан за 72 часа до поездки.€